St. Patrick's Day: Cuatro días de fiestas en los bares más irlandeses de Santiago

Irish Geo Pub 6 ok

El 17de marzo se celebrará un nuevo St. Patrick's Day en Flannery's, los dos bares más irlandeses de Santiago: Flannery's Irish Geo Pub y Flannery's Beer House.

Para eso programaron entretenidos panoramas que partirán el jueves 14 y se extenderán hasta el mismo domingo.

Acá te contamos los detalles de las actividades que se harán en estos lugares.

Irish Geo Pub

St. Patrick's Day en Flannery's la-tercera

Foto. Promocional

Este cómodo lugar está a pasos del metro Tobalaba y se define como el bar irlandés más antiguo de Santiago.

Abrió en la década del 90 de la mano de Martin Flannery, quien fue el primero en instalar esta festividad en Chile (en 1999).

Lo encuentras en la calle Encomenderos, en una casona de tres pisos con amplios comedores y, ahí, la fiesta partirá el jueves 14, desde las 6 PM.

En este bar la entrada será gratuita y podrás ir a probar todas las etiquetas que ahí tienen, entre ellas la Flannery’s Summer Ale con 4° de alcohol, o la Tubinator Strong Dark Ale, con mucho más cuerpo.

Ojo, estará todo ambientado para le fecha.

Flannery’s Beer House

Irish-Geo-Pub-19-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

El bar hermano del Irish Geo Pub es el Flannery's Beer House (de los mismos dueños) que está en la punta de diamante de Av. Tobalaba con El Bosque.

Al igual que en el primero, los panoramas por St. Patrick's Day comenzarán el jueves 14 y terminarán el mismo domingo 17, cuando se celebra en Irlanda a San Patricio.

En este local que tiene cinco salidas de schop Tübinger tendrán buenas promociones para esos días.

Por ejemplo, el 14 y 15 de marzo, a partir de las 6 PM, cobrarán un ingreso de $ 5.000 que incluye un cover de una cerveza Peroni de 370 cc., una premium lager de Italia.

Esos días, también, se harán espectáculos musicales, como el del grupo Jack & Band, de rock celta, o el The Old Boys Music Band, con covers The Beatles y Elvis. Asimismo se presentará un show de danzas irlandesas.

El sábado 16, la entrada costará $ 6.000 y ahí el escenario lo ocupará 12 Bar Cats con ritmos jazz con fusión rockera, y el domingo 17 ($ 7.000 más cover) se repetirá el plato el grupo The Old Boys Music Band y la Academia de Danza Irlandesa Sandra Claren.