The devil's hour: la imperdible serie de Prime Video que se mueve entre el misterio y el drama

Con The devil's hour, Peter Capaldi confirma su capacidad para construir personajes singulares, muchas veces oscuros o marcados por el antiheroismo, tanto para el cine, el teatro y la TV.

Un último apartado donde el actor ha dibujado figuras inolvidables y variadas como el irascible Malcolm Tucker de la comedia Thick of it y el duodécimo Señor del Tiempo en la serie de culto Doctor Who.

Dos nombres a los cuales ahora suma el de Gideon Shepherd, el misterioso antagonista del espacio creado por Tom Moran para Prime Video y que se sitúa entre los títulos más interesantes del streaming.

La-hora-del-diablo-12.jpg la-tercera

The devil's hour | Prime Video

Lo que configura a lo largo de seis capítulos donde el suspenso se une al drama, sumando unas cuotas de terror y sobrenaturalidad, donde son claves las actuaciones de Capaldi y Jessica Raine.

La actriz inglesa que encarna a Lucy Chambers, una asistente social que vive con su hijo Isaac (Benjamin Chivers) y cada noche despierta con una pesadilla exactamente a las 3.33 de la madrugada.

Un horario que según la leyenda urbana, que también conoce Lucy, es llamada “la hora del diablo” y se relacionaría con lo paranormal. Sin embargo, ella trata de no darle mayor importancia.

El encuentro de Lucy y Gideon Shepherd

La-hora-del-diablo-6.jpg la-tercera

The devil's hour | Prime Video

Esto porque en el resto de su día debe lidiar con cosas más importantes, como la esquizofrenia de su madre Sylvia (Barbara Marten) y el problema de personalidad del retraído Isaac.

Aunque la aparición de un escalofriante individuo solo hará que su existencia se vuelva aún más compleja. Al cual, como lo muestra la primera escena, la une algo que se relaciona con el tiempo y sus barreras.

El cual en los capítulos iniciales se mueve entre las sombras y es buscado por los investigadores de la policía Nick Holness (Alex Ferns) y Ravi Dhillon (Nikesh Patel) como autor de un asesinato.

La-hora-del-diablo-2.jpg la-tercera

The devil's hour | Prime Video

De quien en un primer momento no tienen mucha información, pero sí pueden ligar a una camioneta Nissan roja que será clave para empezar a desenredar una compleja madeja de hechos y víctimas.

Los que de manera inusual se vinculan con Lucy, su familia y “los recuerdos del futuro” que la asaltan con más frecuencia en forma de visiones. Los que con el correr de los episodios la llevan a Shepherd.

El misterioso personaje encarnado por Capaldi que es tanto villano como antihéroe -como él se identifica- de The devil's hour, una de las más complejas, interesantes e imperdibles series del último tiempo.

Ver en Prime Video