Alex George: De chico reality a embajador de la salud mental en Reino Unido

Hace años que la salud mental es un tema de Estado en el Reino Unido. Diferentes iniciativas han nacido a raíz de esta preocupación, como por ejemplo la inauguración del Ministerio de la Soledad, una institución que desde 2018 está enfocada en combatir los altos índices de desamparo que aquejan a más de nueve millones de británicos, según datos de un estudio publicado por la Comisión de Soledad Jo Cox en 2017. De ellos, dos millones corresponden a adultos mayores: en el país, la mitad de los ancianos de 75 años o más viven solos. Soluciones digitales para conectar a los británicos, apoyo personalizado para las personas LGBTQ que se sienten aisladas y diferentes campañas en redes sociales para combatir esta situación han sido algunas de las iniciativas de los diferentes gobiernos.

El Dr. Alex George se toma una selfie con sus compañeros de trabajo.

Pero ahora fue el turno de los jóvenes. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, nombró al doctor Alex George como nuevo embajador de la Salud Mental Juvenil. George, de 30 años, tendrá la tarea de aconsejar y asesorar al gobierno en esta materia, además de trabajar en conjunto con el Departamento de Educación, para crear campañas y proyectos con el fin de aumentar el bienestar y la salud mental en los colegios y universidades, especialmente con la vuelta a clases presenciales en pandemia.

El Dr. Alex George en una reunión junto con el primer ministro británico, Boris Johnson.

“Estoy encantado de que el Dr. Alex George trabaje con nosotros mientras hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mejorar el bienestar mental de las personas”, expresó el primer ministro tras nombrar a George en el cargo, que es independiente al gobierno y no remunerado. Johnson le ofreció el puesto tras una campaña que George levantó en redes sociales, donde públicamente solicitó hablar con el premier sobre salud mental a través de los hashtags #BorisHablemos y #MentalHealthMatters.

Influencer y exchico reality

Oriundo de Carmarthen, en Gales, Alex George es médico especializado en emergencias y accidentes y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Lewisham, en Londres. El doctor ganó fama tras aparecer en una temporada del conocido reality inglés Love Island, en 2018. Además, participó en Masterchef 2019 y concurre al programa Good Morning Britain como médico.

Cuenta con un gran apoyo en redes sociales, con 1,8 millones de seguidores en Instagram y 683 mil en TikTok, que usa principalmente para generar conciencia sobre la salud mental infantil y adolescente, posteando consejos y tips para combatir la ansiedad y la depresión. Además, alienta a los adolescentes a hacerse testeos de ETS, entrega datos curiosos de enfermedades y anima a la población a hacer deporte.

El Dr Alex George visita una radio para hablar sobre la salud mental de los jóvenes, en Londres.

Desde 2019 tiene un podcast llamado “La sala de espera con el Dr. Alex”, donde entrevista a profesionales de la salud sobre bienestar y actualidad.

“Trabajaré en estrecha colaboración con el gobierno para que la salud mental sea una prioridad absoluta. Nunca la salud mental ha sido más importante que ahora”, dice en un posteo en su Instagram, donde aparece en una foto conversando con el primer ministro. “Nada traerá de vuelta a mi hermano, pero si puedo lograr un impacto positivo que salve incluso una vida, valdrá la pena mover montañas por ello”, sigue el posteo, que cuenta con miles de likes.

La muerte de su hermano

El interés del médico por la salud mental juvenil creció tras la muerte de su hermano, Llŷr, quien se suicidó en julio del año pasado, a los 19 años, a pocos meses de entrar a estudiar Medicina. Esto “destrozó” su mundo, según escribió en The Sun. George no sabía que Llŷr tenía problemas de salud mental. “Extraño ser hermano de Llŷr, y aunque siempre he sido un defensor de la salud mental, perderlo reanimó la pasión que tengo por eso”, relató en el diario. “Cualquier forma en que pueda evitar que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos, vale la pena”.

El Dr. Alex George junto a su hermano Llŷr, quien se suicidó en julio del año pasado, a los 19 años.

El nombramiento de George como embajador se suma a otros proyectos que el gobierno británico tiene para apoyar la salud mental juvenil, como el Wellbeing for Education Return, que entrega fondos para que en los colegios y universidades se capacite a los docentes en la materia y contribuyan al apoyo del bienestar mental de los alumnos.