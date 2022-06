Anders Aslund: “Putin necesita la guerra para mantenerse en el poder”

Experto en política económica de la región de Europa del Este, el economista sueco Anders Aslund hizo noticia hace unos días con una columna de opinión sobre la guerra en Ucrania que publicó en la influyente revista estadounidense de relaciones internacionales Foreign Affairs. Allí sostuvo que es probable que el Presidente Vladimir Putin se dirija hacia una “derrota rusa devastadora”. Y no solo eso. También pronosticó que el líder del Kremlin podría ver “uno de los fracasos más espectaculares de la historia contemporánea”, mientras sus tropas aún intentan una victoria sobre Kiev.

Aslund dijo que las tropas rusas no lograron capturar la capital y están “luchando por avanzar en el este de Ucrania”. “El Ejército de Ucrania, por el contrario, ha superado todas las expectativas”, aseguró.

Por ello, el economista cree que “Putin va a perder su guerra”. Sin embargo, Aslund, quien trabajó como asesor económico de los gobiernos de Rusia y Ucrania en el pasado, advirtió que “el mundo debería prepararse para la inestabilidad en Rusia”. Y es que, a su juicio, el final de la guerra no solo será un fracaso militar para Putin, sino también una derrota económica que no se parece a nada que el país haya visto en su historia y que repercutirá en todo el mundo.

Anders Aslund es miembro principal del Foro Mundial Libre de Estocolmo, un grupo de expertos en Política Exterior basado en Suecia.

“Hoy, Rusia se enfrenta no solo a una derrota humillante, sino también a un horrendo colapso económico, del que Putin es totalmente responsable”, planteó Aslund. Citando las fuertes sanciones occidentales que se impusieron rápidamente a Rusia en respuesta a la guerra, el economista dijo que “en un solo día, Putin eliminó la mayoría de las ganancias económicas que Rusia había logrado desde 1991″.

El economista advirtió que la gravedad de la economía de Rusia ha llevado a la élite del país al borde del abismo y sugirió que Putin podría ser derrocado por aquellos que alguna vez estuvieron en el círculo íntimo del presidente, si la indignación pública no derroca primero a su gobierno.

“En agosto de 1998, después de seis días de una crisis financiera mucho menos severa, el Presidente ruso Boris Yeltsin destituyó a su gobierno. Putin, por el contrario, no ha permitido que nadie en su gobierno renuncie, obligando a todos a estar con él hasta el amargo final”, escribió Aslund. “No hace falta decir que el miedo parece prevalecer entre la élite del gobierno ruso”.

Vladimir Putin participa en una reunión por videoconferencia en la residencia Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, el 2 de junio de 2022. Foto: AP

“El malestar social no ha sido generalizado en los últimos años, pero ocurre, y el nivel de declive previsto en la producción y el nivel de vida no se ha registrado desde principios de la década de 1990″, agregó. “Una reacción popular natural sería un malestar social generalizado, lo que agravaría las tensiones entre los servicios de seguridad”.

“Cualquiera que sea el resultado, Occidente debe comenzar a planificar el colapso y el refuerzo del régimen de Putin”, concluyó Aslund, y señaló que “esta no sería la primera vez que Moscú lanza una ambiciosa aventura militar en busca de territorio adicional, solo para encontrarse superado y humillado”.

Autor del libro Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (El capitalismo de compinches de Rusia: el camino de la economía de mercado a la cleptocracia), Aslund escribió a mediados de mayo en el portal del Atlantic Council que, como argumentó en su texto de 2019, “la política personal de Putin combina autoritarismo y cleptocracia”. “Necesita la guerra no para que Rusia vuelva a ser grande, sino para aumentar su popularidad y justificar sus políticas internas represivas. Putin también teme el surgimiento de una Ucrania democrática y ve la integración euroatlántica del país como una amenaza existencial para su propio régimen autoritario”, sostuvo el miembro principal del Foro Mundial Libre de Estocolmo, un grupo de expertos en Política Exterior basado en Suecia.

Portada del libro "Russia’s Crony Capitalism" de Anders Aslund.

“Putin ha cometido todos los errores, pero se pueden resumir como cleptocracia autoritaria”, dice Aslund en esta entrevista con La Tercera, donde analiza el curso de la guerra en Ucrania que, a más de 100 días de su inicio, aún no tiene un fin a la vista.

Usted se desempeñó como asesor económico de los gobiernos de Rusia y Ucrania. Con ese grado de conocimiento de ambas administraciones, ¿percibió que era posible la invasión de Ucrania por parte de Rusia? ¿Por qué?

Sí, predije que Putin optaría por la guerra en mi libro de 2019, porque necesita la guerra para mantenerse en el poder, para aumentar su popularidad en casa y aumentar la represión. Todo se trata de Putin, no de Rusia o Ucrania. En su extenso artículo del 12 de julio de 2021 (sobre las relaciones con Ucrania publicado en el sitio web del Kremlin), Putin prácticamente declaró la guerra a Ucrania.

En el artículo de opinión que escribió para la revista Foreign Affairs, usted predijo que es probable que el Presidente ruso, Vladimir Putin, vea “uno de los fracasos más espectaculares de la historia contemporánea”. En su opinión, ¿qué factores explican los errores cometidos por Putin, considerando que en un principio apostó por una guerra relámpago que terminó derivando en un conflicto de desgaste?

Putin ha cometido todos los errores, pero se pueden resumir como cleptocracia autoritaria. Putin cree que sabe todo mejor, así que no escucha a nadie y decide él mismo. Todo el mundo trata de robar tanto como sea posible para que nada funcione.

Un soldado ucraniano usa binoculares en una posición en la línea del frente en la ciudad de Krasnohorivka, en la región de Donetsk, el 3 de junio de 2022. Foto: Reuters

En un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que aproximadamente el 20% del territorio ucraniano está bajo control de las tropas rusas. Incluso si Putin obtiene el control efectivo de todo el este de Ucrania, ¿puede eso considerarse una derrota para Rusia?

Supongo que usted se refiere al Donbás. Bueno, eso sería una ganancia muy pequeña a un costo enorme. En el mejor de los casos para Putin, se podría llamar una victoria pírrica.

Además de señalar que “Putin va a perder su guerra”, usted ha advertido que “el mundo debe prepararse para la Inestabilidad en Rusia”. ¿Cómo podría manifestarse tal inestabilidad en ese país? ¿Es posible un golpe de Estado contra Putin o una explosión social?

Ambas cosas. Es probable que el Producto Interno Bruto (PIB) de Rusia caiga entre un 15% y un 20% este año debido a las sanciones financieras y la escasez de importaciones de todo tipo de insumos. El establishment de seguridad se filtra como nunca antes bajo Putin, y los servicios de seguridad y el Ejército parecen estar en guerra abierta entre sí.

Maksym, de 3 años, es fotografiado con su hermano, Dmytro, de 16, encima de un tanque ruso destruido, en las afueras de Kiev, el 8 de mayo de 2022. Foto: AP

Después de semanas de intensas negociaciones, los líderes de la Unión Europea acordaron prohibir la mayoría de las importaciones de petróleo de Rusia. El embargo es parte del sexto paquete de sanciones de la UE contra Moscú desde que invadió Ucrania. ¿Este tipo de medidas tienen un efecto real en la economía rusa? ¿O deberían tomarse resoluciones más duras? ¿Cuáles?

Creo que las sanciones financieras y los controles de exportación de tecnología e insumos a Rusia han sido los más efectivos. También son efectivas las sanciones sobre transporte y seguros.

“Este sería el desastre. Ucrania debe recibir todas las armas necesarias para derrotar a Rusia”, usted escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, Estados Unidos no enviará a Ucrania sistemas de cohetes “que puedan llegar a Rusia”, dijo el lunes el Presidente Joe Biden, aunque finalmente anunció el despacho de cohetes de alcance medio y gran precisión. ¿Qué opina de esta decisión de Washington, considerando que Moscú acusó a Estados Unidos de “echar leña al fuego” con estas medidas?

Creo que es imprudente e inmoral. Los ucranianos libran una guerra existencial por la democracia y Occidente, y Occidente no proporciona todas las armas que puede. Rusia ataca a Ucrania desde múltiples bases en territorio ruso, pero a Ucrania no se le permite responder. Eso no tiene sentido. La Casa Blanca está demasiado asustada de Rusia, que está abajo y fuera.

“Occidente quiere ayudar a Ucrania, pero varios payasos diplomáticos quieren seguir hablando con Putin”, comentó en redes sociales. ¿Considera que el diálogo diplomático con el presidente ruso ya no tiene sentido?

Sí, el proceso de Minsk ha sido un fracaso persistente, excepto desde el principio, cuando detuvo la ofensiva rusa en Ucrania. Putin ha dejado claro todo el tiempo que no quiere negociaciones reales. Su equipo de negociación en Estambul era muy joven y no tenía poderes. Cuando volvió, Putin refutó lo mínimo que habían declarado. Putin todavía quiere ganar y Ucrania también. Ninguno está interesado en las negociaciones. Los occidentales que lo sugieren, como Kissinger, parecen estar interesados principalmente en vender Ucrania.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, pasan junto a los guardias de honor mientras asisten a una ceremonia en el Kremlin en Moscú, el 11 de octubre de 2018. Foto: AP

Sobre la salud de Putin, usted escribió que “lo más probable es que esté gravemente enfermo”. Pero Sergei Lavrov dijo que el líder ruso está constantemente en público y no está enfermo en lo más mínimo. ¿Cree en la versión del canciller ruso?

Si Lavrov dice algo, debe ser una mentira. Él, Putin y (Dmitry) Peskov (portavoz del Kremlin) mienten todo el tiempo. ¡No creas nada hasta que el Kremlin lo haya negado!

Putin advierte que Rusia responderá si la OTAN aumenta la fuerza militar de Finlandia y Suecia. Como ciudadano sueco, ¿teme que Suecia o Finlandia puedan ser el próximo objetivo del Kremlin?

No, si Putin lo dice, es poco probable que haga algo. Recuerde que todo el tiempo él negó que iba a atacar a Ucrania, porque él lo hizo. ¡No creas nada hasta que el Kremlin lo haya negado!