Carlos III es proclamado oficialmente rey y fijan fecha para funeral de Isabel II

“Me esforzaré en seguir el ejemplo inspirador de mi madre”. Reiterando los conceptos expresados el viernes en su primer discurso como monarca de Reino Unido, Carlos III se comprometió ayer a seguir el ejemplo de la difunta reina Isabel II al ser proclamado de forma oficial como rey en una ceremonia histórica que contó con pompa, tradiciones centenarias y gritos de “Dios salve al rey”.

Carlos, de 73 años, sucedió de manera inmediata a su madre el jueves, pero un Consejo de Ascensión se reunió ayer en St. James -el palacio real más antiguo de Reino Unido, construido por orden de Enrique VIII en la década de 1530- para proclamarlo rey. El consejo -formado por los consejeros privados, cuya función centenaria es asesorar al monarca- incluye a su hijo y heredero Guillermo, a su esposa Camilla y a la nueva primera ministra británica, Liz Truss, que firmó la proclamación de ascensión al trono. “Honraré su memoria (de Isabel II) apoyando a mi padre, el rey, en todo lo que pueda”, dijo ayer Guillermo, ahora heredero al trono.

El rey de Armas Principal de la Jarretera, David Vines White, lee la proclamación del nuevo monarca en un balcón sobre el Friary Court del Palacio de St. James. Foto: Reuters

El Consejo de Adhesión fue televisado por primera vez, en un indicio de la determinación del nuevo monarca de modernizar y simplificar la monarquía, dijo el diario Financial Times. “La decisión de televisar el Consejo de Adhesión fue vista como una señal del deseo del rey de poner su sello personal en la institución”, señaló. Seis exprimeros ministros, obispos y varios políticos gritaron “Dios salve al rey” cuando se aprobó el anuncio.

“Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y las pesadas responsabilidades de la soberanía que ahora me han tocado”, dijo Carlos III. “Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el inspirador ejemplo que se me ha dado en la defensa del gobierno constitucional y por buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo”, agregó.

Lectura de la proclamación del nuevo monarca en el Royal Exchange, el primer centro comercial de la capital británica. Foto: Reuters

Más tarde, en la Galería de la Proclamación, un balcón sobre el Friary Court del Palacio de St. James, el rey de Armas Principal de la Jarretera, David Vines White, acompañado por otras personas vestidas con trajes heráldicos dorados y rojos, leyó la Proclamación Principal, mientras sonaban las trompetas. Los soldados gritaron “hip, hip, hurra”, mientras White pedía tres vivas para el rey.

Tras los actos en St. James, una banda militar condujo a soldados, heraldos y hombres con trajes ceremoniales que portaban estandartes y picas a través de la antigua City de Londres hasta el Royal Exchange, el primer centro comercial de la capital, que data de 1566, donde se leyó de nuevo la proclamación.

El rey Carlos III saluda a simpatizantes cuando regresa a Clarence House desde el Palacio de Buckingham en Londres, el 10 de septiembre de 2022. Foto: AP

En el Parlamento, los legisladores se alinearon para jurar lealtad al nuevo rey, encabezados por el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, y con Truss como una de las primeras en hacerlo. “Juro por Dios Todopoderoso que seré fiel y guardaré verdadera lealtad a Su Majestad el Rey Carlos, a sus herederos y sucesores, según la ley, con la ayuda de Dios”, decía el juramento.

La reina Camila habla con los simpatizantes cuando regresa a Clarence House desde el Palacio de Buckingham, el 10 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Luego de la ceremonia de proclamación, Carlos III y Camilla se dirigieron al Palacio de Buckingham, trayecto en el cual fueron ovacionados. Pero un momento de tensión se vivió en las calles de Londres cuando un hombre saltó las vallas dispuestas por el operativo de seguridad y corrió en dirección al auto oficial que transportaba al monarca. Finalmente, fue detenido por la policía, en un episodio que no pasó a mayores.

Tras la finalización de las formalidades constitucionales en Londres, Carlos III comenzará una gira por Reino Unido la próxima semana, comenzando en Escocia, donde murió su madre, en el Castillo de Balmoral.

Kate, Guillermo, Harry y Meghan caminan hacia la gente después de ver los tributos florales para la difunta reina Isabel II en las afueras del castillo de Windsor, el 10 de septiembre de 2022. Foto: AP

El funeral de Estado de la reina Isabel II se realizará el 19 de septiembre, según informaron ayer las autoridades británicas. El día fue declarado festivo. El féretro será trasladado hoy desde el Castillo de Balmoral a Edimburgo, antes de viajar en avión a Londres el martes. Posteriormente, permanecerá en el Westminster Hall desde el miércoles hasta la mañana del funeral, que se celebrará en la Abadía de Westminster de Londres.

“Todos pensábamos que era invencible”, dijo su nieto, el príncipe Guillermo. “Ha sido surrealista”, comentó durante un paseo a las afueras del Castillo de Windsor, donde él y su esposa Catalina aparecieron de cerca en público por primera vez en dos años con su hermano menor Harry y su esposa Meghan, una señal de que la muerte de Isabel podría ayudar a sanar una ruptura entre los hijos de Carlos.