Charles Devellennes: “Dudo mucho que alguna vez podamos ver una especie de gobierno de coalición entre La Francia Insumisa y Macron”

Luego de semanas de tensión por la eventual llegada al poder de un gobierno de extrema derecha liderado por Agrupación Nacional, el balotaje de las legislativas francesas dejó claro que aún quedan años para que Marine Le Pen y Jordan Bardella puedan soñar con gobernar el país europeo. El resultado, que dio cerca de 182 escaños al izquierdista Nuevo Frente Popular, y 168 al oficialismo, sorprendió y alivió a gran parte del electorado francés, pero puso en una posición de posible bloqueo la nominación del primer ministro y la creación de un nuevo gobierno.

Charles Devellennes es cientista político de la Universidad de Kent, y ha escrito distintos libros sobre los dos mandatos del Presidente Emmanuel Macron: The Macron Régime: The Ideology of the New Right in France (El régimen de Macron: la ideología de la nueva derecha en Francia) y The Gilets Jaunes and the New Social Contract (Los chalecos amarillos y el nuevo contrato social). En entrevista con La Tercera, el analista comenta el panorama poselecciones en Francia.

A la rápida, se puede decir que la izquierda ganó, el centro salió segundo y la extrema derecha salió tercera. ¿Cómo afecta este resultado a Macron? ¿Cómo recibe esta noticia su sector político?

Creo que en realidad es muy difícil decir quién ganó las elecciones. Creo que está muy claro quién perdió las elecciones, y son Macron y sus aliados, porque tenían alrededor de 250 escaños en la última Asamblea Nacional, y ahora han perdido casi 100 escaños, creo que 95 fueron el conteo final. Así que es una tremenda derrota para Macron y el macronismo, pero no es del todo cierto decir que la izquierda ha ganado.

Quiero decir, la izquierda llegó primero, pero sólo por un pequeño margen, y aunque hay algunos llamados bastante legítimos para que se le dé la primera oportunidad de formar un gobierno, no podrá encontrar una mayoría. Así que la realidad de la situación es que Francia está ahora dividida políticamente entre tres bloques principales: el bloque de Macron, el bloque de izquierda y el bloque nacionalista.

Y la realidad es que los tres bloques no son lo suficientemente fuertes por sí solos y tienen diferencias tan grandes entre uno y otro que es muy difícil ver una alianza potencial entre los tres bloques.

Así que ese es el principal resultado de las elecciones: aunque está claro que Macron no ha ganado, no está muy claro cuál de los tres bloques puede ahora gobernar Francia. Así que sí, la izquierda llegó a la cima y en una democracia normal podrían formar el nuevo gobierno.

El presidente Emmanuel Macron da un discurso ante las fuerzas militares francesas acompañado por el primer ministro Gabriel Attal, en el Hotel de Brienne en París, el 13 de julio de 2024. Foto: Reuters

¿Qué puede pasar en las próximas semanas, pensando en la posibilidad de un gobierno de izquierda, un gobierno mixto o ningún gobierno? ¿Cómo será y quién podría ser el nuevo primer ministro?

Están sucediendo muchas cosas en tiempo real en este momento, pero lo que está muy claro es que ahora le corresponde al presidente, es decir a Macron, elegir al próximo primer ministro, porque ese es su poder.

Según la Constitución de la Quinta República, el presidente nombra al primer ministro y, a diferencia de otras democracias, donde normalmente el nombramiento de un primer ministro requeriría una votación en el Parlamento, en Francia no existe tal votación. Así que quienquiera que Macron decida nombrar primer ministro será primer ministro.

Ya ha ejercido este poder, porque su anterior primer ministro, Gabriel Attal, dimitió el lunes. Anunció que lo haría el domingo después de las elecciones. El lunes por la mañana ofreció su dimisión al presidente, y este la rechazó. De hecho, Macron ya ha decidido mantener a su partido en el poder, aunque sólo sea como gobierno interino mientras tanto. Así que Macron ya ha tomado una decisión: mantener a su actual primer ministro, al menos por el momento.

Ahora bien, la izquierda, que quedó primera en términos de número de escaños entre los tres bloques que acabo de describir, tiene, por supuesto, algo que decir al respecto, y puede decidir a quién le gustaría proponer como nombre para un primer ministro al presidente, y dijeron que decidirían en algún momento de esta semana.

Pero el presidente no tiene por qué aceptar eso. El presidente toma su propia decisión, por lo que no tiene que aceptar un nombre que le ponga la izquierda. Entonces, si la izquierda tuviera mayoría en la Asamblea, sería una historia diferente, porque entonces sería muy difícil para el presidente no darle el poder a la izquierda.

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda francés La Francia Insumisa, saluda a sus partidarios después de los resultados parciales en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en la Place Stalingrad en París, el 7 de julio de 2024. Foto: Reuters

Algunos analistas dicen que el macronismo está muriendo. ¿Qué fue exactamente el macronismo y cuánta vida tiene ahora mismo?

El macronismo, y he escrito un libro sobre Macron y su ideología, es esencialmente esta idea de que se pueden reunir fuerzas políticas de centroderecha y centroizquierda y crear una nueva forma de movimiento político basado en esa alianza. Y hasta cierto punto, Macron tuvo bastante éxito electoral, porque, bueno, fue elegido presidente, pero también en 2017 logró asegurarse un margen muy cómodo en la Asamblea Nacional. Así que el macronismo es esta unidad del centro, y hemos visto que esto no funciona del todo, porque no se puede estar tanto en la izquierda como en la derecha al mismo tiempo, lo que sería el ideal de Macron.

Y no funciona del todo, porque hemos visto que Macron siempre ha estado muy a la derecha en lo que se refiere a cuestiones económicas, incluso cuando era ministro de Economía bajo François Hollande, estaba muy al ala derecha del Partido Socialista. Así que podemos ver que, en realidad, el macronismo es una especie de eufemismo para referirse a tener ya un tipo de gobierno tecnocrático, dirigido supuestamente por este genio brillante que es Emmanuel Macron, y que este régimen tecnopopulista, esencialmente, se mantiene en el poder imponiendo sus opiniones sobre la economía, que no son neutrales, ¿verdad? No están entre la izquierda y la derecha, están muy a la derecha.

En cuestiones sociales, diría que es un poco más progresista, pero incluso así hemos visto que a lo largo de su mandato sus gobiernos se han ido moviendo cada vez más hacia la derecha, hasta el punto de que incluso aprobaron leyes contra la inmigración y leyes contra lo que llamaban separatismo, que era claramente una ley dirigida contra las minorías musulmanas en Francia.

Entonces, si la gente dice, y yo me cuento entre ellos, que el macronismo tal vez esté llegando a su fin, que definitivamente está en crisis, es porque las afirmaciones del macronismo de que se puede dirigir la política desde el centro sin ser de izquierda o de derecha no son creíbles.

Marine le Pen, líder del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, llega a la sede de la colectividad en París, el 1 de julio de 2024. Foto: Reuters

Después de las elecciones europeas se dice que el supuesto plan de Macron era que ganara la extrema derecha. ¿Cuál ha sido su relación con ese sector?

Cuando se trata de los planes de Macron de convocar elecciones anticipadas, después de los resultados de Agrupación Nacional en las elecciones europeas, es muy difícil saber qué pretendía con ello. Quería, dijo, una “aclaración”.

Quería estar seguro de si Agrupación Nacional era efectivamente el primer partido en Francia, y en esa medida hemos recibido una aclaración de que no lo es. Agrupación Nacional sólo quedó en tercer lugar, por lo que cuando se enfrentó a un proceso político real, con una alta participación y una campaña que la gente escuchó, lo que no fue el caso durante las elecciones europeas, no le fue tan bien como predijeron casi todos los encuestadores.

Así que Agrupación Nacional ha sido, en su forma actual y en su forma anterior, como Frente Nacional, un partido de oposición. Nunca ha estado en el poder, por lo que siempre puede quejarse de las cosas sin proponer nunca soluciones reales. Por lo tanto, colocarlos en una posición en la que tengan que asumir el poder mostraría en realidad cuán ineficaces son para gobernar.

Ahora bien, esa es una gran apuesta, porque si ese era realmente el pensamiento de Macron, entonces se estaba jugando el destino de la República Francesa, porque él mismo dice que no son un partido republicano.

¿Por qué el macronismo está tan obsesionado con no colaborar con La Francia Insumisa?

No me queda muy claro por qué señalaron a este partido, que, si nos fijamos en su programa, es un tipo muy claro de partido socialdemócrata. Es una especie de partido de impuestos y gasto estatal.

Sí quieren aumentar los impuestos para los franceses, en particular para los más ricos de la sociedad francesa. Pero también quieren gastar en el Estado de bienestar y piden respeto a la democracia. Han pedido repetidamente a sus votantes que no voten por la extrema derecha y que voten por Emmanuel Macron. Así que no está muy claro por qué Macron no es recíproco, por qué no acepta que se trata de un partido socialdemócrata con el que no está de acuerdo, porque no están en el mismo lado político que él, pero es uno con el que uno puede interactuar más ampliamente.

No me queda muy claro por qué es exactamente así. Quiero decir, algunas de las razones que se dan son el antisemitismo dentro del partido, y hay buenas razones para ver que en ciertas reuniones del partido se hicieron declaraciones antisemitas. Así que es cierto que potencialmente dentro de la base del partido algunos de sus miembros han sido sorprendidos haciendo declaraciones antisemitas, y eso no es algo que deba tomarse a la ligera.

Manifestación organizada por organizaciones feministas para protestar contra el partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional en París, el 23 de junio de 2024. Foto: Reuters

Pero ninguno de los principales miembros ni la asamblea del partido han sido condenados por antisemitismo. Considerando que eso es un delito muy grave en Francia. Es un delito penal. El antisemitismo está penado por la ley, y muchas personas han sido castigadas por antisemitismo, pero no los altos miembros de La Francia Insumisa.

Así que llamarlos antisemitas es exagerar un poco la definición de que hay algunos problemas con el antisemitismo entre sus bases, creo que está claro. Todo el mundo lo sabe. Pero hay muchos más problemas con el antisemitismo entre otras bases, en particular Agrupación Nacional.

Entonces creo que eso no explica su obsesión con La Francia Insumisa: las acusaciones de antisemitismo son muy débiles y no bastan para rechazar la participación en un gobierno de coalición. Pero parece muy poco probable que estas diferencias se resuelvan en las próximas semanas.

Por eso dudo mucho que alguna vez podamos ver una especie de gobierno de coalición entre La Francia Insumisa y Macron.