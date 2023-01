Cinco negocios que marcaron el año que se fue

Familia Del Rio logra US$ 1.100 millones en cash y acciones

Por volumen y por sus efectos, la venta de la empresa automotriz Derco integra y encabeza la lista de los mejores negocios del 2022. “Derco, claramente”, dice el socio de un gran bufete de abogados. “El de Derco”, responde un director de empresas. La familia Del Rio, tras un año de negociaciones, acordó la venta de Derco -una empresa que factura unos US$ 2.300 millones al año y está Chile, Perú, Colombia y Bolivia- a la inglesa Inchcape en julio. La operación está prevista ser cerrada en el primer trimestre de 2023.

Los hermanos Juan Pablo, Carolina y Felipe Del Rio Goudie venderán el 100% de Derco, pero no dejarán el rubro automotriz y se mantendrán como accionistas de Inchcape, un gigante que facturó 7.600 millones de libras el año pasado, que opera en 40 países y está en 11 mercados de América Latina, con 25 marcas.

Derco fue valorizada en 1.267 millones de libras. Descontados las deudas, los tres hermanos Del Rio recibirán 933 millones de libras (unos US$ 1.133 millones): en dinero, 693 millones de libras, casi US$ 800 millones. Y el saldo con el 9,3% de Inchcape: Juan Pablo Del Rio será director de la matriz en Londres.

Los Del Rio tabajaron con Econsult y el estudio Barros Errázuriz. Inchcape trabajó en Londres con Herbert Smith Freehills y en Chile con Claro & Cia, y con los bancos de inversiones JP Morgan y Greenhill.

Fondo de pensiones de Canadá hará OPA por hasta 49%

Con esta operación prácticamente se cerró el año. El grupo controlador de Hortifrut llegó a un acuerdo con el fondo de pensiones canadiense Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), el que desde 2018 era accionista de la frutícola chilena, con el 4,88%. El grupo controlador chileno -integrado por los grupos Moller, Quevedo y VitalBerry- tenían el 53,82%. Pero esa cifra cambiará.

El viernes 16 de diciembre, casi al anochecer, se anunció el negocio. El grupo canadiense lanzará una OPA para conseguir un mínimo de 36% de la propiedad, pero que podría llegar hasta el 49,9% si todos los minoritarios venden. La OPA valoriza la acción en US$ 1,63 ($ 1.431), un premio de casi un 100% respecto del precio del papel de antes del anuncio. La operación se concretaría en el primer cuatrimestre de 2023.

El plan de PSP podría ir más allá. Las partes ya firmaron un nuevo shareholders agreement que regulará su relación, el que regirá mientras ambas partes tengan al menos el 35% de la propiedad. Sin embargo, entre el segundo y el cuarto año, el grupo controlador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender un máximo del 16% de su participación a PSP, con lo que estos últimos tomarían el control. “Pone a Chile en el mapa mundial agrícola world class”, dice Georges de Bourgiugnon, de Asset Chile.

Hapag Lloyd sigue creciendo en Chile aliado a los Luksic

Pablo Echeverría, socio de Moneda Asset, menciona varios negocios, pero se detiene en uno en el que su fondo Pionero obtuvo réditos. “El que fue increíble es la venta que hizo SAAM de su área de puertos a Hapag-Lloyd. ¡Sacaron un preciazo!”, celebra. Pionero tiene el 7,5% de SAAM, firma que nació de la división de CSAV hace diez años. Controladas por el grupo Luksic, ambas festejaron en 2022. CSAV batió todos los récord con US$ 4.337 millones en ganancias a septiembre. SAAM pactó en octubre con Hapag-Lloyd, donde CSAV tiene el 30%, la venta de sus operaciones portuarias y logística terrestre en US$ 1.000 millones.

El socio de Compass Group, Jaime de la Barra, dice que 2022 estuvo “marcado por varias transacciones relevantes que muestran el interés de inversionistas extranjeros por activos chilenos con escala en sectores de infraestructura y agroalimentos”. Entre las primeras destaca la enajenación de los activos de SAAM y parte de la infraestructura de Entel y Telefónica. Y en la segunda, resalta la operación Hortifrut y el futuro traspaso de Soprole al grupo peruano Gloria. “Las valorizaciones son atractivas”, afirma De la Barra. Por su parte, De Borguignon, sobre SAAM, dice que vendieron “activos de infraestructura a un precio extraordinario que no estaban reconocido en el valor de la empresa”.

Una operación que multiplicó por cinco la inversión inicial

El monto, comparado con otras fusiones y adquisiciones del año, no fue tan alto. Empresas Copec pagó $221 mil millones (unos US$230 millones) por la compañía de courier Blue Express. El atractivo de la transacción no estuvo solamente en el precio, si no en sus retornos. En tres años, los socios multiplicaron por cinco su inversión. En 2019, los fondos de inversión Altis y Kinza adquirieron la empresa al holding Bethia y gastaron unos $50 mil millones, prácticamente un quinto de lo que pagó Copec este año. Los vendedores ganaron así unos $ 170 mil millones.

La pandemia fue uno de los grandes dinamizadores del negocio. El boom del ecomerce, impulsó el delivery y con ello a las compañías de última milla, como Blue Express. A mediados de año, la empresa daba cuenta de 5.000 clientes, entre ellos grandes retailer y pequeños emprendedores; 33 millones de paquetes entregados en 2021; 8 millones de destinatarios finales, un hub de 120 mil metros cuadrados en Parque Enea y 1.000 puntos de entrega y retiro de paquetes. Además de poseer un contrato de distribución con Amazon desde el 2023. Al proceso de venta llegó una docena de interesados. Copec compitió hasta el final con uno de los líderes del negocio, DHL. Al final, ganó la empresa local. El 20 de diciembre, la FNE aprobó la operación.

29 Septiembre 2022 Fachada Blue Express Foto: Andres Perez

Aunque los socios pierden todo, la aerolínea sobrevive

El socio de Asset Chile, Georges de Bourguignon, pone en primer lugar la reorganización iniciada en mayo de 2020 por Latam Airlines, azotada por el Covid, y concluida en noviembre de 2022. “La salida de Latam de Chapter 11 con el aumento de capital de grupo Cueto-Delta y Qatar, porque rescatan una empresa que lo perdió todo y muestra la gran visión de llevar a la reorganización a Estados Unidos por primera vez”, justifica. “Las ventas de Derco, Blue Express y Soprole no les veo nada tan innovador, salvo el tamaño grande, pero no es más que transferir activos de alguien que se sale del negocio”, opina el exdirector de Latam y SQM. Tomás Casanegra, director de empresas y columnista de Pulso, menciona los negocios de Derco y Hortifrut, pero también la salida de Latam del Chapter 11. “Aunque perdieran todo los accionistas, se salvó a la compañía”, dice.

La compleja operación consistió en la realización de un aumento de capital por más de US$ 10 mil millones, mediante el cual los acreedores pudieron convertir bonos y los accionistas suscribir una parte de las nuevas acciones. Con ello, cambió por completo la estructura de propiedad: los acreedores podían ascender al 66% y la alianza entre Delta, Qatar y los Cueto llegar al 27%. La firma tiene un nuevo directorio y dejó en noviembre los tribunales de EE.UU.