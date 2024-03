Deepak Chopra: “La inteligencia artificial puede ser más peligrosa que las armas nucleares”

En 1985 la carrera de Deepak Chopra (77) iba en ascenso: sus cargos como director del Hospital Memorial de Nueva Inglaterra y profesor en la Universidad de Boston lo habían posicionado como un reconocido médico. Sin embargo, pese a su éxito profesional, no se sentía feliz, ya que pensaba que se estaba hundiendo cada vez más en el estrés, las largas jornadas laborales y la adicción al cigarro. Intentando escapar de los vicios, llegó a la meditación, técnica que le dio un giro completo a su vida. Fue ahí cuando decidió dejar la medicina tradicional y adentrarse de lleno en el mundo espiritual.

Nacido y criado en Nueva Delhi, Deepak Chopra emigró a Estados Unidos luego de graduarse como médico en India. Tras el giro que dio a su vida, saltó a la fama en los años 90 gracias a sus primeros libros, misma época en la que fundó el Centro Chopra para el Bienestar, enfocado en combinar la medicina india con aspectos de la ciencia occidental. Esa ruta lo ha convertido en un escritor, empresario y conferencista de talla mundial, reconocido como el “poeta-profeta de la medicina alternativa” por la revista Time, que lo seleccionó como uno de los 1000 “iconos y héroes del siglo XX”.

Sus más de 30 años de carrera y cerca de 90 libros publicados -varios best seller del New York Times- le han otorgado a Chopra millones de fieles seguidores alrededor del planeta, fenómeno del cual Chile no está exento. Precisamente el próximo 10 de abril aterrizará en Santiago por tercera vez. En la presentación que llevará a cabo, que se titula Awakened Life (Despertar de la Vida) y está organizada por Seminarum Internacional en CentroParque, el autor promete guiar a sus seguidores “sobre cómo vivir de mejor manera, alcanzar el bienestar, la autorrealización y el crecimiento personal”. En la antesala de su visita conversó con La Tercera vía Zoom.

Lo primero que Deepak Chopra responde tiene que ver con su principal materia de estudio: el equilibrio entre la vida espiritual y material, en un mundo repleto de estímulos. “(Se logra) estando presente en la experiencia tal y como ocurre. Cuando estás presente para experimentar lo que sucede, hay paz. Pero la mente humana dice no, en el próximo momento, si gano más dinero, si tengo una mejor relación, si consigo un buen trabajo, si la guerra en Ucrania se detiene, entonces me sentiré mejor. Pero eso nunca sucede, porque al momento siguiente hay algo más de lo que preocuparse. La única manera de ser feliz es volver a la inocencia como un niño, porque la inocencia no depende de las circunstancias, personas o cosas, es lo que es ahora: el ahora es eterno y no termina nunca.

Con la Inteligencia Artificial (IA) al alza ¿Qué desafíos inmediatos enfrenta la humanidad en ese aspecto? ¿Cómo se puede sacar el máximo provecho de esta tecnología sin perderse en ella?

La Inteligencia Artificial son sólo grandes modelos de lenguaje. No tiene conciencia, no siente hambre, dolor, depresión existencial o impulsos sexuales, es sólo un algoritmo, pero un algoritmo muy complicado. Está basado en lo que llamamos grandes modelos de lenguaje, así que el cómo usamos la Inteligencia Artificial dependerá de nuestra madurez emocional y espiritual. La Inteligencia Artificial puede ser convertida en un arma fácilmente, puede ser un arma más peligrosa que, por ejemplo, las armas nucleares. Pero, por otro lado, podemos usar la IA para crear una masa crítica de conciencia colectiva para un mundo más pacífico, justo, sostenible, saludable y alegre. Nuestra inteligencia emocional y espiritual no ha seguido el ritmo de nuestra evolución tecnológica, ahora tenemos que ponernos al día y la IA puede ayudarnos a hacerlo creando una masa crítica, por lo que tengo esperanzas con su uso.

Hace poco Elon Musk anunció que su empresa implantó por primera vez un chip cerebral en un ser humano, en un principio con fines médicos. ¿Qué opina de este nuevo tipo de tecnología y los cambios que podría provocar?

Esta tecnología será útil en el tratamiento de personas que han tenido algún tipo de lesión cerebral, pero hay algo que Elon Musk y las personas que trabajan con esta tecnología no entienden, y es que la conciencia no la produce el cerebro. La conciencia es donde toda experiencia ocurre y la experiencia del cerebro también ocurre en la conciencia. Ahora sabemos sobre neuro plasticidad y cómo herramientas como la meditación, la introspección, el ejercicio, las técnicas de respiración y el yoga pueden cambiar el paisaje del cerebro. Esto significa que el cerebro no está produciendo experiencia, está respondiendo a esta. Por tanto, el uso adecuado de esta tecnología en el futuro puede ayudar a la mente humana a recablear sus redes neuronales para que les permita una mayor comprensión, intuición y una mayor creatividad, incluso en nuestro inconsciente. Pero tiene que usarse adecuadamente y no creo que Elon Musk o sus colegas entiendan la naturaleza de la conciencia.

La pandemia

¿Qué lecciones cree aprendió la sociedad tras la pandemia de coronavirus?

Espero que hayamos aprendido, pero no estoy seguro de que hayamos aprendido ninguna gran lección. La lección más importante que deberíamos haber aprendido es que el cambio climático es reversible. En cuanto la gente se encerró en sus casas la naturaleza empezó a repararse. Se podían ver los Himalaya a 800 kilómetros de distancia, respirar mejor en ciudades contaminadas, se podían ver peces volviendo a aguas muertas, incluyendo Venecia. Así que es muy obvio que el cambio climático es una creación humana, también es obvio que se puede revertir, eso es lo que sabemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Depende de nosotros. Por otra parte, el Covid también ha creado oportunidades para las personas, como la creación de nuevas vacunas y una profunda comprensión de cómo gestionar el estrés estimulando el sistema nervioso parasimpático. Hasta hace poco, la mayor parte de la investigación en biología se centraba en lo que llamamos sobrecarga simpática del estrés, pero muy poco en cómo la meditación, el yoga, la lectura y la atención plena pueden activar el sistema nervioso parasimpático para la curación. Nuestra fundación (The Chopra Foundation), investigó a quiénes enfermaban y quiénes morían y la mayoría de ellos, jóvenes o mayores, tenían inflamación en el cuerpo: estrés, ansiedad y depresión junto con la inflamación. Así que aprendimos mucho sobre eso.

Ahora que la situación con el Covid19 está bajo control ¿Cree que la mayoría de las personas será igual que antes de la pandemia o hay algunas cosas provocaron cambios?

Los seres humanos son criaturas extrañas. No cambian a menos que haya una crisis aguda. Así que mientras hubo la crisis aguda, cambiaron. A largo plazo, no lo sé, depende. Más gente consciente cambiará, pero la gran mayoría volverá a sus viejos hábitos, pero quién sabe.

Pandemia, OMS

Futuros liderazgos

Este año casi 70 países del mundo celebrarán elecciones. ¿Cómo observa el estado de la democracia a nivel global? Esto, considerando el auge de populismos y nacionalismos.

Hace 2.500 años, Platón dijo que la democracia no era una buena forma de gobierno, porque conduce a tendencias populistas. Dijo que la democracia es el gobierno de la multitud y lo estamos viendo ahora en todo el mundo con el aumento del populismo. Creo que estamos viviendo una época muy desafortunada en la que estas tendencias están resurgiendo no sólo en Estados Unidos, sino también en muchas partes de Europa y América Central y del Sur. Veo muchos conflictos ahora mismo en el mundo y probablemente empeorarán antes de mejorar. Este auge del populismo en todo el mundo es algo muy triste y en este momento no sé ni cómo abordarlo, aparte de que tenemos que tener esta conversación en todas partes: en las redes sociales, en los periódicos, en las instituciones educativas, pero incluso en el mundo del espectáculo y la música. Los artistas del mundo tienen que restaurar nuestra conciencia, sólo ellos pueden hacerlo. Creo que los artistas son la voz de la conciencia de una sociedad y por eso muchos líderes del mundo tienen miedo de la palabra artística, ya sea hip-hop, poesía o música. Cuando los artistas habl

an con voz rebelde, hay cierta esperanza de cambio, pero nadie la está aprovechando en este momento.

¿Qué cosas serían importantes a considerar para los nuevos ciclos de liderazgo que vendrán este año?

Creo que todos debemos convertirnos en líderes de nuestra propia vida, llevar una vida más pacífica, justa, sostenible, sana y alegre, haciéndolo posible para nuestras familias, nuestras comunidades y, en última instancia, para nuestro país y el mundo. Sólo una masa crítica de personas que quieran ser el cambio que quieren ver en el mundo, cambiará al mundo. Para concretar el cambio que queremos, tenemos que ser líderes, lo que significa escuchar profundamente, conectar emocionalmente, ampliar nuestra conciencia, hacer planes visionarios y asumir responsabilidades.