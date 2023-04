Hablan las viudas de Nain y Retamal, los carabineros que inspiraron la ley que respalda el actuar de las policías

Dahianna Pereira, esposa del cabo Eugenio Nain Caniumil: “Ulises, mi hijo de ocho años, quiere ser carabinero”

“Me siento feliz, contenta por la aprobación de la ley (Nain-Retamal). Primero, porque aumenta las penas a quienes ataquen a carabineros y porque por fin ellos se podrán defender sin temor. Segundo, porque fueron años de lucha. Y tercero, porque esta ley será un orgullo para nuestros hijos y porque el nombre de mi marido estará presente para siempre entre sus colegas”, señala Dahianna Pereira (25 años), viuda del cabo Eugenio Nain, asesinado en 2020 por un disparo en su tórax al enfrentarse a un grupo de siete sujetos que habían cortado con barricadas la Ruta 5 Sur a la altura de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

“Ahora -agrega inmediatamente Pereira- ninguna de estas tres cosas llena el vacío que dejó en mí su muerte y que estará presente para siempre... En el living están sus fotos, la bandera chilena (que le obsequió la institución), su gorra... Ulises, mi hijo de ocho años, quiere ser carabinero. Trinidad, mi niña de tres años, es muy chiquitita, pero capaz que también quiera seguir el camino de su papá... Pero como le decía, nada puede llenar el vacío que dejó en nuestras vidas. Yo tengo bloqueada la mañana del 30 de octubre de 2020, cuando en plena pandemia me avisaron que le habían disparado. No me salen las palabras para hablar y recordar lo que ocurrió ese día”, explica la joven estudiante de Asistente de Párvulos, desde su casa en Temuco.

¿Cómo fue haber seguido desde las graderías de ambas cámaras la aprobación de esta ley inspirada en su marido?

La verdad es que lo único que quería era escuchar, junto a mi hijo Ulises, que me acompañó desde Temuco, que la ley se aprobaba. No me metí en ninguna discusión política y no socialicé con nadie. Acepté la invitación el diputado Jorge Alessandri (UDI) por mi marido y por todos los carabineros que están trabajando en la calle. Que eso quede claro, por favor, que este no es un tema político, es una cuestión de honor a nuestros seres amados que ya no están, y los que vendrán.

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Usted siguió todo el desarrollo de esta ley junto a la viuda del sargento Retamal. ¿Cómo es su relación con ella?

Muy buena. No podría decir que somos amigas, pero compartimos haber vivido el mismo dolor y eso es lo que nos une a las dos y a toda la familia carabinera.

¿Piensa seguir participando, desde alguna tribuna, en la defensa de los carabineros o su rol llegó hasta aquí?

Voy a seguir peleando para que nadie les dé la espalda a nuestros carabineros como ocurrió hace pocos años y hasta no escuchar más que un carabinero fue asesinado...

¿Se ha sentido apoyada por la institución?

Sí, desde el día uno. No tengo nada que decir. Siempre me están llamando. Además, vivo a dos cuadras de la Segunda Comisaría de Temuco (donde trabajaba el cabo Eugenio Nain Caniumil) y sus compañeros siempre me están preguntando cómo estoy, qué necesitan mis niños, nos traen cosas...

El segundo apellido de su marido era mapuche, ¿qué pensaba él cuando tenía que enfrentarse a grupos violentistas que actuaban bajo la causa mapuche?

A él le daba vergüenza el terrorismo mapuche. Él quería mucho su apellido mapuche, pero a veces no se sentía parte de ellos al ver la violencia contra Carabineros.Mi marido murió por el terrorismo, me lo mataron por ser carabinero.

¿Qué le parece la reflexión hecha por el Presidente Boric sobre su actuar sobre Carabineros en el pasado?

Yo no le creo nada hasta ver hechos concretos. Le creeré si es que veo que sigue empeñado en la senda de apoyar a Carabineros durante su gobierno. No olvidamos que ellos le dieron la espalda a Carabineros. Por eso dije que prefería que el Presidente Boric no fuera al funeral del nuevo carabinero asesinado (el cabo Daniel Palma murió la madrugada del jueves tras ser baleado en el rostro por delincuentes en el centro de Santiago). Me afectó mucho su muerte, más de lo que pensaba, fue como volver a recordar de nuevo la muerte de mi marido. Aún estoy como ida, así que le pido disculpas, pero sólo le digo que como familia de Carabineros vamos a apoyar a su esposa.

Evelyn Decurgez, pareja del sargento Carlos Retamal: “Tras el funeral, todos los que estuvieron para la televisión desaparecieron”

Evelyn Decurgez, pareja del sargento segundo de Carabineros Carlos Retamal -asesinado en octubre del año pasado en San Antonio- cuenta que la tarde del miércoles, luego de presenciar la aprobación de la ley Nain-Retamal en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en Valparaíso, subió a su auto y regresó a su casa en el balneario de Cartagena con “sentimientos encontrados”.

“Estaba contenta, sentía que la ley era un rayito de luz después de tantos meses de sombra, pero también sentía que no era justo que hayan tenido que matar a tantos carabineros, entre ellos a mi pareja, para que se pudiera concretar una agenda de seguridad, donde estaba incorporada esta ley”.

“Al llegar a mi casa -continúa relatando la carabinera en retiro- prendí la televisión para ver las noticias sobre la aprobación de la ley y enterarme de los distintos puntos de vista, cuando me encuentro que habían baleado a otro nuevo carabinero... Ese rayito de esperanza y esa alegría que tenía se desvanecieron en un segundo, se borró en un instante”.

¿Qué sintió en ese momento?

Que volvía al minuto uno de esta pesadilla, a ese martes 11 de octubre de 2022, cuando mi pareja falleció a los 40 años, dos días después de haber sido golpeado brutalmente con un fierro en la cabeza durante una fiscalización a una carrera clandestina. Volví a sentir esa angustia que yo sentí al pensar lo que estaban viviendo en ese momento esa viuda y su familia. Porque el dolor que viví, vivo a diario y viviré por siempre no se lo doy a nadie. Que tu pareja salga en la mañana a trabajar y no vuelva nunca más, no es digno para nadie. Más allá de toda mi pena, sentí mucha rabia.

Momentos después –cuenta Decurgez-, en forma instintiva encendió su computador para descargar su rabia en Facebook.

Escribió: “General director, ¿hasta cuándo? Ni siquiera asomó su nariz en el debate de la Ley Nain Retamal y hoy aparece llorando. Sabe usted que nadie le cree (…) Es momento de que demuestre su gallardía, se afirme los pantalones y alce la voz por los Carabineros (…).

Veo que está dolida con el general director Ricardo Yáñez...

Lo voy a decir hasta el cansancio: cuando matan a un carabinero, se hace con mucha emotividad y pompa toda la ceremonia que corresponde, el velatorio, el responso, el funeral y la sepultura. Pero al día siguiente estás sola y todos los que estuvieron esos días, desaparecen. Esa es la realidad de los carabineros asesinados y sus familias. No la falsa realidad que se vende por televisión.

¿Usted no ha recibido la ayuda de la institución tras la muerte de su pareja?

No, porque con Carlos teníamos una convivencia de 12 años que nunca formalizamos a través de una unión civil. Para el sistema legal, Evelyn Decurgez no existe y para el sistema administrativo de Carabineros no soy nada del sargento Retamal.

Pero usted es carabinera...

Sí, soy carabinera. Me fui a retiro el 16 de diciembre de 2022 y ahora estoy en la etapa de la tramitación para que se me cancele mi pensión, que es un proceso largo, engorroso y triste, que puede demorar desde un mes hasta un año. Es decir, un carabinero retirado puede estar meses sin recibir ni un peso y sin resguardo en salud.

¿Ha recibido ayuda del gobierno?

No, nada. En una ocasión el Presidente Boric me dijo que me iba a prestar toda la ayuda necesaria y que cualquier cosa que yo requiriera ellos iban a apoyarme. Pero como le decía, Carlos se sepultó y nunca más supe nada de ellos... El diputado Hotuiti Teao (RN) me ofreció ayuda para pedir al Presidente una pensión de gracia para mí, pero me puso como condición hacer un punto de prensa entre los dos, lo cual yo no acepté.

¿Qué políticos la han apoyado?

El que ha sido más derecho conmigo ha sido el alcalde (Rodolfo) Carter, quien hizo lo queme dijo. Hace tres semanas fui junto a un grupo de viudas de Carabineros a una reunión con él en La Florida. Ahí me preguntó cómo me encontraba y si contaba con ayuda sicológica. Le respondí que no, e inmediatamente dispuso para mí una sicológica con la que ya he tenido dos muy buenas sesiones a través de telemedicina. También he recibido apoyo de los diputados (Juan Antonio) Coloma (UDI) y (Andrés) Longton (RN), quienes me ilustraron mucho estas semanas sobre el contenido de la Ley Nain-Retamal. Y hoy (jueves) me reúno con el diputado José Meza (Partido Republicano), quien me ayudará a ver la posibilidad de una demanda penal. ¿Sabe? Lo más importante es sentir que no estás sola.

Mi único anhelo es ayudar a que la mayor cantidad de personas comprendan que los carabineros son personas iguales a todos y que necesitan respaldo para cumplir su trabajo.