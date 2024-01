Javier Macaya (UDI): “La responsabilidad de la oposición es alinearse desde Demócratas hasta republicanos”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, está resignado a que sus vacaciones de verano serán permanentemente interrumpidas. Los primeros días de enero estuvo en Arica, Antofagasta y O’Higgins, y en su calendario está agendado un próximo viaje a Temuco. “Estamos muy dedicados a convencer a buenos nombres para que sean candidatos, que cumplan los requisitos y los estándares que nos interesa que tengan los candidatos de la UDI”, explica. Alude a la futura contienda municipal y de gobernadores de octubre, la primera prueba que tendrá la oposición para resolver si enfrentará unida los desafíos electorales que vienen.

Ha pasado un poco más de un mes desde la derrota del plebiscito, ¿hay alguna reflexión más acabada?

Hay que mirar no solamente el 17 de diciembre de 2023, sino que hay que ver todo como una gran foto, particularmente desde el inicio del proceso en el año 2020. Creo que el 17 de diciembre sí hay una conclusión, que es la ratificación de la Constitución vigente y también que esto es la derrota política de la izquierda, que abrazaba el proyecto hace muchas décadas de tener una nueva Constitución que habilitara su proyecto ideológico.

Pero, ¿y la reflexión en su sector?

En la dimensión electoral pura, el 17 de diciembre la derecha fue derrotada, y eso hay que asumirlo. Y hay razones donde todos tenemos distintos grados de responsabilidad. Pero creo que la lección más importante que debemos hacer para el futuro, a propósito de lo que ocurrió el 17 de diciembre, es la capacidad de hacer compatible nuestra visión de libertad, de orden, de dignidad de la persona, con una amplia diversidad que hoy convive en Chile.

Pero hubo lo que se calificó como “gustitos”.

Me parece absurdo quedarnos en un diagnóstico de lo que ocurrió el 17 de diciembre y en recriminaciones mutuas cuando a la vuelta de la esquina tenemos un desafío en la izquierda que ya está unida desde el Partido Comunista a la DC. Respecto de las críticas, yo, sinceramente, me hago cargo. El que venga a la política solamente a recibir halagos, mejor que se dedique a otra cosa.

El exministro de su partido Víctor Pérez dijo que hay que tener talento para pasar del triunfo del Rechazo a la derrota del “A favor”. ¿Qué piensa de eso?

Me decepciona que personas con las cuales la UDI ha tenido siempre las puertas abiertas y mi teléfono disponible para cualquier cosa, opten por disparar por los diarios. Por de pronto, en la comisión política ampliada que tuvimos el día lunes, muchas de las personas que han expresado críticas por los medios de comunicación no fueron a hacerla en esa instancia. Yo, en todo caso, creo que es parte de mi trabajo. En el caso puntual que me preguntas, esperaba que hubiese participado en las instancias internas para decir qué se hubiese hecho distinto en su visión.

¿Y hubiese hecho algo distinto?

Para bailar tango en la política en un acuerdo importante como este se requerían dos. Yo creo que nunca contamos con la izquierda. Por mucho que hubiésemos cedido más, como se pretendió y como se hizo en algunos aspectos, creo que la izquierda nunca se hubiese subido. Llegué a esa conclusión porque no pudieron soportar la derrota electoral que sufrieron en mayo de 2023.

¿Se arrepiente de haber impulsado el segundo proceso constituyente? Eso es lo que más le critican.

Estoy convencido de que hicimos lo que era más coherente y honesto desde el cumplimiento de un compromiso que habíamos hecho y que creíamos que era la manera de canalizar de buena forma este proceso. La mejor demostración de eso es que todos, incluso muchos de los que hoy critican, a propósito de un resultado electoral, estuvieran en la misma opción que nosotros, defendiendo que tuviésemos una nueva Constitución. Por cierto, con algunas excepciones. Hoy día, en el rol de la UDI, somos la directiva de Chile Vamos que lleva más tiempo, y esa experiencia nos obliga a empujar el mayor esfuerzo de unidad en la oposición.

En esa misma entrevista, Pérez planteó que la UDI debe adelantar la elección de un nuevo presidente. ¿Tiene cabida eso?

Ninguna cabida. Tajantemente, no. Hay un estatuto interno partidario y, de hecho, no ha sido ni tema en el partido.

¿Nunca pensó en renunciar después de la derrota?

No, no. Yo estoy al servicio del partido desde hace tres años pensando en que estamos haciendo lo mejor para Chile. El día que los militantes, en las instancias partidarias, determinen que hay algo diferente, en eso hay una institucionalidad que se respeta.

Ha tenido que administrar el cómo relacionarse con el Partido Republicano. Algunos hablan de abrazarlos, otros de tener su propia identidad. ¿Cómo conversa eso con su idea de unidad en la oposición?

Desde la UDI vamos a trabajar por la unidad de toda la oposición, desde Demócratas a republicanos. Es un llamado a la responsabilidad y a entender que al frente la izquierda se armó. Y cuando digo se armó, es literal, cuando tienen un acuerdo ya casi desde el PC hasta la DC. Vamos a ser muy tajantes en ese rol y vamos también a denunciar si esa unidad se pretende quebrar, porque los únicos ganadores de ese quiebre van a ser las ideas refundacionales de izquierda que van a tratar de resurgir.

¿Este mensaje lo dice por algún partido en particular?

No, en general. Lo digo básicamente porque es demasiado importante lo que está en juego en los próximos dos años. Si miramos las elecciones como ejercicios de posicionamiento partidario, vamos a desaprovechar la oportunidad y le vamos a regalar el triunfo a la izquierda. Eso es lo que está en juego. Tenemos la oportunidad de recuperar el gobierno. Nosotros creemos que la que tiene más posibilidades, por cierto, es Evelyn Matthei.

Hay algunos que dicen que republicanos está en la tesis de reemplazar a Chile Vamos.

Yo no lo he escuchado ni en las declaraciones ni en las conversaciones con sus principales dirigentes. Yo sé que entienden, respetan, por ejemplo, la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Tendremos que ver de qué manera eso se va canalizando. Porque, además, esto es objetivo: es la que tiene mejores posibilidades de ganar una elección presidencial. En su momento, quizás la hegemonía del sector era un tema. Pero creo que hoy, en pos de lo que está en juego, hay que dejarlo de lado.

¿Entonces no es una preocupación que el Partido Republicano en términos electorales esté mejor que la UDI?

Los que estamos en política siempre queremos tener los mejores resultados. Pero el que por posicionamiento identitario, por ser el partido hegemónico, rompa la unidad de la oposición, puede ser el responsable también de entregarle a Chile a otro gobierno de izquierda.

Usted habla de alinearse desde demócratas a republicanos, ¿lo plantea como una coalición, como dijo el expresidente Piñera?

Esto es mucho más profundo que una estructura política, que la gente se distancia de eso hoy día, que es una coalición o una federación, ponle el nombre que quieras. El desafío y el concepto es la capacidad de garantizar la gobernabilidad. Yo creo que el conglomerado político que sea capaz de transmitir esa gobernabilidad va a ser el que gane los próximos procesos eleccionarios. En eso vamos a trabajar para unirnos no en una alianza, no en una coalición, pero sí en tener una mirada estratégica. La responsabilidad de la oposición es alinearse desde demócratas hasta republicanos.

Demócratas ofrece una nueva coalición con Chile Vamos, pero sin republicanos.

No comparto eso, porque esa es la lógica de las coaliciones tradicionales, que no conversan con los desafíos que van a tener en el futuro, donde esperamos un nuevo sistema político.

Pero Demócratas los deja en una encrucijada, no pareciera que van a ceder.

Vamos a conversar hasta que duela, con todos. La tarea es demostrar que la unidad de la oposición es posible con estrategia.

En esa unidad ya se ven tensiones. Republicanos dijo que ningún sector tiene dueño y quiere llevar candidatos a gobernadores y no omitirse.

Es un error no tener unidad en la oposición en las elecciones uninominales que hay este año, tanto municipales como gobernaciones regionales. Apelamos a la responsabilidad.

“Va a la reelección como alcaldesa de Providencia”

La situación judicial que enfrenta Las Condes pone en jaque la reelección de Daniela Peñaloza. ¿Será sí o sí la candidata UDI?

No estamos preocupados por el tema electoral de Daniela Peñaloza ni de la elección. Nuestra preocupación hoy es que ella pueda resolver conflictos que se arrastraban en casos de mucho tiempo, de funcionarios y de personas que estaban al interior del municipio cuando ella llegó y que ella tiene que ser capaz de resolver.

¿No está asegurado que vaya a la reelección?

Ella es la alcaldesa. La lógica indica que resolviendo de buena forma sus temas, todos los indicadores que tenemos es que tiene un buen posicionamiento en la comuna.

Si es que se llegase a bajar Peñaloza, ¿Las Condes va a seguir siendo para la UDI o se van a abrir a primarias en Chile Vamos?

No me pongo en ese escenario, yo espero que ella pueda desatar todos los nudos vinculados a las situaciones que se han conocido para sacar adelante su gestión.

Esta semana fue la formalización de Cathy Barriga por fraude al Fisco, quedó con arresto domiciliario. ¿Hay alguna autocrítica por haberla llevado como candidata?

La inmensa mayoría de quienes han servido desde la UDI en alcaldías durante las últimas décadas lo han hecho con una auténtica vocación y apego a las normas. Por cierto que cuando ocurren estas situaciones nos ponemos en alerta y tratamos de dilucidar de la mejor manera todo lo que ha ocurrido. Respecto de ella, debo ser bien franco, quizás porque era independiente, porque no tuvo una relación más estrecha con la UDI y no fue posible, como en otros casos lo hacemos, orientarla más en su gestión. Ahí yo puedo hacer una autocrítica.

¿Pero hay un arrepentimiento de llevar su candidatura?

No me corresponde pronunciarme en eso, porque en su momento fue una candidatura respaldada por la anterior directiva.

¿Le preocupa lo del diputado Joaquín Lavín? Se mencionó en la formalización.

Entiendo que Joaquín Lavín León no está siendo ni formalizado ni objeto de una investigación.

Sobre Matthei, usted dice que es la mejor carta para las presidenciales. ¿Irá a la reelección en Providencia?

La conversación que hemos tenido con ella (Matthei) es que va a la reelección como alcaldesa de Providencia.

¿Y no es cuestionable, si sale electa, que después sea candidata a otra cosa?

Los vecinos de Providencia van a entender la responsabilidad importante que eso implica. No sería ni la primera ni la última vez que ocurre. Ha ocurrido en la elección anterior con Jadue, antes ocurrió con Lavín.

Respecto de las reformas, ¿cómo se van a plantear frente al gobierno?

La tarea de la UDI en los próximos dos años es evitar que el daño para Chile de un mal gobierno sea mayor y exigirle que afronte con toda su magnitud las urgencias y frenar las malas reformas. Vemos a un gobierno que toma todas las decisiones pensando en hacerle un guiño a su 30% de base electoral, que es fiel al Presidente Boric, quien en los matinales dice que va a ser firme contra la delincuencia, pero reparte pensiones vitalicias para los violentistas.

Como oposición han tenido vaivenes en la relación con el gobierno. ¿Les ha costado encontrar un tono?

Eso se va a medir en las elecciones. Tengo mucha confianza en que nos va a ir bien y que el próximo gobierno va a ser de nuestro sector.

Y respecto de su rol opositor, ¿no han caído en lo mismo que ustedes cuestionaron? Negar la aprobación de reformas e impulsar acusaciones constitucionales.

Las acusaciones constitucionales son un ejercicio que tiene que ser muy analizado y quizás hemos incurrido en algunas que han sido innecesarias. Pero comparativamente hablando, acá no hay acusaciones constitucionales contra el Presidente, no se ha llegado a las 20 y tantas acusaciones constitucionales del gobierno anterior. Yo no comparto esa crítica. Nosotros hemos tenido disposición de diálogo real.