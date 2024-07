Kamala Harris: Las 10 cosas poco conocidas de la carta demócrata para las presidenciales de EE.UU.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra ad portas de ser la nominada por el Partido Demócrata como candidata en la carrera por la Casa Blanca en la convención de agosto. Esto, luego de haber conseguido el apoyo de la mayoría de los delegados de su colectividad.

Desde que el Presidente Joe Biden se retiró de la carrera, Kamala Harris ha realizado una serie de eventos de campaña en todo Estados Unidos. Por ejemplo, el jueves se dirigió al sindicato de la Federación Estadounidense de Profesores en Houston.

Aunque el evento fue anunciado como parte de sus funciones como vicepresidenta, tuvo el aire de un mitin de campaña, con fuertes aplausos y vítores de la audiencia. Haciendo eco del lenguaje utilizado en los eventos de campaña a principios de la semana, apuntó a lo que llamó republicanos “extremistas” y políticas “fallidas”. “Queremos prohibir las armas de asalto y ellos quieren prohibir los libros”, dijo.

Harris cuenta con una larga trayectoria de servicio público, acumulando una larga lista de hitos: la primera mujer afroamericana en ser elegida fiscal de distrito en la historia de California, la primera mujer en ser fiscal general de ese estado, la primera senadora indoamericana y, ahora, está a punto de convertirse en la candidata presidencial de su partido.

A continuación, los 10 hitos que han marcado su vida y su carrera profesional.

Su madre eligió su nombre

Kamala Devi Harris nació en Oakland, California, en 1964, y es la mayor de dos hijos de Shyamala Gopalan, una investigadora del cáncer de India, y Donald Harris, un economista de Jamaica. Como un guiño a sus raíces indias, Kamala significa “loto” y es otro nombre de la diosa hindú Lakshmi. Su segundo nombre es el de la diosa Devi. “Una cultura que rinde culto a las diosas produce mujeres fuertes”, dijo.

Programa de desegregación

En su escuela primaria, Thousand Oaks en Berkeley, formó parte del segundo grupo de alumnos en el que los niños de zonas desfavorecidas eran enviados a escuelas en zonas más ricas para diversificar la matrícula. “Algunos crecieron en viviendas públicas y otros eran hijos de profesores. Recuerdo celebrar diversas fiestas culturales en la escuela y aprender a contar hasta 10 en varios idiomas”, ha comentado.

Su primera manifestación

Cuando tenía 13 años, junto a su hermana menor, Maya, encabezaron una exitosa protesta frente al edificio de departamentos donde vivían, contra una política que prohibía a los niños jugar en el césped en Montreal. En esa ciudad de Canadá cursó la enseñanza media, después de que su madre consiguiera un trabajo como docente en la Universidad McGill.

La vicepresidenta Kamala Harris mira por las ventanas del Marine Two mientras vuela sobre Washington, el 6 de abril de 2021. Foto: Lawrence Jackson/Casa Blanca

Gusto por el baile y la música disco

Cuando era estudiante en Westmount High School, una secundaria ubicada en un barrio exclusivo y de habla inglesa en Westmount, Canadá, le encantaba bailar disco al ritmo de Michael Jackson y Diana Ross e incluso formó un grupo de baile femenino, llamado Midnight Magic. Era muy querida y conocida por su risa y su personalidad alegre.

Su visión sobre la igualdad racial

Asistió a Howard, la prestigiosa universidad en Washington DC. Se especializó en ciencias políticas y economía, y se unió a la hermandad Alpha Kappa Alpha. Según The Guardian, fue en esa casa de estudios en la que forjó su visión sobre la igualdad racial. “Se puede marchar por las vidas de los negros en la calle y se puede garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas del orden actuando como fiscal o miembro de una comisión policial. La realidad es que, en la mayoría de los asuntos, alguien va a tomar la decisión, así que ¿por qué no dejar que seas tú?”, señaló.

Imagen de Kamala Harris instalada junto a una carretera en el pueblo de Thulasendrapuram, donde nació el abuelo materno de la vicepresidenta de EE.UU., en el estado sureño de Tamil Nadu, India, el 27 de julio de 2024. Foto: Reuters

Desembarco en la fiscalía

En 1990, tras aprobar el examen de abogado, se unió a la oficina del fiscal del condado de Alameda en California, como fiscal de distrito adjunto, centrándose en delitos sexuales. Al principio, su familia se mostró escéptica de esto. Ella reconoció que históricamente los fiscales se han ganado una mala reputación, pero dijo que quería cambiar el sistema desde adentro.

Novio famoso

En 1994 comenzó a salir con Willie Brown, una figura influyente en la política de California, quien era 30 años mayor que ella. Desde su puesto en la asamblea, Brown la nombró para la Junta de Apelaciones del Seguro de Desempleo de California y la Comisión de Asistencia Médica, cargos que en conjunto le reportaban cerca de 80 mil dólares al año, además de su sueldo de fiscal.

Encarcelamiento masivo

Los afroamericanos son encarcelados a una tasa cinco veces mayor que los estadounidenses blancos y las sentencias para los hombres negros son mayores. “Es verdaderamente espantoso”, escribió en su libro The Truths We Hold. “Una cosa es decir que las vidas de los negros importan. Pero la concientización y la solidaridad no son suficientes. Necesitamos aceptar las duras verdades sobre el racismo sistémico que ha permitido que esto suceda”, señaló.

La vicepresidenta Kamala Harris da una conferencia de prensa en Highland Park, Illinois, el 5 de julio de 2022. Foto: Archivo

Lucha contra la prostitución adolescente

Después de ser reclutada para la oficina del fiscal de distrito de San Francisco por un excolega en Alameda, Harris tomó medidas enérgicas contra la prostitución adolescente en la ciudad, reorientando el enfoque de las fuerzas del orden para centrarse en las niñas como víctimas en lugar de como criminales que se venden por sexo.

Difícil decisión

Una de las decisiones más controvertidas de Harris se produjo en 2004, cuando se negó a solicitar la pena de muerte contra el hombre que asesinó al policía de San Francisco Isaac Espinoza. En el funeral, la senadora Dianne Feinstein pronunció un panegírico en el que criticó a Harris, que se encontraba entre el público, lo que provocó una ovación de pie de los cientos de agentes presentes. Harris sería rechazada por los sindicatos de policías durante la siguiente década.