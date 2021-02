La duda de Gabriel Boric

Este jueves, Gabriel Boric cumple 35 años. La cifra sería una más de juventud si no tuviera encima un plazo fatal: el diputado por Magallanes es una de las pocas figuras del Frente Amplio que tendrán ahora la edad mínima para postularse a la Presidencia de Chile.

No es raro que el nombre del parlamentario suene. Junto a Giorgio Jackson (34) han sido los líderes indiscutidos de la coalición de izquierda, aun cuando esta se haya ido desgranando en su corta vida.

Porque así como Boric, el Frente Amplio también se encuentra ante un plazo fatal: sin la candidatura de Beatriz Sánchez para empujar el carro -ella optó por ir a la constituyente-, y con la salida de nueve de los 20 diputados con los que tocó el éxito, el bloque se enfrenta al momento en que debe decidir su estrategia para levantar cabeza. Y para eso necesita una carta presidencial.

Casi como tragedia clásica, Boric es de los políticos que caminan permanentemente en el todo o nada; entre dejar la actividad política y dedicarse a la poesía, o de frentón, lanzarse a la candidatura presidencial. Hoy, en estado de reflexión y de sucesivas reuniones y conversaciones al interior de su coalición, el parlamentario no ha querido hablar públicamente del tema.

Lo que sí se sabe es que son varios quienes le han pedido al parlamentario que asuma la postulación, incluyendo a Alondra Arellano, la presidenta de su partido, Convergencia Social. En esa tienda apuestan a definir pronto la estrategia presidencial que tomarán y que no solo incluye la figura de Boric. También deben zanjar si quieren una primaria del FA o ir directamente a competir con Chile Digno o con toda la oposición.

La presión

Fue el 8 de marzo de 2019 cuando Gabriel Boric decía a La Tercera lo siguiente:

-Yo no me voy a postular a la Cámara por un compromiso que tenemos todos los parlamentarios del Frente Amplio, de no estar más de dos periodos en un mismo cargo. Eso es un compromiso que todos hemos asumido y, por lo tanto, ni Vlado (Mirosevic), ni Giorgio (Jackson) ni yo vamos a ir a una nueva reelección.

El Senado es una posibilidad, pero es muy pronto para tomar decisiones en esa materia.

Dos años después, Mirosevic está fuera del Frente Amplio -se salió el Partido Liberal- y no irá a la reelección. Giorgio Jackson, líder de RD, planea partir a estudiar fuera de Chile, y Gabriel Boric pasó de la decisión senatorial a la presidencial.

Según cercanos a Boric, el parlamentario les ha transmitido que no quiere ir a la presidencial, pero que lo haría en caso de que fuera absolutamente necesario como un “plan C” y para resolver la situación del bloque.

En su entorno hay dos factores que preocupan: primero, que el parlamentario esté en condiciones de asumir ese desafío, y segundo, que el bloque no se juegue completo por Boric como sí lo había hecho por Sánchez. Eso, puesto que en algunos sectores más a la izquierda quedaron resentidas las relaciones con el parlamentario por haber negociado y firmado el acuerdo constitucional del 15 de noviembre.

Por el mismo motivo ven como un punto en contra que los mundos que están a la izquierda del Frente Amplio pudieran apoyarlo. Por eso, el temor es “quemar” un nombre que seguro, sostienen, tiene una buena posibilidad futura en La Moneda, y la puerta abierta para ser senador por el sur.

Se sabe que es uno de los grandes consejeros de Gabriel Boric. Luis Maira, socialista, exembajador, plantea de entrada que uno no debe entrometerse en asuntos de otro partido y que la decisión le corresponde tomarla solo a él.

Aun así, Maira dice: “Todo político es posible candidato, pero en su caso se agrega un conjunto de capacidades y experiencias comprimidas en estos cortos años, que él tiene en la actividad política, donde ha mostrado una formación política y una cultura poco usual que es en nuestro país, y una enorme dedicación a la tarea que tiene en su cargo. Entonces -agrega-, creo que una persona con esas características, en cualquier sistema político, está en condiciones de decidir su conducta en esta materia”.

Fernando Atria, abogado inspirador del Frente Amplio, también aclara de entrada que no está para darle consejos a Boric y menos por la prensa. Pero de inmediato se larga: “Él está totalmente a la altura (...). Necesitamos que el Frente Amplio tenga una candidatura presidencial. Creo que Gabriel es una persona que está en una muy buena posición para hacer eso. Representa tanto una nueva visión política de la izquierda, por un lado, pero con una conciencia histórica de su continuidad con una tradición de lucha por la libertad e igualdad”.

Para Atria, quien va de candidato a la convención constituyente, Boric “ha sido parte del surgimiento de estas demandas de transformación, en su rol desde el año 2011 en adelante. Representa esta demanda de ahora, pero además les da a esas demandas sociales un contexto y las vincula con otras luchas anteriores. Está en una posición de poder hablarle tanto a parte de quienes se identifican con una tradición más socialista, pero también a quienes se identifican con los movimientos que han ido surgiendo, desde por lo menos el 2006”.

¿No cree que los conflictos post 18 de octubre le jueguen en contra dentro del FA?

Él es indiscutiblemente uno de los liderazgos naturales del Frente Amplio. Estuvo en su fundación, de hecho, uno podría incluso decir que fue frenteamplista antes del Frente Amplio. Y hoy el Frente Amplio necesita un candidato y Gabriel Boric es una persona que está en la mejor posición actual para desempeñar ese rol.

Otro de sus cercanos es Nicolás Grau. Si bien no tiene un cargo formal en la coalición, es una de las figuras intelectuales de Convergencia Social. A título personal, Grau dice que Boric es “un muy buen candidato”.

“Lo más importante es que Gabriel es una persona capacitada tanto para ser candidato como para ser Presidente, esas dos cosas son importantes. El Frente Amplio tiene que llevar una candidata o candidato que las personas vean como una persona que puede cumplir ese rol. Gabriel está muy preparado y, además, es una persona que puede representar bien las ideas del Frente Amplio, expresarlas bien, transmitirlas a la ciudadanía, así que estaríamos bien representados por su liderazgo y capacidad intelectual”, dice el economista. Menos jugada fue la excarta presidencial del bloque Beatriz Sánchez: “Para mí es importante que el FA lleve candidat@ presidencial. Y que esa persona represente el proyecto colectivo frenteamplista... La propuesta de país, la propuesta de futuro que tenemos. Eso es lo más importante”, respondió escuetamente.