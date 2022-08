Los personajes claves de la presunta trama de corrupción que complica a Pedro Castillo

A más de un año de haber asumido, el Presidente peruano, Pedro Castillo, ha ido acumulando investigaciones judiciales en su contra. Así, la fiscalía de ese país inició esta semana una nueva pesquisa preliminar contra el mandatario y su ministro de Transportes por presuntamente integrar una organización criminal. Esta es la sexta pesquisa contra el jefe de gobierno, y si se agregan las donde están involucrados sus familiares y entorno llegan a 15 indagatorias, un caso inédito en la historia de Perú.

El objeto de la última investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en la adjudicación de obras públicas en dos provincias, entre ellas Chota, en la andina región de Cajamarca, donde el mandatario vivía antes de asumir la presidencia.

En la investigación por lavado de activos, la fiscalía esbozó un organigrama de una presunta red criminal liderada por el mismo Castillo, que incluye a varios familiares, al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, y a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros, tres cuñados del mandatario, incluida Yenifer Paredes. En tanto, las empresas de fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial. El mandatario ha negado todas las acusaciones. El objetivo de esta trama habría sido favorecer a empresas que apoyaron al presidente durante su campaña y también habría intentado copar puestos en el Ministerio de Transportes.

El Presidente de Perú, Pedro Castillo, hace gestos después de pronunciar su discurso a la Nación, en Lima, el 28 de julio de 2022. Foto: Reuters

Para ello, debían contar con la complicidad de empresarios que participaran en las licitaciones públicas y, de esa manera, se adjudicaran la obra, pese a que no cumplían con los requisitos exigidos. Se trataba, según la fiscalía, de operaciones direccionadas en las que Castillo y su esposa tenían pleno conocimiento al ser presuntamente integrantes de la red.

La fiscalía les atribuye principalmente a dos empresas el haber servido de fachada para las operaciones ilícitas. Estas son JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C. y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C. La primera, de propiedad de Hugo Espino Lucana, y la segunda, de su hermana Anggi Estefani Espino Lucana.

El martes, luego de que policías y fiscales buscaran sin éxito a la cuñada de Castillo en el palacio presidencial, el mandatario acusó a la fiscalía de “montar un show mediático” y añadió que existe una confabulación de una parte del Congreso, la Fiscal General y un sector de la prensa para “tomar el poder de forma ilegal”.

Esta es la primera vez que la fiscalía peruana investiga a un mandatario que se encuentra en funciones. El caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que explotó en 2016 en casi toda América Latina, dio pie a que el Ministerio Público peruano iniciara investigaciones contra cuatro expresidentes, políticos y empresarios influyentes del país. Desde entonces se han llevado a cabo detenciones a personas que antes eran consideradas intocables.

A continuación, los personajes claves en la presunta trama de corrupción que complica al Presidente Pedro Castillo.

Lilia Paredes: Primera dama

Lilia Paredes Navarro nació en Chota (Cajamarca), tiene 49 años y es profesora rural de educación básica y pertenece a la comunidad evangélica.

Lleva 22 años casada con Pedro Castillo, a quien conoció en la localidad de Chugur, también en Cajamarca, donde el actual presidente llegó a estudiar los dos últimos años de primaria. Allí culminaron ambos la secundaria.

Pedro Castillo junto a su esposa Lilia Paredes, antes de la ceremonia de toma de posesión en Lima, el 28 de julio de 2021. Foto: AFP

Paredes es investigada junto a Castillo por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo. Además, en mayo pasado, la fiscalía inició una pesquisa en su contra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negativa a colaborar con la administración de justicia, esto tras negarse a declarar ante la fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire.

Según la fiscalía, Paredes sería la coordinadora de esta trama de corrupción, en la que participarían sus hermanos y hermana, quienes actuarían como testaferros.

Geiner Alvarado: Ministro

El titular de la cartera de Transportes es uno de los pocos funcionarios que sobreviven en el gabinete de Castillo desde el inicio de su gobierno, el 28 de julio de 2021. También está implicado en la investigación por presunto lavado de activos. Es sindicado como un “cabecilla”, “lugarteniente” de la red de corrupción que operaría en el Palacio de Pizarro, que habría buscado “copar importantes entidades del Estado con personas de estrecha confianza, como es el caso del ministro”.

“Cabecillas (los lugartenientes de esta organización criminal están compuestos por dos funcionarios de alto nivel: el primero es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, y el segundo es José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía, en la provincia de Chota-Cajamarca)”, indica una resolución judicial citada por el diario El Comercio.

Geiner Alvarado rechaza “tajantemente” pertenecer a una organización criminal. Foto: Agencia Andina

Esta imputación ya ha sido negada por el propio ministro y por su abogado. A través de su cuenta de Twitter, Geiner Alvarado rechazó “tajantemente ser parte de una organización criminal” y le pidió a la fiscalía “esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas”. “Todas mis actuaciones en el Ministerio de Vivienda (su cartera hasta el 5 de agosto pasado) se han alineado a los objetivos públicos de la institución y han respetado los procedimientos legales y criterios técnicos”, escribió en la red social.

El alcalde de Anguía, José Medina, ha sido señalado como el "cajero" de Pedro Castillo.

El abogado del ministro, Eliu Arismendiz, remarcó a El Comercio que su cliente no está siendo investigado por este caso, pero informó que sí declaró como testigo el pasado 4 de agosto y que prevé volver a hacerlo la próxima semana. “(La supuesta red criminal) es una hipótesis que va a ser contrastada o desechada en mérito de los actos de investigación. Mi patrocinado está cooperando, se ha puesto a derecho”, aseguró.

Yenifer Paredes: La cuñada

Es la hermana menor de Lilia Paredes, pero fue criada por la pareja presidencial como si fuese su hija. El jefe de Estado contó en entrevistas televisivas, durante la campaña electoral de 2021, el rol de padre que tuvo que cumplir con la joven. El diario La República dice que Yenifer fue cuidada por Pedro Castillo y su esposa desde que tenía poco menos de dos años. Se conoció que se refiere a Lilia Paredes y al Presidente como “mamá” y “papá”. “Admiro la fortaleza de mi mamá (Lilia), su valentía; es una persona multifacética, es profesora, es tejedora, es artesana. Tiene una fortaleza admirable; las ganas de enfrentar la vida es ejemplar”, declaró Yenifer Paredes Navarro al programa periodístico Punto Final en 2021.

A comienzos de julio, la fiscalía anticorrupción inició una investigación preliminar contra Paredes Navarro, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias luego que, el 16 de septiembre de 2021, prometiera una obra de saneamiento en Cajamarca.

El martes se emitió una orden de detención por 10 días en su contra. Sin embargo, cuando fueron a buscarla al Palacio de Pizarro no la encontraron. Paredes se entregó al día siguiente a la fiscalía.

Yenifer Paredes se presenta en la Comisión de Fiscalización del Congreso, en julio pasado. Foto: Europa Press

José Dionisio, abogado de Yenifer Paredes, dijo a la radio local RPP que su defendida ingresó a la sede central de la fiscalía para cumplir con la decisión judicial. No dio detalles sobre dónde pernoctó ni dónde estaba durante la intervención policial de la víspera.

La fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C. a obtener obras públicas, pese a no tener capacidad económica para garantizar la ejecución ni experiencia en obras similares.

El 16 de septiembre del año pasado, Hugo Espino y Yenifer Paredes, ambos amigos, se presentaron en el centro poblado de Succha Chonta (distrito de Chadín, provincia de Chota) para ofrecer una obra de agua y saneamiento básico a los vecinos.

El alcalde de Chadín, César Castillo, también estuvo presente en el encuentro y fue él quien presentó a Paredes -quien estaba usando un chaleco con el logo de la empresa de Hugo Espino- como la hijastra del jefe de Estado, para dar a entender el interés que el gobierno tenía en la ejecución del proyecto, dice El Comercio.

Yenifer Paredes (derecha) en una imagen de la familia del Presidente Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina

En entrevista con Punto Final, Hugo Espino declaró que su visita a Chadín junto a Yenifer Paredes fue debido a una invitación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chadín “para poder ver la necesidad de la zona y poder presentar una propuesta económica para elaborar un futuro expediente técnico”.

Tal como lo había manifestado Paredes Navarro ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, no existe un documento que consigne que existió una relación laboral entre ella y JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., pues se trató de un “contrato verbal”.

“Yenifer Paredes trabajaba para mí en ese entonces. Realizaba labor de apoyo en cuanto a documentación, empadronamiento, firma de actas (...) El contrato fue verbal para que me apoye en ciertas actividades”, dijo Hugo Espino.

Walter y David Paredes: Los cuñados

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP detectó que Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, transfirieron dinero a los hermanos Espino Lucana: US$ 18.000 a Hugo Espino y US$ 5.000 a Anggi Espino.

De acuerdo con el programa de televisión de investigación Cuarto Poder, ambos depósitos se realizaron en octubre de 2021. Uno de los antecedentes que profundizó las dudas fue que Walter Paredes tenía desde el 2019 una deuda de US$ 17.500, que era amortizada periódicamente.

David Paredes, hermano de la esposa de Pedro Castillo. Foto: Facebook

Sin embargo, en noviembre del año pasado el saldo total fue cancelado. Esto ocurrió días antes de que Anggi Espino lograra un contrato con la Municipalidad de Anguía, según el referido programa dominical.

En cuanto a David Paredes, realizó la transferencia de US$ 18 mil a la cuenta de la empresa de Hugo Espino y, días después, pagó US$ 2.900 por un mototaxi.

Walter Paredes, hermano de la primera dama Lilia Paredes. Foto: Facebook

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público, dirigido por la fiscal Marita Barreto, consideró que el dinero podría tener origen ilícito, por lo que se abrió una investigación preliminar por lavado de activos contra Yenifer Paredes, Walter Paredes y David Paredes, hermanos de la primera dama, informó Latina Noticias.

Juan Ramos, abogado de Hugo Espino, dijo que el dinero recibido por parte de los hermanos de Lilia Paredes fue un “préstamo”. “En los seis meses anteriores no hubo un depósito, pero sí es verdad que en octubre del año pasado hubo depósitos de 70 mil soles y 20 mil soles. Es una operación transparente y bancarizada, no vamos a negar los datos, pero ha habido una omisión, no es un pago ilícito, sino es un préstamo que hace el señor David (Paredes Navarro) a mi patrocinado”, dijo la defensa de Espino al medio.

Hugo y Anggi Espino: Empresarios

Los hermanos fueron arrestados el 9 de agosto pasado. Ambos figuraban en la lista de cuatro personas que fueron autorizadas para ser detenidas, entre ellas el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y Yenifer Paredes Navarro.

Ellos son los dueños de las empresas que funcionarían como fachada en la presunta trama de corrupción y tienen contactos tanto con Yenifer Paredes como con sus hermanos Walter y David Paredes, cuñados del Presidente Castillo.

Hugo Espino Lucana habría tenido acceso a altos funcionarios del Estado.

Según el Ministerio Público, el investigado Hugo Espino Lucana habría tenido acceso a altos funcionarios del Estado, por lo que se estarían dirigiendo irregularmente licitaciones en la provincia de Chota a las empresas de los Espino Lucana: JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C. y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., con la participación de Yenifer Paredes.

Anggi Espino ante agentes de la policía y la fiscalía en el momento de su detención. Foto: Policía Nacional

Hugo Espino Lucana y José Medina, alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, habrían frecuentado el Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda. Según la investigación fiscal, el consorcio Gorgor, vinculado a Hugo Espino, habría obtenido la aprobación para la recuperación de la estructura y equipamiento del colegio Santiago Antúnez de Mayolo, en la provincia de Cajatambo, en la región de Lima, pese a no cumplir con los requisitos normativos y haber presentado irregularidades en el proceso de licitación.