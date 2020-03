Manifiesto de Paulina Salas, vocal de mesa en nueve ocasiones : “¿Cómo entre tanta gente, siempre salía yo?"

Soy una persona común y corriente. Tengo 54. Estoy casada hace 31 años con el mismo. Tengo dos hijos, un hija de 29 y uno de 25. Mi hija mayor acaba de tener su primera guaguita.

Las primeras veces que me tocó ser vocal de mesa me excusé. Llamaban a mi marido también y mis hijos eran chicos. En 2017, para la novena vez, mandé una carta a un diario reclamando. Si hubiera jugado un loto me hubiera ganado el loto nueve veces. ¿Cómo entre tanta gente, siempre salía yo?

Igual me encanta participar en las elecciones. Hicimos un grupo porque más encima siempre nos repetimos los mismos. Nos reímos entre nosotros y les llevamos dulces a los que votan. No tengo problema en cumplir mi función cuando me llaman, pero esto tiene que ser equitativo, todos tienen que tener el deber cívico de participar en este tipo de cosas.

Soy una doglover. Tengo dos perros salchicha, una se llama Frida porque es bien sufrida, y el otro se llama Martín, es un precioso perro negro con café y blanco. Son mis guaguas, duermen en mi cama.

Pertenezco a un grupo de locos que amamos a los salchichas. Tenemos el ‘Salchipalooza’, que es una vez al año. Vienen de todo Chile, hay auspiciadores, marcas que les dan regalos, eligen rey feo, reina, hacemos tortas y sorpresas para los cumpleaños. Tengo hasta aros de perros salchicha.

El plan de vida que tengo de aquí a dos años más es irme fuera de Santiago con mi marido. En las vacaciones estuvimos en Chiloé y nos enamoramos. La idea es instalarnos con una casa grande y hacer una hostal. Queremos vivir en un lugar no tan popular, que sea todavía apartado y donde nos sintamos seguros. Más ahora que la cosa no se ve muy tranquila a futuro.

Yo sé que las AFP no roban. Mi marido trabajó en una por 26 años, entonces yo lo sé y no es así. En el momento en el que tú te jubiles te van a devolver con creces tu plata. Yo creo que el sistema no es malo, solo que la gente no lo conoce. Reclaman y tienen razón para reclamar, pero no estoy de acuerdo en la forma en que lo hacen.

Aunque muchos digan que la Constitución es del gobierno militar, ha sido modificada varias veces. El costo monetario de una nueva es altísimo y el costo social va a ser mayor. Estoy a favor de una modificación, no una creación nueva. De todas maneras, voy a rechazar en el plebiscito.