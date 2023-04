A 12 días del anuncio, Hassler aún no ingresa querellas contra tasadores que valorizaron Sierra Bella y aumenta suspicacia entre concejales

Flanqueada por reconocidos personeros del Partido Comunista (PC), la mañana del viernes 14 de abril la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hizo frente al lapidario informe de Contraloría que objetaba la polémica compra que pretendía concretar con miras a abrir la primera clínica municipal para la comuna. Pese a que su alocución se extendió por varios minutos, hubo poco espacio para la autocrítica y, en lo principal, anunció sumarios, la desvinculación de dos de sus colaboradores cercanos y la interposición de querellas contra los tasadores que habían valorizado el recinto escogido: la ex Clínica Sierra Bella.

“Hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores, porque nos parece fundamental que puedan responder en los organismos que correspondan”, comunicó esa mañana. Pero aunque las expectativas eran altas y ya han transcurrido 12 días desde ese anuncio, las prometidas acciones legales aún no son ingresadas.

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Santiago insisten en que éstas siguen en etapa de revisión y que serán presentadas en los próximos días. “Están en revisión por parte del equipo técnico”, comentaron a La Tercera PM, precisando que “respecto de los presuntos delitos, es algo que esa misma instancia tiene que resolver”.

En concreto, la entidad encabezada por Hassler pretende esclarecer si en los estudios encargados a Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha, hubo o no irregularidades, pues en medio de los análisis que ya ha hecho la Fiscalía Centro Norte y la propia Contraloría, llamó la atención que sus respectivas valoraciones sólo tuvieran una variación del 0,44%.

Frontis de la Clínica Sierra Bella.

La arremetida en contra de los tres profesionales independientes, de todas formas, implica un fuerte giro en la postura del municipio, ya que requeridos por Contraloría una vez que se recibieron las primeras denuncias, habían apuntado precisamente a la experiencia de ellos para justificar el monto al que pretendían comprar el inmueble.

De hecho, en uno de los acápites principales del documento de 22 páginas que enviaron al organismo liderado por Jorge Bermúdez, detallaron cada una de las credenciales de los tasadores contratados.

Contactados por La Tercera PM, los profesionales han declinado entregar comentarios, aunque en privado han sincerado que confían en las labores que se realizaron.

Las dudas

Dado el tiempo que ha trascurrido desde el anuncio referente a la querella, concejales comenzaron a manifestar sus cuestionamientos, pues como comentan, a estas alturas ya tienen dudas de que esto se materialice.

“La alcaldesa suele hacer anuncios y luego no hay constatación de que ellos se implementen. Parte de la situación que estamos viviendo ahora con Inmobiliaria San Valentino, que anunció juicio civil para el cumplimiento forzado del contrato, tiene que ver con eso. Hace anuncios, pero luego esto mediático no tiene correlación con las vías legales y administrativas con las que tiene que cumplir. Es muy preocupante”, sostuvo la concejala Rosario Carvajal (IND).

Además, agregó la edil, no correspondería que la jefa comunal tercerice su responsabilidad. “San Valentino señala que ella lideró la negociación, por lo que no solamente tuvo todos los antecedentes, sino que personalmente negoció el precio. Ella no puede simplemente responsabilizar a otros, como los tasadores, porque como indicó la inmobiliaria, cuando se convocó al recorrido por el lugar, sólo había una tasación y no estaba el resto de los informes. Creo que ella se apresuró y queda cuestionada, porque acá existe una responsabilidad política, al menos por negligencia”, complementó.

Por su parte, Juan Mena (RN), sostuvo: “La alcaldesa miente y culpa a terceros de su propia mala gestión. Como informó la inmobiliaria, Irací Hassler siempre estuvo al tanto de todo. No ha hecho mea culpa ni autocrítica, soberbiamente terceriza responsabilidades. Uno puede delegar autoridad, pero jamás responsabilidad (...) Y aún no presentan esas acciones legales, y nos gustaría saber por qué”.

Por lo mismo, durante la hora de incidentes del concejo programado para esta jornada, adelantó Mena, harán las consultas correspondientes. “Hay cosas bastante oscuras, como que no entregó su celular y éstas acciones que comprometió”, enfatizó el concejal.

Conferencia de prensa de Irací Hassler en la que anunció la desvinculación de funcionarios de la Municipalidad de Santiago y querellas contra tasadores de Sierra Bella.

En tanto, el abogado querellante en la causa, Aldo Duque, manifestó que le resulta del todo “sorprendente” que a casi dos semanas del punto de prensa, el municipio no haya ingresado las querellas. “Fue anunciado con mucha publicidad, con la presencia de casi todos los concejales afines a ella, por lo que sorprende, a lo menos, que hasta ahora no haya presentado nada”, dijo.

La primera audiencia en tribunales

Al margen de las acciones anunciadas por Santiago, el dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, propietaria de la exclínica, solicitó audiencia para conocer los alcances de la investigación que lo involucra, con lo que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la primera cita en que las partes se verán formalmente las caras.

“Como representante de San Valentino, quiero informar que, en aras de la transparencia y el respeto a mis garantías constitucionales, he solicitado al Séptimo Juzgado de Garantía que se fije una audiencia. El objetivo de dicha audiencia es que el señor fiscal nos informe detalladamente sobre los hechos que están siendo investigados”, comentó Sánchez.

De esta forma, el juez Mario Cayul resolvió fijar fecha para la que será la primera audiencia judicial del denominado caso Sierra Bella para el próximo 29 de mayo, a las 10 de la mañana.