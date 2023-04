Mea culpa por Sierra Bella y movilizaciones de funcionarios: el revuelto concejo municipal que Hassler enfrentará esta tarde en Santiago

“Hay hartos temas y problemas acumulados en el municipio que son necesarios abordar en esta sesión (de hoy)”. Luego que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), enfrentara uno de los concejos municipales más duros de su gestión tras el duro informe de la Contraloría General de la República (CGR) que echó por la borda la compra de la ex clínica Sierra Bella, esta tarde el ambiente debería ser distinto en el edificio de la Plaza de Armas, sobre todo entre los tres concejales que desde el día uno cuestionaron la compra que quería llevar a cabo la edil.

Sin embargo, tal situación está lejos de ser así. Este miércoles a las 15 horas la alcaldesa junto a los 10 concejales de su administración deberán encontrarse en una nueva reunión de trabajo, que tal como expresan fuentes cercanas al municipio, tendrá cargada su discusión en los descargos que los concejales Rosario Carvajal (Ind), Juan Mena y Santiago Mekis (ambos RN) tienen guardados desde el concejo anterior cuando se quedaron sin espacio para sacar el habla luego de que la alcaldesa no permitiera la “hora de incidentes”.

“Si hoy contamos con la hora de incidentes, nos pronunciaremos. En Santiago hay varias incógnitas sobre Sierra Bella que la alcaldesa debe responder a la ciudadanía, también sobre el paro de funcionarios y otra situaciones que vivimos el sábado con los guardias de seguridad”, comentó a La Tercera PM la concejala Carvajal.

Eso sí, Carvajal sostiene que las principales dudas van en línea con los nuevos antecedentes que se tienen sobre cómo habría sido gestionado el negocio de la ex clínica con la inmobiliaria San Valentino, luego de que La Tercera diera a conocer que el dueño de la inmobiliaria, Felipe Sánchez, lanzara fuertes cuestionamientos a Hassler tras su decisión de suspender la polémica compra del inmueble. Además, a través de un comunicado, San Valentino confirmó que presentarán acciones legales “destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa”.

La inmobiliaria también está analizando llegar a tribunales para que se persigan responsabilidades personales y ahí el foco estaría puesto en la misma alcaldesa, pues como advirtieron en el mismo escrito fue ella “quien dirigió personalmente las negociaciones, en la única instancia de negociación directa” que hubo entre las partes el pasado 20 de diciembre en una cita realizada en la municipalidad.

“Sería importante que la alcaldesa manifestara su versión de los hechos, sobre todo luego de que la inmobiliaria confirmara que fue ella quien lideró la negociación de la ex clínica, situación que ni siquiera registró por Ley de Lobby”, comentó Carvajal. Para la concejala, esto resulta grave porque “la alcaldesa ya no puede decir que la responsabilidad está en otros. Esto es una situación irregular porque generalmente en estas negociaciones están los equipos técnicos que son quienes realizan las negociaciones y también porque previo se establecen compromisos de compra venta. Es todo un procedimiento que acá no se ha explicitado cómo se gestionó”.

El concejal Mena, por su parte, recalca que estas son dudas que no solo mantienen ellos como miembros del concejo, sino que también son inquietudes levantadas por vecinos de la comunidad. “La principal duda que necesitamos aclarar es ¿qué es lo que está pasando con esta administración? No puede ser que la Cámara de Diputados tilde a la alcaldesa de incapaz; no puede ser que los tribunales de justicia hoy le digan a la alcaldesa lo que tiene que hacer con sus labores. Desde el día uno la alcaldesa no ha sido capaz de hacer un meaculpa por la compra de Sierra Bella, por el contrario, ha buscado culpa en otros”, comentó.

En cuanto a iniciar un proceso de destitución por “falta de deberes”, ambos concejales recalcan que no han tenido éxito en obtener los cuatro votos de la instancia necesarios para remover a Hassler.

Paralización de los trabajadores

Pero si ojos estaban puestos solo en el emplazamiento de los concejales hacia la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, hoy se han sumado las molestias de los concejales y trabajadores municipales por la paralización que los recolectores de basura realizaron la noche del martes acusando malas condiciones de trabajo y falta de mantención de los camiones en los que trabajan.

Pese a que la movilización solo duró un par de horas, no afectando a las jornadas diurnas de recolección de basura con la que cuenta la comuna, parte de los concejales tuvo contacto con los trabajadores para conocer el fondo de sus reclamos y así exponer la discusión en el concejo de este miércoles.

“Los recolectores de aseo vienen hace años con problemas en la mantención de los camiones de trabajo. Esto el municipio lo sabe y nunca se ha actuado con mesura para resolver la inseguridad y el peligro al que ellos se ven expuestos a diario. Los camiones tienen las ruedas malas, los asientos no son seguros y, es más, cuentan con goteo de líquidos en su exterior. Me comprometí con los funcionarios para exponer esto hoy en el concejo y que la alcaldesa tome acciones en el asunto por la seguridad de los funcionarios”, explicó Mena.

José Escobar, presidente de la Asociación de Funcionarios de Santiago, reafirma los problemas con los vehículos de los recolectores de basura y apunta a que el problema también se remonta a la contratación de una empresa externa encargada de su mantención. “Los camiones de basura cuentan con una serie de problemas que atentan contra la vida y seguridad de los conductores y cargadores y los propios vecinos que puedan estar en la calle. Estos errores fueron detectados en su minuto, pero no han sido tratados por el municipio y es grave”.

Eso sí, el funcionario recalca que una de las razones de porqué la movilización se detuvo este martes fue porque el Administrador de la Municipalidad de Santiago, Claudio González, se comprometió a resolver los problemas que hoy enfrentan. “Este viernes tenemos reunión con la administración municipal para ponerle un término a estas inquietudes. El ánimo de los trabajadores nunca fue perjudicar a los vecinos de Santiago, solo que encontraron que esta era la única forma de ser escuchados”, cerró.