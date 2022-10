A dos años de su llegada a Colo Colo: la revalorización de Gustavo Quinteros que hoy lo tiene en el radar de grandes equipos del continente

Ayer se cumplieron dos años desde su llegada a Colo Colo y Gustavo Quinteros vive uno de los momentos más felices de su carrera dirigiendo al club, el que está a punto de coronar con el título del Torneo Nacional. Su gran campaña con el Cacique esta temporada lo ha tenido en la órbita de diversos clubes y hasta selecciones del continente. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo la situación del estratega era muy complicada, ya que debió remar desde muy atrás en el Cacique.

Después de su paso por Tijuana, donde cumplió una irregular campaña tras haber ganado el inconcluso campeonato de 2019 con Universidad Católica, el DT aceptó la propuesta alba para hacerse cargo del equipo en un escenario muy complejo, ya que venía de tres meses sin entrenar debido al paso del equipo por la Ley de Protección del Empleo. Por lo mismo, los resultados iniciales no fueron buenos, a tal punto que la escuadra popular llegó a disputar por primera vez en la historia un partido para no descender, de modo que el entrenador estuvo caminando por la cuerda floja durante los primeros seis meses en el cargo e, incluso, tras la salida de Marcelo Espina de la gerencia deportiva, había voces en el directorio en ese entonces conducido por Aníbal Mosa que no estaban de acuerdo con mantenerlo, incluso si los albos se salvaban de caer a la B.

En ese momento, la Selección comenzaba a buscar un reemplazante para Reinaldo Rueda, pero la discreta campaña del Cacique le restó cualquier posibilidad al santafesino de sentarse en la banca de la Roja y tampoco abundaban las ofertas como sucedió un año antes, cuando optó por irse a México, dejando de lado un suculenta oferta para volver a Medio Oriente.

La campaña de 2021 revitalizó a Quinteros, aunque también comenzó con varias dudas, para luego reafirmarse tras la victoria en el Superclásico del 25 de abril del año pasado. El título de la Copa Chile y el subcampeonato del año pasado, marcado por el Covid, lo volvieron a valorizar para el mercado, algo que se ratificó durante esta temporada con el título de la Supercopa y el inminente título del Torneo Nacional. Durante este año, su nombre fue sondeado por la selección chilena, pero también recibió ofertas más concretas desde la selección peruana y su nombre aún suena en clubes como Emelec e Independiente.

“Vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo atrás y lo que le dije a toda la gente que me ha llamado. Me ha llamado gente, dirigentes para dos selecciones durante la temporada, equipos de Arabia, equipos de Sudamérica, de otro fútbol cercano, pero a todos les dije lo mismo: yo hoy estoy en Colo Colo, pienso en Colo Colo y quiero salir campeón en Colo Colo, algo que anhelo hace dos años”, comentó el DT tras el empate ante Universidad Católica.

En esa misma línea, agregó: “A mí me pone orgulloso porque que suene mi nombre, que algún club importante de Sudamérica esté interesado me motiva más, pero hoy estoy totalmente enfocado en Colo Colo”.

Hoy los números de Quinteros son de alto nivel, ya que en los 91 partidos que ha dirigido al Cacique, acumula 47 victorias, 22 empates y 22 derrotas, con un promedio de 1,48 goles anotados por partido y 0,97 tantos recibidos, siendo la mayoría de los números más negativos de esas estadísticas el resultado de esos primeros seis meses del terror. De hecho, en ese período hubo nueve igualdades y siete caídas.

Conversación clave

“Me imagino consiguiendo el objetivo de ser campeón y luego reunirme con el directorio del club y ponernos de acuerdo en los objetivos; que sean los mismos objetivos de la institución y los mismos objetivos profesionales de mi cuerpo técnico, en todo sentido. Así que ojalá que podamos conseguir el objetivo: juntarnos y ponernos de acuerdo en el próximo objetivo deportivo. Eso es lo más importante”. Con estas palabras entregadas hace unas semanas en una entrevista con El Deportivo, Gustavo Quinteros habló del escenario que se tiene que dar para una eventual renovación.

Al interior del directorio de Blanco y Negro toman nota de esto y ya se preparan para presentarle un plan atractivo que le permita al DT seguir en el Monumental y dar un salto también en el plano internacional, donde el Cacique aún tiene una deuda pendiente. Sin embargo, todavía quedan algunas semanas para que esta conversación se pueda dar. “Tengo hasta la finalización del campeonato. Después el contrato continúa y si hay alguna opción, será analizada, pero hoy no pienso en otra cosa que cumplir con el objetivo y planificar unas vacaciones merecidas para todos. Después veremos, pero siempre la prioridad va a ser Colo Colo”, anticipó el martes.