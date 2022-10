“Abre una puerta a los escaños reservados”: el llamado de atención de parlamentarios UDI a Macaya por adherir a reforma constitucional

Con sorpresa vieron algunos en la UDI que ayer en la tarde el senador y presidente del gremialismo, Javier Macaya, suscribiera una reforma constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios, junto a otros senadores como los DC Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, y el independiente Pedro Araya.

Y es que si bien la reforma presentaba un reconocimiento constitucional al que toda la derecha está de acuerdo, estableciendo que “el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas (...) y de los derechos que les son inherentes”, un segundo artículo incomodó al gremialismo.

Particularmente el cual establecía que “la ley garantizará la participación de los integrantes de pueblos originarios y la representación política en instancias de elección popular, mediante un registro electoral elaborado al efecto”.

En la derecha hicieron la interpretación de que dicho artículo podía abrir la puerta a los escaños reservados para los pueblos indígenas, una materia que no le gusta al sector y que ha despertado muchas críticas en la UDI luego de la experiencia de la pasada Convención Constitucional en que se utilizó ese mecanismo y en Chile Vamos acusaron una sobrerrepresentación. De establecerse ese artículo, dicen en Chile Vamos, solo faltaría una ley que lo regulara para fijar escaños reservados, pero que con ese cambio después se podría hacer exigible el cumplimiento de la normativa.

Por lo mismo, durante esta mañana en la UDI algunos criticaron la medida y calificaron como un “error” la decisión de Macaya de adherir el texto. “Fue un error en el sentido de que aquí hay que tener la más absoluta certeza de que nadie, ninguna comunidad, por histórica o representativa que sea, puede tener una representación particular. Mañana podrían aparecer otros grupos privilegiados por otras circunstancias, y eso abre una puerta que no es necesaria hoy en día”, dijo el senador David Sandoval.

El legislador, además, consideró que el artículo abre la puerta a escaños reservados: “Genera una incertidumbre, genera un espacio, que creo que no es conveniente (...) Comparto hacer un reconocimiento formal a lo que significa la multiculturalidad como país, la diversidad que nos generan los pueblos originarios, pero cualquier espacio que genere alguna distorsión no es conveniente hoy en día”.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, ayer en la presentación de la reforma constitucional.

En una misma línea se manifestó otro senador de la UDI José Miguel Durana, quien dijo que “al tenor literal de lo que se ha presentado como proyecto abre una puerta a los escaños reservados. Yo estoy a favor de la incorporación de los pueblos originarios, pero a través de la instancia de los partidos políticos y no a través de que ellos tengan una fórmula de escaños reservados o de sobrerrepresentación (...) No estoy de acuerdo a que haya escaños reservados ni que haya sobrerrepresentación, estoy de acuerdo con el reconocimiento constitucional”.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados, en tanto, el legislador UDI por La Araucanía, Henry Leal, afirmó que “esta reforma va a hacer expectativas en los pueblos originarios, no es adecuada en este momento. No estoy muy de acuerdo. Respeto mucho a mi presidente, voy a hablar con él, le voy a expresar mi punto de vista. En este caso en particular no estoy de acuerdo. Es su punto de vista, se lo respeto, pero yo pienso un poco distinto. Lo iremos a conversar. Hay que reconocer a los pueblos originarios, pero Chile es una sola nación y los escaños reservados en la medida que exista un registro especial y que sea en proporción a los votos que tengan, yo no tengo inconveniente. Pero no escaños reservados per se”.

Macaya fue consultado por La Tercera PM, sin embargo, no hubo respuesta. En todo caso, ayer en el punto de prensa en que se presentó el proyecto, aseguró que “el error que cometió una Convención Constituyente maximalista fueron los que finalmente desaprovecharon una oportunidad de haber reivindicado un tema que era evidente que estaba muchos años con una deuda, que es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Yo suscribo este proyecto fundamentalmente por aquello”.