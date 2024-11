Ahora contra Vallejo y Orellana: oposición busca sacar al pizarrón a ministras de la Segegob y de la Mujer tras denuncia contra Boric

Poco más de un día ha pasado desde que se dio a conocer la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric, y si se esperaba que la vocería de la ministra Segegob, Camilia Vallejo (PC), lograra neutralizar las críticas de la oposición, esta solo levantó nuevas dudas respecto al manejo del gobierno.

“Me parecen desafortunada las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, la ministra Vallejo. Ella entra a poner en duda la denuncia, las condiciones de la denunciante (...). No corresponde que la vocera esté dando opiniones de presuntas culpabilidades o presuntas inocencias”, apuntó el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, sobre la intervención de Vallejo durante el martes.

“El propio abogado -del Mandatario, Jonatan Valenzuela- ha informado sobre el acoso sistemático que sufrió el Presidente durante 2013 y 2014, vía correo electrónico, por parte de una persona que diez años después ingresa una denuncia sin sustento, respecto a hechos que son completamente falsos”, dijo la vocera de Gobierno, generando las críticas de la oposición.

Y es que, según apuntan parlamentarios, Vallejo se habría entrometido en un tema que solo se puede determinar en tribunales. Por lo mismo, de hecho, este martes la bancada de la UDI anunció un oficio a Contraloría por sus dichos con el objetivo de aprovechar de cuestionar el manejo del Ejecutivo. “Sus declaraciones respecto de que una denuncia puede ser infundada, falsa, etcétera, es de competencia exclusiva del Poder Judicial, que tendrá que calificar la procedencia y legalidad de la denuncia. Pero no puede ser la ministra Vallejo ministra vocera y, al mismo tiempo, juez de la causa”, criticó el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI).

La ministra Camila Vallejo realiza una vocería en La Moneda por la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, aseguró que “hacer el trabajo que hacen los tribunales es absolutamente improcedente. Ese es un privilegio que no tiene ningún ciudadano, ni menos la denunciante en nuestro país. Lo que le criticaron tanto a Monsalve que se defendió en La Moneda, el día de ayer lo hace la vocera de Gobierno para defender al Presidente”.

El silencio de Orellana

La vocería no solo puso a Vallejo en la mira de la oposición, pues en el sector dicen que la intervención de la vocera de Gobierno dejó en evidencia otro problema respecto a las acciones del gobierno en el caso: el silencio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), quien, hasta este miércoles, todavía no se ha referido a la denuncia contra el Mandatario, por lo que -agregan en la oposición- queda en duda si la estrategia del Ejecutivo tuvo el visto bueno de su cartera.

El tema, apuntan en el sector, no es menor, pues los cuestionamientos a Orellana se arrastran desde que explotó la denuncia contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva. Por ese caso a la ministra se le ha reprochado no haber tomado medidas desde un comienzo para asesorar y proteger a la víctima. Por lo mismo, el poco protagonismo que ha asumido por la denuncia contra el Presidente reavivó la idea en la oposición de apuntar a la secretaria de Estado para mantener en la palestra pública el tema y aprovechar de cuestionar a La Moneda.

Además, en el sector recalcan que no son solo estas dos denuncias las que tienen en entredicho a Orellana. A ello -explican- se suman otros episodios como la polémica salida de Isabel Amor del Sernameg de Los Ríos y su intervención en la sala de la Cámara cuando acusó a la corporación de silenciar denuncias de índole sexual. Situaciones que terminaron por romper definitivamente las confianzas entre la secretaria de Estado y la oposición.

En ese contexto, entre parlamentarios del sector ya se ha levantado la idea de ejercer algunas acciones en su contra. Entre ellas, en su momento incluso se estudió presentar una acusación constitucional, posibilidad que fue finalmente descartada por no haber sustento jurídico.

20 NOVIEMBRE 2024 LA MINISTRA DE LA MUJER, ANTONIA ORELLANA, DURANTE COMISIÓN. FOTO: DEDVI MISSENE

Lo cierto es que hoy, y tras la denuncia que involucra al Mandatario, en la Cámara se volvió a generar ruido en torno al rol de Orellana. Por lo mismo, son dos las acciones que se han empezado a evaluar. La primera -y que dicen ya está coordinada, es su citación a la comisión investigadora del caso Monsalve, donde se espera dé cuenta de las medidas adoptadas por su cartera al momento de estallar la denuncia.

Otros, en tanto, esperan generar una sesión especial en la Comisión de la Mujer de la Cámara para hacer un repaso a su gestión en el marco de la crisis que afecta al gobierno, y no descartan evaluar otras acciones como una interpelación. Por lo pronto, el foco estará en la comisión investigadora, a la que se espera Orellana sea citada el lunes 9 de diciembre.

En la oposición hay una sensación generalizada de que la postura asumida por el gobierno de defender a Boric, junto al silencio que hasta el momento la ministra de la Mujer ha sostenido tras la denuncia, da cuenta de que Orellana ya no cuenta con el piso para seguir al mando de la cartera, sobre todo si se considera que además es miembro del comité político. Al respecto -apuntan-, así como Vallejo, siendo vocera, salió a dar explicaciones, lo mismo debería hacer Orellana.

9 SEPTIEMBRE 2024 BANCADA DE CHILE VAMOS REALIZA PUNTO DE PRENSA EN RELACION A ANUNCIOS EN RELACION CON LA SITUACION QUE INVOLUCRA A MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. FOTO: DEDVI MISSENE

“No entendemos qué ha hecho, hemos visto poco protagonismo de parte de la ministra en estos dos casos, lo que nos parece por lo bajo algo curioso dado que ella es la ministra de la Mujer, un cargo que es tremendamente importante para este gobierno. Hasta el momento la ministra todavía no ha salido a hablar por la denuncia contra el Presidente, entonces no tenemos claro cómo se enteró de esta situación y cuáles fueran las acciones que tomó. La verdad es que por donde uno lo mire, ella ha mantenido un silencio que no se entiende, y nosotros desde Chile Vamos hemos echado de menos su interevención”, dijo la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón.

Su par de Evópoli, Jorge Guzmán, por su parte, indicó que “la ministra ha demostrado no estar preparada para el cargo, demuestra falta de profesionalismo, conocimiento y convicciones respecto a la cartera que dirige. Sus declaraciones y la forma en que se han abordado las crisis en La Moneda dejan ver su falta de valoración interna en el gabinete. A todo lo anterior se suma un mal manejo y relación con los parlamentarios, faltando el respeto a la Cámara y a algunos diputados en particular, y eso sin duda ha generado incomodidad y molestia”.

En esa línea, la diputada Paula Labra (RN), una de las más críticas del trabajo de Orellana, agregó que “la gran consecuencia política de las crisis que enfrenta La Moneda es la pérdida de confianza en la figura de la ministra de la Mujer, que sin duda ha dañado la credibilidad del ministerio como institución. El débil manejo que ha mostrado ha deslegitimado su peso político y discurso feminista inclusive dentro del sector oficialista”.