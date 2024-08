Alcaldes versus empresas eléctricas, round 2: ediles elevan la apuesta y apuntan a millonaria compensación

Este martes, los alcaldes de la Región Metropolitana se reunieron con el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, para abordar la crisis eléctrica que ha dejado a miles de usuarios sin suministro en la capital. Durante el encuentro, se acordó iniciar un procedimiento de reparación voluntario con las empresas eléctricas CGE y Enel. Sin embargo, las autoridades locales dejaron claro que, si las indemnizaciones no cumplen con las expectativas, no dudarán en liderar una demanda colectiva.

Aunque las cifras exactas de compensación aún no se han definido, los ediles estiman que los montos necesarios superarán los 30 mil millones de pesos. Además, se fijó un plazo de un mes para completar las negociaciones, lo que ha generado preocupación entre los alcaldes, especialmente en el sector sur de la capital, debido a la falta de respuesta de CGE sobre su participación en el proceso.

“Le hemos pedido al Sernac que oficie a ambas empresas, Enel y CGE, con un plazo de un mes para tomar una decisión sobre la continuación del proceso. Si las condiciones no nos satisfacen, procederemos con una demanda colectiva. Enel ya confirmó su participación, pero nos preocupa la postura de CGE”, declaró la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, quien ha liderado las gestiones.

Santiago 5 agosto2024. Funcionarios de Enel Trabajan en la reposición del alumbrado publico en la calle Antupiren en la comuna de Penalolen. Javier Salvo/Aton Chile

El director del Sernac, Andrés Herrera, respaldó la postura de los alcaldes, afirmando que “ambas empresas no pueden salir indemnes de esta situación. Aquí se han visto afectados vecinos y vecinas en su vida cotidiana y esto no puede salir gratis”.

Durante la reunión, Herrera recordó los acuerdos alcanzados en mayo con Enel, cuando las lluvias afectaron gravemente a varias comunas del sector oriente de Santiago. En esa ocasión, se lograron compensaciones por cerca de 1.800 millones de pesos, una cifra que fue utilizada como referencia en la discusión, aunque CGE no participó en esas negociaciones.

Sin embargo, algunos alcaldes consideraron que las cifras propuestas deben ser significativamente mayores.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue especialmente crítico del “incumplimiento” de las empresas eléctricas. “Cuando una empresa no se hace cargo de algo que deben cumplir con estricto rigor, es irresponsable. Se ha faltado a la fe pública, se ha mentido, y va en contra de la libertad de los mercados”, afirmó Carter en conversación con La Tercera.

Además, advirtió que “60 mil millones de pesos es lo mínimo; entendiendo que son de tres a cuatro días, se va a apostar por 80 mil millones de pesos, pero hay que ser prudentes y actuar con criterios técnicos”.

El alcalde de Huechuraba y vicepresidente de la AChM, Carlos Cuadrado, explicó que las cifras finales deberán definirse en base a reuniones adicionales con el Sernac, considerando factores como “la cantidad de días que los usuarios estuvieron sin luz, los daños materiales sufridos, incluyendo electrodomésticos, alimentos y medicamentos, así como las pérdidas comerciales y los gastos que los municipios tuvieron que asumir para desplegar equipos en funciones que debieron cumplir Enel”.

La preocupación por la falta de respuesta de CGE también fue compartida por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien expresó su inquietud: “Nos preocupa que CGE no haya reaccionado de la misma forma que Enel. En caso de que CGE no se sume, Sernac se comprometió a liderar la demanda colectiva”. Respecto a los montos, White señaló que “debemos levantar un criterio junto a Sernac, tomando nota de las casas que perdieron sus bienes para obtener una compensación. Pensar en 30 mil millones de pesos como base es razonable”.

No obstante, Leitao, fue cauta al referirse a las cifras concretas. “Tuvimos una cifra de referencia respecto del acuerdo por los afectados de mayo, pero no me atrevería a adelantar una cifra hasta que tengamos una evaluación completa”, señaló. Hasta el momento se está coordinando una nueva reunión con Sernac para definir los próximos pasos en esta negociación que avanza contrarreloj y que deberá ser respondida formalmente luego de ser enviado el oficio de Sernac a las empresas eléctricas.

El director de Sernac aclaró la extensión de esto beneficios a lo que detalló que “cualquier beneficio compensatorio va a ser universal. Va a beneficiar a todos los consumidores, hayan o no reclamado ante el Sernac. Siempre el llamado es que denuncien por las correspondientes, y las propias municipalidades nos pueden hacer llegar su reclamo para tener un mayor universo, pero todos se van a beneficiar. Ahora bien, en aquellos casos en que se hayan producido pérdidas de alimentos, medicamentos u otras situaciones excepcionales, la idea es que todos los vecinos obtengan su registro, fotografías de aquello, de manera tal de poder estar en condiciones de planteárselo también a ambas empresas para que se hagan cargo de esas pérdidas”.

En las últimas reuniones que se llevaron a cabo durante esta mañana en La Moneda, Enel respondió al Gobierno que el suministro eléctrico estará restablecido a más tardar el viernes, incumpliendo así lo prometido a principios de semana, cuando aseguraron que el problema se resolvería el martes.

La presión de los alcaldes por alcanzar una compensación justa mantiene en vilo a las empresas eléctricas, y la posibilidad de una demanda colectiva sigue latente, con el potencial de marcar un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores afectados por crisis eléctricas en Chile.