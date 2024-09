¿Alguien puede pensar en los abogados?: ahora que la ministra Vivanco está suspendida... ¿Qué pasa con los fallos pendientes de la Tercera Sala?

Durante la jornada del martes 27 de agosto, la hoy suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó permiso para ausentarse de sus funciones los días 9 y 13 de septiembre, obteniendo el visto bueno de su superior, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.

En ese entonces, la jueza no imaginaba que justamente para esa fecha estaría enfrentando uno de los momentos más complejos de su carrera como abogada. Y es que luego de la publicación de Ciper que expuso la serie de conversaciones que sostuvo entre 2018 y 2023 con el abogado Luis Hermosilla -en prisión preventiva por delitos de corrupción- se le suspendió de sus labores y se le abrió cuaderno de remoción.

Todo ocurrió en el pleno extraordinario celebrado la mañana del lunes 9, pues sus pares estimaron que los hechos que se desprendían de los intercambios que mantuvo con el penalista eran no sólo graves sino que también afectaban “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”.

¿Alguien puede pensar en los abogados?

Entre abogados litigantes circula un “meme” de los Simpson, en que se pregunta “¿Alguien puede pensar en los abogados?, en alusión a que hay incertidumbre de qué pasará con los fallos que quedaron pendientes en la Tercera Sala, en paralelo a la crisis que se vive por la marginación de la jueza Vivanco.

De esta forma, Vivanco no ha podido regresar al Palacio del Tribunales y de inmediato su trabajo en la Tercera Sala se vio interrumpido. De hecho, los fallos en que participó, que dejó en acuerdo pero que se han publicado a partir de ayer martes 10 de septiembre, indican que ella participó del pronunciamiento, pero que debido a su situación “no firma”.

“Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., Y los Abogados Integrantes Sra. María Angélica Benavides C. y Sr. José Valdivia O. No firma la Ministra Sra. Vivanco, no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo, por estar con suspensión de funciones”, se lee, por ejemplo, en un fallo emitido ayer por la Sala Civil.

“No firma la ministra señora Vivanco”: ¿Qué pasa con todos los fallos de la Tercera Sala en que la suspendida magistrada participó? (Juan Eduardo Lopez/Aton Chile)

Los fallos pendientes

De acuerdo con el detalle del trabajo de la Corte Suprema al 31 de agosto, actualmente hay 949 fallos en acuerdo que se encuentran pendientes de publicación. De ellos, como pudo revisar este medio, 568 están radicados en la Tercera Sala, la cual era integrada por la ministra Vivanco.

La magistrada, conforme a los antecedentes disponible, estaba a cargo de la redacción de 73 de las 568 sentencias que la Sala mantiene pendientes.

¿Qué pasa en esos casos? Según explican fuentes del Poder Judicial, ante cada una de las causas la Sala tendrá que decidir qué integrante de la instancia que participó de la vista ejercerá como redactor.

Como es habitual, dicen conocedores en la materia, “se distribuirán las causas según el número o la complejidad de las mismas”.

En caso que la ministra haya enviado borradores de los fallos en que ejercía como redactora, como indican las mismas fuentes, sus pares podrían utilizar los insumos como base.