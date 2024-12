Alianza con RN y Evópoli: la sorpresiva propuesta de Ricardo Cifuentes (DC) en medio de embestida democratacristiana contra el PC

Ayer por la noche, a las 22.32, el diputado y expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes (DC) tuvo una idea que decidió compartir en redes sociales. “Una buena forma de darle estabilidad y progreso al país sería una alianza de centro, amplia: el PPD, Partido Radical, DC, Evópoli y Renovación Nacional. Sería sumar para Chile. ¡Treinta años más de equilibrio y prosperidad!”. Y agregó que “Chile hoy más que nunca requiere de grandes acuerdos. Y en eso, creo, cabemos todas y todos”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La inusual propuesta de Cifuentes ocurrió en medio de un momento convulsionado para la Democracia Cristiana (DC). El partido ha comenzado a repensar sus alianzas luego del fracaso que significó para ellos la elección de gobernadores regionales: en 2021 triunfaron en cuatro circunscripciones, y, a partir del próximo año, no tendrán ninguna en sus manos.

El parlamentario puso un elemento sobre la mesa que, hasta ahora, no se había considerado: vincularse con partidos de oposición. Pero, además, se sumó al planteamiento que ya había hecho el presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, sobre pensar en una alianza política sin el Partido Comunista (PC).

La semana pasada, en entrevista con La Tercera, el diputado Undurraga dijo que, de cara a las elecciones 2025, “el Partido Socialista (PS) tiene que definir si se atrinchera con el PC o vira hacia la moderación con la DC”, y reconoció que para él “sería un error si se impone lo que ha expresado el Presidente”, en referencia al llamado que Gabriel Boric hizo a su alianza de gobierno -que no incluye a la Falange- a conformar una lista única. Así, su apuesta es conformar una lista alejada de los comunistas, puesto que, considera, ese partido tiene principios distintos que los de ellos.

29/11/2024 ALBERTO UNDURRAGA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Con ese objetivo en mente, ayer por la mañana Undurraga se reunió con el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. “Le hicimos nuestro planteamiento de unidad estratégica, con dos listas parlamentarias y dos candidaturas presidenciales, y percibimos buena recepción”, afirmó el líder de la DC a la salida del encuentro.

De todas formas, la postura de Undurraga genera ruido al interior de la DC. 39 militantes del partido se organizaron para firmar una declaración pública en que plantearon que la Falange “no es un partido que busque excluir a quienes están por las transformaciones de la sociedad chilena, para hacer de ella una sociedad más justa y democrática ni que pretenda que su visión y sus propuestas deban ser asumidas completamente por nuestros eventuales socios”.

Por su parte, Cifuentes nunca ha ocultado que no es amigo de los comunistas. Para las elecciones de gobernadores regionales, reconoció públicamente que no apoyaría a Javier Vega (PC), la carta de la izquierda y la centroizquierda en la región de Coquimbo, quien finalmente perdió ante Cristóbal Juliá (IND-Evópoli). En otra ocasión, cuando era presidente de la Cámara, escribió en su cuenta de X: “¿Podría Chile tolerar un gobierno con un president@ comunista? (...). Nada de eso. Yo no proveería jamás a un comunista”.

El jefe de bancada de los diputados de la DC, Héctor Barría, se opuso a la idea de formar alianza con los partidos de oposición. “Es muy importante avanzar en un pacto de centroizquierda, que crea que el crecimiento económico, en la seguridad, y, por supuesto, también en lograr esos avances con una importante cuota de moderación”, sostuvo. En esa misma línea, el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo (DC) afirmó que “la idea que ha planteado Alberto Undurraga es la correcta: recomponer un acuerdo con lo que es el Socialismo Democrático. Abrir un acuerdo hacia la derecha es inconducente, genera una tensión innecesaria”.

Por el contrario, el presidente regional Metropolitano del partido, Rodrigo Albornoz, vio con buenos ojos la propuesta de Cifuentes. “Adhiero a la visión y espíritu del diputado. La política debe ser autoexigente a favor del país, logrando progreso y estabilidad. Plantearse alternativas para ello, es parte del debate democrático”, escribió en su cuenta de X.