¿Amigos y rivales?: los episodios que marcaron la tensa convivencia en campaña entre las “dos almas” del gobierno

Una eventual debacle oficialista. Con esa frase algunos personeros de la alianza de gobierno evidencian el pesimismo del sector sobre el resultado que podría darse la noche de este domingo, tras el conteo de votos que determinará la conformación del órgano compuesto por 50 personas que redactará una nueva Constitución.

Y es que las expectativas de las coaliciones oficialistas no son las mejores frente a estos nuevos comicios constitucionales pues saben -por los últimos sondeos- que no corren con ventaja frente a la oposición y que, además, una derrota electoral contundente podría agrietar aún más las relaciones al interior de los partidos de gobierno.

El oficialismo afronta las elecciones de consejeros -que se desarrollarán este domingo- de forma dividida en dos pactos electorales: Unidad para Chile -integrado por Apruebo Dignidad, el PS y el Partido Liberal- y la lista Todo por Chile, compuesto por el PPD, el PR y la DC.

Estos últimas partidos -especialmente el PPD- fueron los que impulsaron la tesis de inscribir listas separadas para la elección de consejeros, pese incluso a los esfuerzos del Presidente Gabriel Boric por conformar un pacto único entre todas las fuerzas de gobierno.

Así las cosas, el éxito de esa fórmula electoral se reducirá a los resultados que el oficialismo logre la noche de este domingo. En el caso de que sean demasiado adversos, ya son varios los que anticipan una noche de cuchillos largos entre las dos almas del gobierno, pero sobre todo en contra del PPD, partido en que milita la jefa del gabinete, Carolina Tohá (Interior).

De hecho, no hay duda de que esa noche -dependiendo de los números- la presidencia de Natalia Piergentili, una de las defensoras más férreas de la idea de competir en dos nóminas, quedará, al menos, en entredicho. Un escenario que se agudiza, según los análisis oficialistas, si ella no logra ser electa por la Región Metropolitana.

Sin embargo, han existido otros episodios que han tensionado la coexistencia de las así llamadas ‘dos almas’ del gobierno en la antesala de una nueva elección del proceso constitucional.

Ibáñez v/s el PPD: “Un centro espurio”

Tan solo días después de que se ratificara la división del oficialismo para competir en la elección de consejeros, el diputado y presidente de Convergencia Social -partido del Presidente Boric-, Diego Ibáñez, intensificó las tensiones y roces que habían dejado las negociaciones electorales.

“Hoy la democracia se ha convertido en una especie de pelea de audiencias, cada uno tiende a hablarle a sus propias audiencias: ‘Yo soy del Frente Amplio, le voy a hablar a los jóvenes, yo como PPD le quiero hablar… no sé, a un centro espurio’. Yo creo que hoy estamos en un momento en que el voto obligatorio ha roto esa distribución de audiencias, hoy el voto obligatorio lo que impone es que más del 50% que no votaba va a ir a votar, y eso cambia cualquier tipo de correlación”, dijo el diputado el 7 de febrero en entrevista con 24 horas.

Como era de esperar, sus declaraciones no cayeron bien en sus aliados del PPD y la encargada en retrucar al legislador fue Piergentili, candidata al órgano redactor y timonel, quien emplazó a Ibáñez a abordar “en privado” sus diferencias.

“Tengo la absoluta confianza de que nosotros no apostamos por división alguna, nosotros apostamos por ampliar la base de apoyo social a una mirada progresista del país, lo hicimos siempre de frente, desde un inicio planteamos la opción de ir en listas separadas, planteamos nuestros argumentos en los comités políticos, en los espacios de conversación”, dijo la candidata.

El “error” de Lagos

Como un error. Así definió el expresidente Ricardo Lagos el apoyo que entregó al exministro y exalcalde de Santiago Jaime Ravinet, quien compite como candidato independiente apoyado por Evópoli al Consejo Constitucional. Es decir, en la lista de Chile Vamos.

“Muchas veces me han preguntado por Jaime Ravinet. Siempre he dicho lo mismo, fue un colaborador leal en mi gobierno y con él fue posible entonces terminar con el último campamento que existía en ese momento en Chile. Hombre de acción que es capaz de ejecutar y que conoce muy bien el aparato del Estado”, dijo Lagos a través de un video.

Cuatro días después, sin embargo, el exmandatario tuvo que salir a aclarar sus dichos, luego de sostener una reunión con Piergentili.

“Creo que fue un error hacerlo en el momento que lo hice, porque ese tipo de declaraciones las he hecho muchas veces, cuando me preguntan ‘qué piensa de los que colaboraron en su gobierno’ y lo digo”, explicó, agregando: “Yo nunca he dicho que hay que apoyar a alguien distinto que Natalia. Eso no se ha dicho, se han sacado conclusiones por una foto que tal vez fue inoportuna en cuanto al tiempo en que se hizo (...) Yo nunca dije que hay que votar por alguien, siempre dije que hay que votar por quién está a mi lado (Piergentili)”, expresó el exjefe de Estado.

Por su parte, la presidenta del PPD dio por zanjada la controversia y aseguró que el mensaje de Lagos fue “leído como un video en cual él releva (...) a Jaime Ravinet, no invitando a llamar a votar por él”.

La franja oficialista que aludió a Piñera

Las diferencias también surgieron al interior de los pactos. La última de ellas tuvo lugar esta semana y surgió a raíz de una pieza audiovisual -elaborada por el equipo creativo del Frente Amplio- en la franja electoral de Unidad por Chile.

El clip aludía directamente al expresidente Sebastián Piñera. Mientras sonaba una canción llamada “Perfectos Bandidos” -en alusión a la canción de Alberto Plaza-, un actor que personifica al exmandatario lee una noticia sobre su “lista negra”, en la que citan episodios como Banco de Talca y “las coimas de LAN”-. Cuando el personaje se retira de la habitación, se ve llegar a dos auxiliares de aseo que apagan su tocadiscos y prenden cumbia en una radio. “Que no te hablen de seguridad los que han sido unos perfectos bandidos”, se escucha por parte de una voz en off.

La pieza no sólo provocó molestia en Chile Vamos, sino que su aparición también generó incomodidad en la lista de Unidad para Chile. De hecho, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, lamentó “que la franja no se aproveche para motivar a votar y mostrar lo positivo de los cambios que proponemos” y recalcó que “como PS no participamos de esa ‘creación’ ni compartimos la forma y fondo del spot”.

El episodio si bien no escaló a una “tensión”, sí reveló -una vez más- las diferencias entre el Frente Amplio y los partidos ligados a la vieja Concertación. Así, desde el interior del Frente Amplio aseguran que fueron los equipos creativos del conglomerado los que, en primer lugar, diagnosticaron que era necesario contar con una franja más “incisiva”.