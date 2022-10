¿Ampliar la mesa? Las tratativas para sumar a los rostros del Rechazo en la directiva de la DC

Hoy Aldo Mardones cumple un mes como presidente interino del Partido Demócrata Cristiano (DC). No le ha tocado fácil. Asumió luego de la renuncia de Felipe Delpin el pasado 7 de septiembre, recibió un partido dividido como nunca antes -con una latente fuga de militantes- y comenzó a liderar una mesa cuestionada por respaldar la opción vencida en el plebiscito del 4 de septiembre.

Como en la mesa solo dos de sus nueve integrantes estuvieron por el Rechazo -el vicepresidente Gianni Rivera y la diputada Joanna Pérez-, desde el propio Mardones ha nacido la idea de incluir nuevos rostros en la mesa, para dar una señal de unidad y reforzar al colectivo pese a las diferencias.

Las cartas naturales para ampliar al mesa son los jefes de bancada del partido, quienes históricamente han sido parte de ella. Actualmente, estos son el diputado Eric Aedo y la senadora Ximena Rincón, ambos por la opción Rechazo en el plebiscito. Ayer en la sede del Congreso en Santiago, Mardones y Aedo se reunieron, aprovechando que ambos asistieron a la reunión de los partidos para continuar con negociaciones para llegar a un acuerdo constitucional.

Sin embargo, para nadie es una sorpresa que la figura de Rincón genera anticuerpos en algunos de sus pares. Para no tensionar las relaciones aún más, en lugar de ella, en la conversación que sostuvieron ambos militantes decé se evaluó incluir a los senadores Matías Walker o Iván Flores.

Consultado al respecto, Mardones dijo que “estamos revisando la integración de la mesa. Si se llegase a dar, en el ánimo de fraternidad, no significa que vayamos a renunciar a revisar todas las situaciones que han sido denunciadas por el Servel. Todo aquel que se quiera sumar tiene que entender que eso es algo que tiene que asumir”.

Aedo, en tanto, sostuvo que “tuve una conversación con Mardones y me planteó que él creía que era necesario que los jefes de bancada pudiesen participar de la mesa, pero que aún no logra convencer a Yasna (Provoste) y a Cecilia Valdés. Me lo dijo claramente. Yo lo que le contesté es que cuando uno es presidente, uno toma decisiones. Si no es capaz de tomar decisiones, no se ejerce ningún liderazgo”.

Eso sí, Aedo matizó sus dichos sobre Mardones: “No se lo planteé en malos términos, se lo planteé como dato de la causa, como una cosa de sentido común. Yo soy jefe de bancada y si no pudiese tomar ninguna decisión, valgo cero como jefe de bancada. Le di ese ejemplo y lo dije públicamente en la reunión adentro”.

La senadora Provoste fue contactada por La Tercera PM sobre su voluntad de integrar a nuevas personas a la mesa. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta de su parte. Valdés, en tanto, quien es secretaria nacional del partido, aseguró que “no se ha conversado de esto” en la mesa.

En todo caso, las conversaciones con este fin habían comenzado antes. De acuerdo a fuentes de la directiva, ya había habido un acercamiento entre Mardones y el vicepresidente Rivera para evaluar cambios en la directiva. Entre ellos, la salida de Cecilia Valdés de la mesa y reemplazarla con Rivera o la diputada Pérez. No obstante, Mardones descarta que cualquiera de los actuales nombres que integran la directiva salgan de ella.

Valdés ha sido particularmente criticada al interior del partido a raíz de la querella que se hizo en contra del exconvencional Fuad Chahín por “administración desleal”. Según distintas fuentes de la mesa, fue ella quien presentó la querella de forma nominativa y en nombre del expresidente Felipe Delpin, sin su autorización previa.

Pero incluso si Aedo y Walker se suman a la mesa, podrían no quedarse ahí por mucho tiempo. Esto en consideración de que ayer, como dio a conocer La Tercera, dentro del partido lograron juntaron las firmas necesarias para autoconvocar la junta nacional el próximo 15 de octubre.

La junta, que es concebida como la máxima instancia de decisión partidaria, abordaría un único tema: evaluar la continuación de directiva encabezada por Mardones. Por lo mismo, al interior de la directiva comentan que “si están autoconvocándose, me imagino que no quieren seguir conversando”.

De esto, en todo caso, ya había habido antecedentes. Solo días después del triunfo del Rechazo, se hizo pública un declaración firmada por 600 militantes decé en que se exigía la salida de toda la mesa directiva, que activamente respaldó la opción del Apruebo.