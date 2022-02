Anne Applebaum: “Putin siente nostalgia por la época del imperio soviético”

La invasión a Ucrania ordenada en la madrugada de hoy por el Presidente Vladimir Putin impactó al mundo. A juicio de la destacada escritora y periodista estadounidense Anne Applebaum, “la determinación de Ucrania de convertirse en una democracia es un desafío genuino al proyecto político imperial nostálgico de Putin”.

Applebaum es actual columnista de la revista The Atlantic. Su trabajo se ha concentrado principalmente en el estudio sobre el comunismo, la sociedad civil en el este y centro de Europa. Como corresponsal para la revista The Economist y el diario británico The Independent en Varsovia en 1988, cubrió los eventos que antecedieron el colapso de la Unión Soviética.

El humo se eleva desde una base de defensa aérea después de un aparente ataque ruso en Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. Foto: AP

“Ucrania socava este proyecto simplemente por existir como un Estado independiente”, señaló a La Tercera.

A juicio de Applebaum, que en 2017 lanzó el libro Hambruna Roja, “Putin recuerda cuando la Unión Soviética tenía una enorme presencia en el este de Alemania: él mismo era parte de ella. Puede sentir nostalgia por esa época, al igual que siente nostalgia por el resto del imperio soviético”.

Para la escritora es necesario que Estados Unidos y Europa reconsideren la estrategia hacia Europa. “Necesitamos eliminar el dinero y la influencia rusos de todos nuestros sistemas políticos, sancionar a todos los oligarcas que rodean a Putin”, indicó.