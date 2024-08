“Ante el nivel de hostigamiento lo envié”: la declaración en que Leonarda Villalobos explicó el origen del polémico audio con Hermosilla y por qué lo compartió

El 22 de marzo de este año, la abogada Leonarda Villalobos se presentó ante efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones.

En ese entonces, de acuerdo con informes emanados por la policía civil, aparecía como “víctima” de la filtración del polémico audio que ahora llevará al Ministerio Público a formalizarla junto a su esposo -Luis Angulo-, al abogado Luis Hermosilla, a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a otro de la Tesorería General de la República (TGR), por diversos delitos.

Y es que aunque su estado pasó de víctima a imputada, la querella que había estampado meses antes, en diciembre de 2023, hacían necesario que los detectives le tomaran declaración, puesto que ella era quien había grabado el mencionado registro que luego fue difundido por Ciper. Y es que la abogada, además, figura como querellante en el “caso Factop”, que surge a raíz de los problemas económicos y judiciales del factoring de los hermanos Sauer.

Así, como puedo conocer La Tercera, fue que la abogada desmenuzó lo ocurrido, detallando por qué grabó y a quiénes compartió el archivo. No dudó en apuntar directamente contra Rodrigo Topelbeg -exsocio de Daniel Sauer en Factop- y su esposa, Yael Speisky.

El origen de la grabación

En primer lugar Villalobos hizo presente que la reunión del polémico audio, la del 22 de junio del 2023, fue gestionada por Luis Hermosilla, luego de que el 18 del mismo mes se liberara el expediente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto de la situación de Factop.

“En ese expediente se dieron a conocer un cúmulo de situaciones y cosas que yo puntualmente me dedico a estudiar y le digo a Luis Hermosilla si lo había leído y él me dice que sí, y que también lo había estudiado. Le pregunté si conocía la declaración de Jorge Martínez y él dice que sí, por lo cual convoca a una reunión y me dice que va estar Daniel Sauer, él y yo”, sostuvo la abogada, haciendo presente que del análisis de los antecedentes descubrió que se había implicado a su empresa y a la de su esposo.

María Leonarda Villalobos es abogada de la Universidad Bolivariana.

Así, subrayó que grabó “porque aparecían mencionadas mi empresa y la de mi marido y también necesitaba encarar a Rodrigo Topelberg si conocía de esta situación. Pensé que Rodrigo no me iba a creer, porque su mejor amigo era Daniel Sauer, por eso grabé”.

“La situación que señalo anteriormente está en la grabación, lo cuestiono del por qué había hecho eso y Daniel Sauer se rio. Luis Hermosilla pregunta si hay plata para arreglar STF porque si no iba a caer Factop, ante ello Daniel dice que si no le siguen pidiendo plata los inversionistas y si Rodrigo se pone, “salen jugando”. Le pregunté por mis facturas y las de mi marido, y Daniel me dijo que no me preocupara, que me las iban a pagar”, afirmó.

¿A quién le envió el audio?

Ante lo expuesto, los investigadores de inmediato le consultan con quién compartió el registro, a lo que Villalobos respondió: “Al día siguiente (de la reunión) llamo a Rodrigo, le cuento lo que pasó y pregunto si sabía de todo lo que se trató en dicha reunión. Rodrigo Topelberg me dijo que no era así, así que lo hice escuchar parte de la grabación y me dice que lo vea con Yael, porque ella era su abogada”.

“Me junté con Yael, le comento lo que había pasado, le digo que sería ideal que pudiesen pagarles a los inversionistas, que se pudiesen hacer cargo de lo que había pasado, que Rodrigo se haga cargo de ello, que él podía hacer frente a la situación. En el fondo que asumiera su responsabilidad por el bien de todos los inversionistas. Además, le hago escuchar el audio a Yael, me lo pide, me negué en un principio y le comento que se busque para Rodrigo a un abogado distinto al que tengan los Sauer”, agregó

En el mismo sentido, la hoy imputada señaló que tras el paso de una semana y altos niveles de “hostigamiento”, decidió enviar el mencionado archivo.

12/04/2024 LEONARDA VILLALOBOS. ABOGADA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Ante el nivel de hostigamiento lo envié, pidiendo que por favor, no lo compartiese con nadie. Se lo entregaba en el contexto de que ella era la abogada de Rodrigo, por tanto, tenía que ser un secreto entre colegas y me responde por WhatsApp, ´'pero animal cómo te puedo hacer algo así yo a ti, cuando la Titi me grabó a mí y se lo mostró a mi suegra’”, aseguró.

Consultada nuevamente respecto de las razones, Villalobos explica que si bien tenía representación como abogada de los hermanos Sauer y también de Topelberg, se lo comparte a la abogada de este último porque el “deber de cuidado” era de los tres “por igual”. En esa misma línea, también se preguntó sobre si sabía de alguien más que haya tenido acceso al registro de audio, ante lo cual Villalobos respondió que no y que de hecho “no volví a hablar con Yael”.

Seguido de eso también se le formuló la pregunto sobre cómo se enteró de que su grabación fue filtrada, ante lo cual la abogada afirmó que el 15 de noviembre recibió el correo de un periodista de Ciper, pero que no lo respondió. En ese momento, también recibió un mensaje del propio Hermosilla “y me dice que existe el audio y que lo estaban llamando”.

“Le escribí por WhatsApp a Rodrigo encarándolo del por qué sus abogados habían filtrado dicha grabación, él me contestó que no habían sido ellos quienes lo habían filtrado y que, además, dicho audio les echaba abajo una negociación con Larraín Vial, advirtiéndome que no podía hablar conmigo por sugerencia de sus abogados. Todo ello, quedó registrado en mi teléfono”, agregó.

¿Otra reunión filtrada?

En la misma declaración, la abogada que el próximo miércoles será formalizada, también dio cuenta sobre el proceso que llevó adelante la CMF en contra de la corredora de bolsa de los Sauer. Así, detalló lo ocurrido en una reunión que tuvo ella como “abogada asistente de Luis Hermosilla” ante la Comisión que analizaba la situación. Misma cita en la que estaba conectado, telemáticamente, Topelberg.

“Mi parte se circunscribió a pedir disculpas por el actuar de los hermanos Sauer quienes desconocían la regulación del mercado financiero y por lo tanto eran desprolijos en su actuar, argumentando de que desde ese día 27 de julio del 2023 ellos iban a salir de la administración de STF Corredores de Bolsa y cualquier otra institución que estuviese vinculados al Mercado de Valores”, explicó.

De izquierda a derecha: Rodrigo Topelberg, Leonarda Villalobos y Yael Speisky

Según agregó la abogada en su declaración, citando la ley, las audiencias de la CMF son reservadas y no se puede hablar de ellas. En ese sentido, afirmó que se le advirtió a Topelberg que no podía estar acompañado, ni podía comunicar lo que pasó en esta. Además, Villalobos aclaró que no pudieron entrar con teléfonos.

Pese a todas esas restricciones, relata: “Terminando el alegato, saliendo del edificio de la CMF, al llegar a mi auto, me llegó un mensaje de Yale Speisky, felicitándome por lo expuesto”. Aquello llevó a que Villalobos le preguntara sobre cómo sabía eso, ante lo que “ella me comentó que lo había visto todo y que solo le habían faltado las cabritas”.

“También me llegó un mensaje de WhatsApp de Rodrigo Topelberg, preguntándome si había almorzado. Me junté con él y nos tomamos un café. Me dijo que no podía creer que ellos no hayan estado, yo le pregunté a Rodrigo el por qué estaba él y también le pregunté por qué Yael sabía de lo tratado y Rodrigo me dijo que habían estado presentes en los alegatos su señora Yael y su hermana Nicole”, agregó la abogada Villalobos.

Captura

Seguido de eso, la imputada en el caso audio, reveló a la PDI que Cindy Sauer le envió un mensaje “bastante amedrentador, diciéndome que por qué había tratado de tarado a su hermano Daniel. Lo mismo, respecto a otros mensajes que recibí a través de WhatsApp”. En esa línea, agregó que por el detalle de los comentarios que recibió, supuso que había un registro de la reunión de la CMF, y según de dónde provenían los comentarios “la única persona que pudo haberlo hecho fue Rodrigo Topelberg, además, como señalé anteriormente, a esos alegatos no se podía entrar con teléfonos celulares”.

“Algo más que desee agregar”, le preguntó el oficial de la PDI a Villalobos, ante lo cual ella respondió: “No, nada más”, dando término a su declaración en la cuál reveló la trastienda del polémico audio.