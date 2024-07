Apoyo de alcaldes a Claudio Orrego pone en jaque aspiraciones del PC y la DC de competir en la Región Metropolitana

La semana pasada, el gobernador Claudio Orrego comentaba orgulloso que 34 alcaldes de la Región Metropolitana le expresaron explícitamente su apoyo de cara a la reelección. Ayer por la tarde, sumó dos más. Quizás, de los más significativos que ha recibido hasta ahora.

Cuando se preparaba para inscribir su candidatura como independiente ante el Servicio Electoral (Servel), las alcaldesas Irací Hassler (Santiago) y Javiera Reyes (Los Espejo) -ambas militantes comunistas- llegaron a acompañarlo. Su presencia sorprendió a algunos de los otros jefes comunales presentes. Y es que, a diferencia del Frente Amplio y el Partido Socialista, el Partido Comunista no ha explicitado su apoyo institucional a la reelección de Orrego. Es más, han trabajado la candidatura de la dirigente sindical Gloria Jara.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dijo esta mañana a Radio Nuevo Mundo que la inscripción del gobernador “contribuye a, de alguna manera, entre comillas, ponernos esa presión necesaria para que los partidos logremos este acuerdo y esta voluntad política de unidad a nivel de los gobiernos regionales”. Además, remarcó que su colectividad tiene la voluntad de llegar a acuerdos unitarios. Eso sí, hizo presente que eso debe ser con un “justo equilibrio y una justa representación de todas las fuerzas políticas que somos parte de esta alianza”.

Consultada por este medio, la alcaldesa Hassler afirmó que “estamos dando una señal de unidad las alcaldesas y consejeras regionales del PC, para construirla en todo Chile (...). Que avance la unidad y representatividad de todas las fuerzas políticas de la izquierda y el progresismo en la lista a las gobernaciones del país. Valoramos la inscripción de la candidatura del gobernador Claudio Orrego y nos disponemos a seguir construyendo mejores condiciones de vida para todos y todas con los avances y desafíos que tenemos en Santiago”.

28 Junio 2024 Entrevista a Iraci Hassler, Alcaldesa de Santiago.

Desde la gobernación, afirman que en un principio se convocó a los 34 jefes comunales que ya habían apoyado públicamente a Orrego. Pero que, durante este martes, los equipos de las alcaldesas comunistas se comunicaron con ellos para hacerles saber que también estarían ahí y contribuir al gesto de unidad.

En la comisión política del PC transmiten que este apoyo podría permitir que la carta del PC en Coquimbo, Javier Vega, sea respaldada por las demás colectividades del acuerdo electoral.

La Tercera contactó al timonel de los comunistas, Lautaro Carmona, para pedirle una versión. Sin embargo, no hubo respuesta.

No obstante, el tema no es simple para la DC, en consideración de que, al ir como independiente, Orrego desestimó el ofrecimiento del partido .del que fue militante por 33 años- de competir a través de un cupo de ellos. Esta mañana, en un punto de prensa en el Congreso, el presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, sostuvo que “en la Región Metropolitana, el mejor candidato es Claudio Orrego y eso no cambia por el hecho de que él haya decidido ser candidato independiente y no por uno de los partidos del pacto. Nuestros alcaldes lo están apoyando, buena parte de nuestro electorado lo apoya, también la ciudadanía. Lo que corresponde es que, por los mecanismos institucionales, los distintos partidos hagamos exactamente lo mismo”.

En línea con él, los alcaldes Claudia Pizarro (La Pintana), Felipe Delpin (La Granja) y Nibaldo Meza (Peñaflor), todos militantes de la DC, optaron por acompañar a Orrego en su inscripción, en la que, en total, participaron 36 jefes comunales. En paralelo, un grupo de militantes ha hecho circular una misiva titulada “carta de democratacristianos en apoyo a Claudio Orrego” que busca juntar firmas en apoyo a la actual autoridad regional. “Si bien dejó de militar en la DC, sigue representando los valores que inspiran a nuestro partido (...). Ha sido un gobernador eficaz que ha trabajado con todos los sectores políticos”, se justifica en el texto.

Sin embargo, son varias las voces de la DC que no están de acuerdo con esa postura. Por ejemplo, el expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, quien ha defendido la candidatura de Wladimir Pleticosic en Coquimbo, manifestó que “no estoy de acuerdo con el presidente de mi partido. Orrego no merece nuestro apoyo. Por una DC con dignidad”.

En esa misma línea, el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría, dijo que “la DC es fuerte en regiones. Los camaradas de la Región Metropolitana sabrán resolver los temas de su región. Pero no avalaré que otras regiones donde tenemos liderazgos DC sean moneda de cambio”. El parlamentario representa a la región de Los Lagos, otra circunscripción donde el partido tiene aspiraciones de competir.

Ayer por la noche, el senador Francisco Huenchumilla, quien además es vicepresidente de la DC, publicó en un mensaje en sus redes sociales, luego de que el PS y el Frente Amplio dieran a conocer su apoyo institucional a Orrego -incluso se reunieron con él, por separado, esta mañana-. “Se embarcan en la candidatura de Orrego sin consideración alguna por la DC. En política las formas importan, no hay enemigo chico, los votos hay que contarlos. En política siempre hay que sumar”, reclamó el legislador.

Así las cosas, al interior de ese partido no se ha resuelto qué hacer con Orrego. Hasta este lunes, algunos de sus dirigentes aún mantenían la esperanza de que el actual gobernador pudiera competir a través de un cupo de la colectividad, un ofrecimiento que se le hizo a comienzos de abril, días antes de que él comenzara a recolectar firmas. En otro sector, por otro lado, aún promueven la idea que el presidente regional metropolitano, el abogado Rodrigo Albornoz, sea la carta de la falange.