Audiencia de Hermosilla con el fiscal de la CMF Andrés Montes: el episodio clave de la eventual comisión investigadora de la Cámara

El 31 de mayo a las 9.15, el abogado Luis Hermosilla acompañado de la abogada Leonarda Villalobos llegaron hasta las dependencias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para participar de una reunión que habían solicitado formalmente por la plataforma de lobby.

La cita era con el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, quien es el único de los aludidos en el caso que tiene calidad de funcionario público, por lo tanto, a diferencia de los otros involucrados en el audio, estaría obligado a concurrir a una eventual comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya está en su fase de recolección de firmas.

Por normas constitucionales y legales, la Cámara solo puede indagar en actos de la administración del Estado y no tiene facultades sobre privados, lo que inevitablemente llevaría a conducir los requerimientos parlamentarios a los funcionarios y servidores públicos que tuvieron alguna relación con los abogados y ejecutivos que supuestamente planeaban defraudar al Fisco.

En la plataforma Info Lobby, donde queda registro de estas gestiones, se consigna que la reunión entre Montes, Hermosilla y Villalobos tuvo como objetivo “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante don Ariel Sauer Adlerstein”.

El encuentro duró una hora. Tanto Hermosilla como Villalobos estaban ahí en representación de la corredora de bolsa STF Capital. La empresa de corretaje -creada en 2015 por los hermanos Daniel y Ariel Sauer junto a Rodrigo Topelberg- desde marzo se había transformado en la protagonista de un escándalo financiero.

El asunto se arrastra desde marzo, cuando la CMF informó la suspensión provisional de las operaciones de STF. La sociedad no había entregado sus estados financieros auditados, sus operaciones no estaban acreditadas y la empresa auditora no había firmado los documentos por falta de evidencia para corroborar el patrimonio. Dicho caso luego sumó otra arista, la de la empresa de factoring Factop, que también es de propiedad de los Sauer.

Montes es un nombre conocido en el mundo penal. Antes de llegar a la CMF tuvo un largo paso por el Ministerio Público. Su último cargo fue como fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Además su nombre tiene un vínculo familiar que lo lleva directo a círculos políticos al ser hijo del ministro de Vivienda Carlos Montes (PS).

El escándalo financiero que rodea a STF y Factop, es probable, que comience a adquirir ribetes políticos. Esta semana Ciper publicó un audio filtrado en el que se involucra Hermosilla en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la CMF. El registro da cuenta de una reunión con Villalobos en la que se habla de pagos a los funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.

En el audio filtrado hay una parte en que se haría referencia a esa reunión. Pese a que no está claro, tanto Hermosilla como Villalobos deslizan que podría tener vinculación. “En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia. Estamos presentando los escritos. Hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos. ¿Ok? A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevada, va a abrir el probatorio”, se le escucharía decir a Hermosilla.

El abogado luego agrega: “Ese probatorio, que son 10 días, lo va a abrir, pero no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros (...) Y no puede no abrirlo. Habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley. Nosotros tampoco queremos que nada se salte, porque, sino, las huevás son nulas. Se generan nulidades que el día de mañana alguien puede hablar. Entonces, eso está andando. Está en su carril y está andando perfecto. No hay ninguna novedad. Salvo la novedad que nos dicen al final, en que Montes nos dice ‘cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra huevada’ que es la que te contamos a ti”.

El contenido de ese audio deberá ser investigado por el Ministerio Público, así como también despejar a qué acuerdo se refiere Hermosilla. Los hechos hasta el momento son que la CMF terminó aplicando la máxima sanción a la corredora de los Sauer.

El organismo aplicó a STF Corredores de Bolsa SpA una multa de 13.500 Unidades de Fomento, además de la cancelación del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. A los Sauer, en tanto, aplicó multas -de UF 9.000- y la inhabilidad para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal, por cinco años. Respecto de la arista de Factop, la CMF suspendió sus actividades y ese proceso sancionatorio aún sigue en curso.

El flanco político

El asunto se transformó en una bola de nieve. La Fiscalía Oriente abrió investigación de oficio, el Ministerio Público conformó un equipo especial de persecutores para hacerse cargo de la indagatoria, allanaron su oficina y él acusó una “operación política” y una “maniobra siniestra” en su contra”.

La bola de nieve solo crece y pronto sumará un nuevo elemento. Los diputados ya ingresaron una solicitud al sistema informático de la Cámara para convocar a una comisión investigadora. Los parlamentarios están en proceso de búsqueda firmas y se necesitan un total de 62.

La iniciativa es impulsada por los diputados socialistas y, en un inicio, estuvo rodeada de una recriminación especial hacia Hermosilla, quien es cercano a figuras de la derecha como el exministro Andrés Chadwick.

Sin embargo, Hermosilla es una figura transversal del poder en Chile. Su cartera de clientes va de lado y lado, desde la izquierda hacia la derecha, pasando por políticos, empresarios e incluso sacerdotes. De hecho hasta hace solo un par de días llevaba la representación del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien luego de la filtración puso fin a los servicios con Hermosilla.

Dicha comisión investigadora puede transformarse en un arma de doble filo. La arista que podría involucrar a Montes será incorporada dentro de los temas a investigar. Así lo adelanta, por ejemplo, el diputado republicano José Carlos Meza. “Si bien esas reuniones fueron consignadas en lobby, creo que lo prudente sería que el señor Montes aclarara esta situación y se presentara a declarar”, afirmó en Radio Biobío el diputado Meza.