Hija de fiscalizador del SII y esposa de un asesor de gobierno: las huellas de Leonarda Villalobos, la abogada de la trama que remece al mundo judicial

-¿Cómo está?

- Mal, me asaltaron, me pegaron en un ojo. Mal ¿Me trae un café?

Quien pregunta es una mujer que recibe en la oficina de Luis Hermosilla, ubicada en Alonso de Córdova, a María Leonarda Villalobos Mutter (51). Es lo primero que se escucha en el audio que tiene a prácticamente a todos los abogados de la plaza hablando de lo mismo: la publicación de Ciper en que Hermosilla, Villalobos y Daniel Sauer hablan del pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para “controlar la información” vinculada a la investigación en contra de factoring Factop, firma de propiedad de Sauer.

Si bien las miradas están centradas en Hermosilla, dado el calibre de sus declaraciones, como también por su tonelaje político y jurídico, el rol de Villalobos también es relevante en esta historia. Así lo aseguran los abogados consultados, como también se desprende de la denuncia por soborno que la CMF presentará en contra todos los involucrados ante la Fiscalía.

De Hermosilla ya se sabe bastante, no así de Villalobos, pues no es una cara conocida dentro los abogados. Algunos consultados señalan que “operaba en las sombras”, aunque tampoco era tan así, pues su nombre figura como abogada de Sauer en la resolución con que la CMF que sancionó a STF Capital Corredores.

La profesional egresó de la Universidad Bolivariana y se tituló recién en 2021. Antes, en 2016, se desempeñó como funcionaria de la Subsecretaría de Educación, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Se ha dirigido a esta Contraloría General doña María Leonarda Villalobos Mutter, funcionaria de la Subsecretaría de Educación, para solicitar la revisión y reapertura del sumario administrativo incoado en su contra en el Hospital San José de Melipilla, a cuyo término le fue aplicada la medida disciplinaria de censura, atendida su falta de emplazamiento en el referido proceso, debido a que las notificaciones fueron efectuadas a una dirección errónea, impidiéndole con ello comparecer y defenderse en las distintas instancias de dicha investigación”, se lee en un dictamen de Contraloría de ese año.

31 Octubre 2023 Fachada Servicio de Impuestos Internos SII Foto: Andres Perez

Sin embargo, de Leonarda Villalobos, o “Leo” como es mencionada en el audio registrado en junio de este año, no era una cara conocida en Educación. Quien fuera su jefa, la exsubsecretaria de la cartera, María Isabel Díaz (PS), dice no conocerla. “Hice memoria y no. No me suena ni su nombre, ni su apodo. No la conozco”, dijo a La Tercera.

Sus redes en el SII

Del registro publicado por Ciper se puede desprender que Villalobos tenía acceso a Impuestos Internos. “¿Y no tienes estacionamiento?”, le pregunta Luis Hermosilla, luego de que ella revelara que había sido objeto de un asalto en calle Amunátegui. La mujer responde que “sí”, pero que tuvo que subir para volver a entrar.

Por medio de una declaración, el SII indicó que el tema de las supuestas coimas y pagos a funcionarios “era desconocida por la organización”, pero que “de constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones, que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia”.

De acuerdo al registro de Info Lobby, la abogada sostuvo 16 reuniones por esta vía. De esas, nueve fueron con funcionarios y representantes del Servicio de Impuestos Internos. Una de ellas, por ejemplo, ocurrió el 12 de agosto del 2020 con el subdirector jurídico del SII, Miguel Zamora para hablar sobre “dictámenes administrativos erróneos”.

Su última cita en Impuestos Internos fue en Puerto Montt con el director(a) Regional Puerto Montt, el 14 de marzo de este año. “Observación/Materia Tratada: solicitud de autorización para efectuar convenio de pago SIN rebaja alguna en los intereses, reajustes y multas. Necesito que mi mandante pueda acceder al convenio de pago para cumplir de manera cabal las obligaciones tributarias que fueron incumplidas, habiendo como antecedente que en días pasados solicite anticipadamente el giro de los impuestos adeudados para poder terminar con el problema y cumplir con la obligación que me compete. Sujeto pasivo escucha pretensión del gestor de interés y orienta al respecto”, dice el registro de la reunión.

El abogado Luis Hermosilla.

Familia en el SII

Pero sus vínculos con el Servicio son estrechos. Sin ir más lejos, su padre de Osvaldo Jesús Villalobos Castro fue fiscalizador del SII, siendo contratado en 1972 para estas tareas de control.

Su salida, según un dictamen de Contraloría, se produjo recién en 2013. “Se ha remitido a esta Contraloría General, para su toma de razón, la resolución N° 42, de 2013, del Servicio de Impuestos Internos, que aplica la medida disciplinaria de destitución a doña Carla Saldaño Trujillo y a don Osvaldo Villalobos Castro. Por su parte, la citada servidora se ha dirigido a este Organismo de Control, para solicitar que se deje sin efecto la referida sanción, ya que, según su parecer, el sumario que le sirve de antecedente adolecería de vicios que afectarían su legalidad”, decía el dictamen, el cual confirmó la sanción a ambos funcionarios en 2014.

De Villalobos se sabe poco en redes sociales. Tiene algunas publicaciones de su vida social en Facebook con su familia, la cual integra su esposo, Luis Angulo Rantul (61), un funcionario público que, al menos desde el 2002, es habitual en los ministerios.

Angulo también fue mencionado en el audio en que se escucha a Hermosilla, Villalobos y Sauer. “Te quiero comentar que Commercia está constituida por don Luis Angulo, Nicolás Eyzaguirre…”, dice la mujer.

De profesión profesor, Angulo fue funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales hasta ayer, pues tras chequearse su vinculación con su mujer, y ser mencionado en la publicación de Ciper, el gobierno pidió su renuncia inmediata como jefe de asesores de la Subsecretaría de la cartera.

El subsecretario de Bienes Nacional, Sebastián Vergara, indicó a La Tercera que “entre que leí el reportaje y comunicarme con él, me demoré 40 minutos en pedirle la renuncia. Se la pedí por escrito”.

¿Cómo llegó al cargo? Fuentes de gobierno señalan que venía de trabajar en el Ministerio de Ciencias y antes en Educación, pero que pasó por distintos gobierno, pues tenía experiencia en temas regionales.

Hasta ayer, Leonarda operaba en las sombras y era un personaje desconocido públicamente, hoy, su voz y su nombre están en todos lados. Pero aún así, nadie dice conocerla.