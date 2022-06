Autocrítica y nuevas preocupaciones: el análisis en la Convención tras resultados de la encuesta CEP

Las dependencias de la sede del Congreso en Santiago, donde funciona la Convención Constitucional, estaban casi vacías. En el patio y en los pasillos no se aparecieron esta mañana, como es habitual, los convencionales (salvo un par) debido a que varios de ellos se quedaron trabajando hasta la madrugada en las indicaciones de la comisión de Armonización, las que presentaron durante esta mañana.

Así, a la mayoría de los constituyentes los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) los pilló en sus casas, pero aún así, el sondeo no fue indiferente, levantó algunas alertas de preocupación y fue comentario obligado entre algunos.

Ya el domingo 3 de abril -cuando tres encuestas distintas mostraron por primera que la opción del Rechazo tenía una ventaja frente al Apruebo, de cara al plebiscito del 4 de septiembre-, se encendieron las alarmas en el órgano constituyente. En la oportunidad, los constituyentes reconocían que el órgano atravesaba un momento difícil y que el referéndum no estaba ganado.

Desde entonces, han pasado dos meses, tiempo en que el Rechazo ha mantenido la ventaja, aunque una más estrecha. En este contexto, la CEP presentó sus resultados. Para su realización, se entrevistó a 1.355 personas, en 126 comunas del país. Todas ellas mayores de 18 años, y de población urbana y rural. La recolección de datos se efectuó entre el 13 de abril y el 29 de mayo de este año.

Así, en privado, en la mesa directiva de la Convención cuestionaron que el trabajo de campo del sondeo haya comenzado en abril, antes de que el primer borrador de nueva Constitución estuviera terminado.

Uno de los resultados más esperados al interior del órgano constituyente era la pregunta sobre la postura ante el plebiscito del 4 de septiembre. Ahí, un 37% manifestó que aún no lo decide, mientras que el Rechazo y el Apruebo arrojaron un empate técnico con un 27% y 25%, respectivamente. En tanto, un 11% no sabe o no responde.

Consultada por La Tercera sobre los resultados, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), sostuvo que “respecto a las encuestas, reitero lo que siempre hemos dicho: las tomamos como lo que son, fotografías del momento que van mostrando percepciones de las y los encuestados que siempre miramos con interés. Tal como vienen mostrando otros sondeos, esta encuesta CEP también muestra que la distancia entre ambas posiciones se va estrechando”.

“Siempre dijimos que cuando se conociera el borrador y las personas pudieran informarse más detalladamente respecto a las normas que contiene el texto constitucional, se comenzaría a valorar más lo que estamos proponiendo”, agregó Quinteros.

Sobre este punto, el exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (Frente Amplio) señaló que “hoy día el Apruebo y el Rechazo están empatados técnicamente. Hay un apertura, una posibilidad importante de conquistar en clave de esperanza, de futuro, de más derechos y más democracia a aquellas personas que no están decididas o que no han seguido el proceso en su desarrollo”.

El convencional Ricardo Montero (Colectivo Socialista), en tanto, dijo que “está equilibrado el Apruebo y el Rechazo, gran margen de indecisos que podemos llegar con el texto ya sobre la mesa. Espero que ahora sea solo subir. Para mí es evidente que mientras más gente conozca el texto, más se fortalecerá el Apruebo”.

“Esto prueba que, cualquiera sea el resultado de septiembre, la promesa de una Constitución de unidad y que dé estabilidad no se va a alcanzar. El resultado va a ser muy estrecho”, dijo, por su parte, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI).

Dentro de quienes rechazarían, las principales razones para hacerlo son por “características de los convencionales y su trabajo” y porque “le parece mal la propuesta”.

Consultado sobre los cuestionamientos al trabajo de los convencionales, Bassa hizo una autocrítica: “Desde la Convención han salido ideas muy interesantes, pero también han salido chascarros bien reprochables (...). Efectivamente en estos últimos meses ha habido circunstancias que no han estado a la altura de lo que significa representar la voluntad popular”.

“La gente quiere cambios, los requiere. Pero no probablemente los cambios desmedidos, maximalistas refundacionales de la propia Convención. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de seguir trabajando, buscando soluciones a los problemas que realmente tienen los chilenos”, complementó Álvarez.

También, de acuerdo a la encuesta, un 22% de los encuestados tiene “mucha o bastante confianza” en la Convención Constitucional -lo mismo que el gobierno de Gabriel Boric-, por detrás de Carabineros -38%-, las Fuerzas Armadas -, 36%- y las municipalidades -29%-. El sondeo también exhibe que la confianza en el órgano constituyente disminuyó en dos puntos porcentuales en comparación a la última medición, en agosto de 2021.

Al respecto, el convencional Roberto Vega (RN-Evópoli-IND) dijo que “la Convención no logro interpretar las expectativas. La propuesta de texto en nada mejora las necesidades de pensiones, salud, seguridad, vivienda y menos políticos. Eso era lo que pedía la gente hace un año, por ello tienen poca esperanza en que el texto mejore la calidad de vida de los chilenos”.

En cuanto al interés por el proceso constituyente, un 44% de los encuestados se manifestó “nada o no muy interesado”. Un 28% se mostró “muy o bastante interesado”, mientras que un 24% aseguró estar “algo interesado”. El 4% restante “no sabe o no responde”.

Con respecto a este último punto, Bassa señaló: “Hay un número de indecisos importante, pero también hay un número mayor de personas a las que no les interesa el proceso constituyente. Tenemos un desafío como órgano de representación popular de enganchar a la ciudadanía con los procesos de cambio social”.