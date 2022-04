Boric fija un sueldo tope de $6 millones en el Segundo Piso y Karamanos sigue ad honorem

Con una remuneración bruta de $5.945.159 la jefa de asesores del segundo piso, Lucía Dammert, es hasta ahora la asesora mejor pagada dentro de los funcionarios a honorarios que sirven a la Presidencia de la República, liderada por el Mandatario Gabriel Boric.

La experta en seguridad pública ha sido una de las asesoras claves del Mandatario durante su instalación y particularmente ha colaborado con él en temas internacionales. Es por eso que se integró a la gira internacional por Argentina y estuvo en las bilaterales con el Presidente de ese país, Alberto Fernández.

Al igual que la remuneración de Dammert, este fin de semana se publicaron en transparencia activa los sueldos de los asesores de las distintas reparticiones del sector público, entre los que se encuentran funcionarios a honorarios, a contrata y a planta.

La Tercera PM revisó los sueldos de los funcionarios de las distintas reparticiones públicas. De esa nómina se desprende una baja respecto a las remuneraciones que se pagaron en la administración de Sebastián Piñera que terminó el 11 de marzo.

Tal como publicó este medio, antes de asumir la nueva administración difundió una minuta entre sus futuros colaboradores en la que estableció “reglas de austeridad, probidad y transparencia para la contratación de personal a honorarios (...)”. En ese momento explicó que se trataba de un “primer paso dentro del compromiso más global que asumimos de diseñar e implementar un sistema de remuneraciones al interior de la Administración del Estado que permita disminuir las actuales brechas, estableciendo límites a las altas rentas”.

Así se planteó que los funcionarios a honorarios no podrían superar el 50% o el 65% -dependiendo del currículum- del sueldo del subsecretario de la cartera respectiva.

Sueldos a la baja respecto a Piñera

Si bien Dammert figura con casi $6 millones de sueldo, el exjefe de asesores del segundo piso de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, tenía un sueldo de $7 millones por el desempeño de sus funciones.

Lo mismo en el caso del jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, quien figura con $5.366.013 brutos a honorarios. Su símil en el gobierno de Piñera, Magdalena Díaz, ganaba $6 millones.

Al igual que con la jefa de prensa de Boric, Tatiana Klima, quien aparece con una remuneración de $3.758.954, mientras que la persona que ocupaba ese cargo en el gobierno anterior, Carla Munizaga, se le pagaban $6 millones por ello.

En el segundo piso de La Moneda también se le pagan $5.459.840 a Carlos Durán como analista de seguimiento de compromisos; $4.140.000 a Carlos Figueroa por el mismo rol; $5.450.000 a Diego Pardow y $4.284.358 al asesor de comunicaciones, Felipe Valenzuela.

También figura la analista de estudios, Luna Follegati, con un sueldo de $4.246.542. Ella en su momento sonó como candidata a ministra de la Mujer y durante la campaña presidencial tuvo un rol importante para imprimir el sello feminista a la propuesta de Boric. De hecho, con el actual mandatario tomó clases de feminismo con la académica.

También como analista de estudios aparece Fernando Carmona (PC), con sueldo de $4.000.000. Este último es hijo del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y fue uno de los economistas del programa presidencial de Daniel Jadue.

Dentro de la Presidencia de la República el mes de marzo no figuraron remuneraciones de la primera dama, Irina Karamanos, pese a que existía la duda de si ella iba a cobrar o no sueldo por el desempeño de estas funciones, dado que ella ha querido que su cargo no sea algo simplemente protocolar. Tampoco figura en las remuneraciones de las fundaciones a cargo de su gabinete.

Excandidatos y expertos

Dentro del resto de los funcionarios en el Ministerio del Interior figura la abogada titulada el 2019, Javiera Corvalán Schindler, con una remuneración de $2.333.333 como asesora penalista del gabinete de la ministra Izkia Siches.

En ese mismo ministerio figura la excandidata a constituyente, Catalina Lagos Tschorne (PS) como coordinadora legislativa por $3.000.000. En Interior también apareció el asesor en materia de migraciones, Miguel Yaksic, con $2.666.667 y el jefe de asesores, Matías Libuy con $4.166.667.

En Hacienda figura el abogado cercano a la Concertación, Javier Couso, con una remuneración de $2.310.000 por asesorías al ministro Mario Marcel y a la subsecretaria Claudia Sanhueza en temas de derecho constitucional.

En Teatinos 120 también aparece Andrés Sansone, coordinador macroeconómico, con una remuneración de $5.215.000.

Si bien los funcionarios desembarcaron el 11 de marzo, en el caso de los que son a honorarios el monto publicado en transparencia corresponde a la cifra total mensualizada. Es decir, la remuneración del contrato a honorarios dividida por el total de meses a los que corresponde el acuerdo. Así fue establecido en la Ley de Transparencia y acordado en un instructivo por el Consejo para la Transparencia.

De todas maneras, en Presidencia señalan que algunos funcionarios colaboraron además en el cambio de mando, por lo que a su trabajo de marzo también se suma las gestiones por estas labores. De esta manera, afirman, su remuneración final se verá cuando se publiquen los sueldos correspondientes a abril.