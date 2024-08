Brasil y Colombia mantienen silencio ante el fallo del TSJ a favor de Maduro mientras México pide las actas electorales

Un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificara el triunfo del mandatario Nicolás Maduro tras la realización de un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, sin entregar las actas electorales, el eje de países mediadores que integran México, Brasil y Colombia mantenía este viernes dispares reacciones ante el fallo del máximo tribunal venezolano.

Poco después de que el TSJ confirmara el triunfo de Maduro, y a falta de un pronunciamiento oficial del gobierno y la Cancillería de Brasil, el principal asesor especial para asuntos internacionales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el excanciller Celso Amorim, reconoció que veía un escenario crítico desarrollándose en Venezuela, pero sostuvo que el gobierno brasileño haría todo lo que esté a su alcance para evitar una escalada del conflicto.

“Veo las cosas realmente muy difíciles, pero siempre estamos intentando, con la ayuda de otros y en asociación con otros países que tienen una visión similar a la nuestra, hacer lo que podamos para evitar una situación muy conflictiva internamente”, dijo Amorim en declaraciones al semanario Carta Capital.

Previamente, el asesor de Lula volvió a solicitar a la administración de Maduro que se publique la data desagregada por centros y mesas de votación ante la Comisión de Relaciones Públicas del Senado de Brasil y recalcó que solo reconocerán los resultados una vez que se hagan públicos los documentos y se verifique el triunfo.

“La impaciencia del presidente Lula por el retraso en las actas ya es muy clara. Esto es evidentemente preocupante”, afirmó Amorim en el Senado. “Estamos llegando a un punto en el que necesitamos sentir una evolución real. He dicho esto una y otra vez. El presidente Lula ya lo dijo: Brasil no reconocerá a un presidente que no esté fundamentado en el acta”, añadió, según consigna el medio venezolano Tal Cual.

En diálogo con CNN en Español, el diplomático brasileño insistió esta semana en la posibilidad de repetir los comicios con observación de la Unión Europea (UE), pese al rechazo que manifestó la líder opositora venezolana María Corina Machado. “Si dicen los dos lados que ganaron, ¿por qué no tener otra elección en la que se puedan evitar los problemas que se dice que contaminaron esta elección? Si ganó, va a ganar de nuevo, probablemente, ¿no? No estoy contestando a Corina (Machado) ni mucho menos, estoy diciendo que es importante el diálogo, es importante la tolerancia”, señaló.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hace un gesto durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 11 de abril de 2022. Foto: Reuters

Inicialmente, Brasil, Colombia y México se unieron y emitieron declaraciones conjuntas exigiendo la publicación de actas electorales por parte de Caracas. Posteriormente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se distanció de Lula y del colombiano Gustavo Petro sobre el tema, señalando que retomaría el diálogo con sus pares una vez que el TSJ se pronunciara.

Pero durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, AMLO mantuvo el suspenso, al señalar que esperará a la publicación de los resultados desagregados para reconocer a alguno de los candidatos como el nuevo presidente de Venezuela. “Vamos a esperarnos, porque ayer el Tribunal sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución, entonces vamos a esperar”, aseveró.

Pero el gobernante mexicano no se sumó al rechazo conjunto que este viernes hicieron Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́, República Dominicana y Uruguay sobre el fallo del TSJ de Venezuela, que certificó el discutido triunfo de Maduro. “Rechazamos categóricamente el anuncio del TSJ que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”, dice el comunicado conjunto.

Cuestionado por la prensa sobre su opinión, López Obrador se dijo “respetuoso” de las decisiones que se toman en otros países y afirmó que hay una “bola” (montón) de descalificaciones y condenas al gobierno de Venezuela. “Pero, pues nosotros tenemos que actuar, repito, con apego a nuestra Constitución”, zanjó. AMLO insistió en que esperará para opinar sobre el caso de Venezuela al sostener que “la mejor política exterior es la política interior”.

Asimismo, aseguró que no ha tenido comunicación con Maduro durante la crisis poselectoral, al recordar que se reunió por última vez con él en Palenque, en el sureño estado Chiapas, en una cumbre sobre migración que albergó México en octubre pasado.

“No (he hablado con él), eso es lo que piensan, imaginan, difunden calumniosamente nuestros adversarios. Nosotros somos muy respetuosos. Acabo de tener (hace semanas) una llamada telefónica con el presidente Lula y con el presidente Petro sobre el tema de Venezuela y fijamos nuestra postura”, expuso.

Pese a las fuertes reacciones que causó el fallo del TSJ, “desde Colombia el silencio ha sido la constante tras este suceso”, destacó el portal Infobae. Ni el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, ni el presidente de la República, Gustavo Petro, se han referido a la actuación del organismo judicial, detalló el medio.

Sin embargo, Infobae Colombia informó que este el viernes, en medio de la visita oficial a México, el canciller Murillo se referirá a “esta delicada situación y cuál sería, de ahora en adelante, la postura del gobierno nacional sobre lo acontecido en Venezuela”.

Previamente, Murillo dio a conocer que el gobierno de Petro dialogó este miércoles con expresidentes de Colombia sobre el conflicto poselectoral en Venezuela y sobre las vías en las que el país podría ayudar a buscar una solución.

Las conversaciones se produjeron durante la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores -cuerpo consultivo del presidente de la República en el Senado- a la que fueron convocados legisladores, funcionarios y exfuncionarios. Entre estos últimos estuvieron los exmandatarios Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, detalló Murillo. Además, aunque no acudieron al encuentro, el canciller dijo que habló por separado con los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, y que esperaba hacerlo con César Gaviria.

Pero el silencio de Petro ha suscitado duros cuestionamientos de políticos colombianos críticos de su gobierno. Es el caso de la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda. En su cuenta de X, la congresista, que apoyó en la campaña presidencial al jefe de Estado, pero se desmarcó de la gestión al frente del Ejecutivo y se convirtió en una de sus opositoras, calificó como una “vergüenza” la actitud de Petro y cuestionó si continuaría con su silencio ante lo que ella considera una dictadura en Venezuela.

“¿Presidente @petrogustavo continuará su silencio frente a Maduro? Qué vergüenza su actitud cómplice frente a lo que a todas luces es una DICTADURA”, se lee en el mensaje de Miranda.

A Miranda no tardó en sumarse la exalcaldesa de Bogotá y futura candidata presidencial Claudia López, que en la misma plataforma también cuestionó a Petro y su llamativo silencio ante lo que ocurre al otro lado de la frontera.

“Su complicidad con Maduro y con un régimen violador de los derechos humanos, represivo, corrupto, antidemocrático y dictatorial es una vergüenza para Colombia, que usted pagará con un alto precio y derrota en nuestra democracia. Qué capacidad la suya de confirmar uno por uno todos los temores que inspiraba. Esta vez el de ser cómplice del régimen de Maduro. Y con ello el de que podría no respetar ni en Venezuela ni en Colombia la realización y resultados de una elección democrática”, resaltó López.