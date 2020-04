Brecha salarial de género en cargos ejecutivos de empresas IPSA aumentó en 4% entre 2018 y 2019

En un 4% aumentó la brecha salarial entre hombres y mujeres en cargos ejecutivos y gerencias de 25 empresas que componen el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). Es decir, de aquellas que se transan en bolsa.

Según los últimos reportes anuales de estas empresas, dadas a conocer durante el último mes y medio, la diferencia entre el sueldo promedio bruto pagado a mujeres versus hombres en estos puestos pasó del 10% en 2018 a 14% en 2019. El cálculo se llevó a cabo considerando que Banco de Chile y Banco Santander no entregaron la brecha salarial en cargos ejecutivos en sus memorias de 2018. Por lo tanto, se consideró que ambos bancos mantuvieron la misma diferencia. Además no se consideró al BCI, debido a que no informa su brecha salarial en cargos gerenciales.

Si bien según los mismos informes anuales no repuntó la participación femenina en directorios y gerencias, grandes compañías listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago documentaron haber realizado diversos esfuerzos por impulsar una mayor equidad.

En este grupo se encuentra CCU, de propiedad de la familia Luksic, y Heineken. En la Compañía de Cervecerías Unidas la brecha salarial de sus ejecutivos principales, gerentes y subgerentes durante el 2019 fue de un 1%. “La proporción que representa el sueldo bruto promedio, medida en cargos que desarrollan funciones equivalentes, es de 99% para las mujeres respecto de los hombres en la matriz”, acotó la compañía en su último reporte anual.

Por su parte, Empresas CMPC –controlada por la familia Matte– figura entre las empresas con una brecha positiva hacia las mujeres en altos cargos de gerencia. En efecto, según su memoria del año pasado las mujeres en puestos de “jefaturas en categoría C” recibieron una remuneración de 3,5% superior al de sus pares hombres.

La papelera que forma parte de Iniciativa de Paridad de Género (IPG) destacó el trabajo de 54 mujeres que fueron promovidas a jefaturas, con un 57% de ellas en Chile.

Una situación similar se registró en Colbún, en 2019. La compañía -igualmente controlada por el Grupo Matte- informó que en los últimos 15 años aumentó en 12 puntos la participación femenina en su fuerza de trabajo, alcanzando un 19% en 2019. A ello se suma que dentro de sus focos la compañía se propuso aumentar la presencia de mujeres en cargos de liderazgo.

¿Cuáles son las empresas con mayores brechas en sus gerencias?

Según se establece en las memorias presentadas ante la Comisión para el Mercado Financiero, entre las empresas con mayores diferencias salariales de género para cargos ejecutivos durante el año pasado figuran SalfaCorp (30,8%); Sonda (29,6%); Falabella (23%); Embotelladora Andina (22,8%); LATAM (22%), Parque Arauco (21%) y Concha y Toro (21%). Sin embargo, varias de ellas mostraron mejoras significativas durante 2019.

En el caso de SalfaCorp, grupo empresarial ligado al rubro de la construcción y cuyo presidente del directorio es Andrés Navarro, entre 2018 y 2019 disminuyó en un 8,7% la brecha salarial. Sin embargo aún mantienen una de 30,8%. Según explicaron, la comparación que se informa en su memoria respecto de brecha salarial por género, se realizó en base a promedios, no cargo a cargo. “No existen diferencias de sueldo. En este caso se comparan promedios y no cargo a cargo. La mezcla de los cargos es diferente y, por lo tanto, no hay diferencias de sueldo”, afirmaron fuentes cercanas a la empresa. En el último año, Salfacorp disminuyó su brecha salarial de género en cargos ejecutivos en 8,7%. Asimismo, Sonda y LATAM bajaron en el mismo periodo el mismo parámetro en 4,8% y 3%, respectivamente.

En Falabella -controlada por las familias Solari, Del Río y Cúneo-, la diferencia en los sueldos se mantuvo prácticamente igual entre 2018 y 2019. Francisca Prieto, gerente corporativo de Recursos Humanos, explicó que “la diferencia se explica porque actualmente hay una mayor proporción de hombres en los cargos de mayor responsabilidad". Agregó que la política de escalas salariales de la compañía y sus unidades se basa en la valorización de cada cargo y no hace diferencia por género.

Durante el último año, Embotelladora Andina -controlada por las familias Chadwick Claro, Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía- disminuyó su brecha salarial en cargos ejecutivos un 6,4%. Desde la empresa se explicó que la diferencia entre los sueldos (22,8%) se produce debido a que “el índice es un promedio de todos los cargos ejecutivos, con diferentes niveles de seniority en la compañía, y la brecha del promedio se produce no porque exista una diferencia de sueldos ante una misma responsabilidad, sino porque todavía hay más hombres que mujeres en los puestos ejecutivos senior versus las posiciones junior de ejecutivos”.

Por su parte, fuentes cercanas a Parque Arauco -propiedad del Grupo Said- señalaron que “uno de los principales factores que provocó cambios en la brecha salarial durante 2019, se vincula con el proceso de integración que vivió la compañía en Perú, con el grupo Wiese, lo que produjo cambios importantes en la dotación. A esto, se debe sumar que en el análisis, se comparan cargos que por estructura tienen diferencias salariales, como por ejemplo, un gerente general con un subgerente, lo que distorsiona la brecha”. Parque Arauco aumentó su brecha salarial de género en cargos ejecutivos un 8% entre 2019 y 2018.

Mientras, Viña Concha y Toro -controlada por las familias Larraín y Guilisasti-, que presentó una brecha salarial de género de 21% en 2019 en sus cargos de gerencia y subgerencia, aseguró que dicha diferencia se produjo debido a que en estas posiciones existen más hombres que mujeres. A partir de una segunda linea de gerencia figuran más mujeres. El 2018, dicha brecha alcanzaba 17%.

SQM, por su parte, explicó que la información publicada en su memoria referente a la brecha salarial entre ejecutivos -que llegó a un 18%- es “imprecisa”, puesto que el año pasado realizó un estudio con una consultora externa que certifica que su brecha es de 4,1%. Adicionalmente, aseguró que aunque el modelo de regresión lineal formulado tiene un alto nivel de confiabilidad, hay factores adicionales que se podrían incluir, como por ejemplo: desempeño. Según sus reportes la minera no metálica ligada a Julio Ponce y Tianqui, disminuyó 2% su brecha salarial de cargos ejecutivos en el último año.

AES Gener -eléctrica de capitales estadounidenses- elevó en 9,56% la brecha salarial en cargos ejecutivos entre 2019 y 2018 llegando al 17% de diferencia. La empresa contestó que “la variación existente respecto de 2018, radica en que durante el año pasado, una alta ejecutiva dejó la compañía, y su proceso de reemplazo aún está en curso”. Agregó que desde fines del 2018 AES Gener inició una campaña para aumentar la presencia de mujeres en las distintas posiciones existentes al interior de la empresa. Durante el 2019, la presencia de mujeres aumentó en sobre un 10% respecto el año anterior.

Mientras Aguas Andinas (con una brecha informada de 10%) explicó que busca permanentemente “nuevas fórmulas que nos permitan impulsar la participación de mujeres y reducir estas diferencias. De hecho, actualmente, nuestra gerencia general está liderada por una mujer (Marta Colet), la primera en la historia de Aguas Andinas y la única entre las empresas del IPSA”. La compañía elevó su brecha salarial en 4% en el último año en cargos ejecutivos.