Brereton Díaz se roba la película con 20 minutos: el delantero gana seguidores dentro y fuera de la Roja

Corría el minuto 77 del partido entre Argentina y Chile, cuando Benjamin Anthony Brereton Díaz ingresó a la cancha. El delantero del Blackburn Rovers cumplía el sueño de toda su familia. Hijo de un inglés y de una chilena, el atacante nacido hace 22 años en Stoke-on-Trent debutó con la Roja y dejó una muy buena impresión, pese al poco tiempo que estuvo en la cancha. Veinte minutos en total (incluyendo los descuentos) donde demostró ser una alternativa válida en la ofensiva, que ha visto en los últimos partidos a un pálido Eduardo Vargas, quien más allá del gol convertido, dejó varias dudas.

Con su metro y 86 centímetros y su corpulencia, de inmediato llamó la atención. En su estadía en la cancha del Nilton Santos de Río de Janeiro, completó 14 toques de balón, efectuó tres pases buenos de cinco; un regate exitoso de dos y ganó un duelo aéreo de los dos que tuvo y uno de cuatro en el suelo, además de tres despejes, lo que también reflejó su colaboración en facetas defensivas del juego.

”Es un jugador con un físico que tiene que aprovecharlo. A mí me gustó bastante, tiene personalidad. Todo depende de él. Está recién empezando, tiene que dar gracias a Dios por esta oportunidad que está teniendo. Ni yo tuve esa opción tan joven de representar al país”, cuenta el legendario centrodelantero Óscar Fabbiani, quien se nacionalizó chileno para jugar por la Selección, a fines de la década del 70.

El popular Popeye se ve reflejado con el artillero de origen británico. “Es el mismo caso mío. A mí también me tocó debutar contra Argentina y jugar por Chile para mí es un sentimiento difícil de explicar, es muy lindo representar a una selección y poder cantar su himno. Por lo mismo también tiene que redoblar lo que hace, porque todos lo vamos a estar viendo y todos los ojos están por sobre él. Dios quiera que le vaya bien, pero a mí me gustó mucho lo que él hizo”, señala.

“Por algo está ahí en la Selección, hay que darle tiempo al tiempo. Que vaya entrando de a poquito, porque las condiciones las tiene. No hay que apurarlo, esta experiencia va a ser fabulosa para él. Ojalá que no se maree y tenga los piececitos sobre la tierra”, sentencia la otrora figura de Palestino.

En el entorno de la Roja comparten el pensamiento de Fabbiani. Ya durante la previa del debut en la Copa América, Martín Lasarte se refirió al proceso de adaptación que Brereton estaba viviendo. “Está llegando el momento de darle una oportunidad. No queremos quemarlo”, expresó el DT, quien optó por darle minutos contra la Albiceleste. Eso explica, en parte, por qué no jugó el partido ante Bolivia, por las Eliminatorias. Además, en ese partido el DT se inclinó por Felipe Mora, porque no había tantos espacios, por lo que la característica de ese encuentro se daba más para el ingreso del exgoleador de la U.

Después del estreno, hubo mucha satisfacción en la Selección, aunque lo que más se repite es que “hay que dejarlo tranquilo”, sobre todo porque para él todo es nuevo y requiere de un proceso de adaptación. Por eso cayó muy mal el tuit de la cuenta oficial de la Roja, que aludió a Brereton, haciendo una adaptación de la canción La Mano de Dios, del argentino Rodrigo. En la delegación que está en Brasil fue considerado “innecesario”, porque además fue tomado en Argentina como una provocación y una falta de respeto al fallecido Diego Armando Maradona.

En la interna del plantel, destacan que se ha ido ganando el respeto de sus compañeros por lo que ha ido haciendo en los entrenamiento y lo mostrado en la cancha. Asimismo, se comunica en inglés con algunos compañeros que manejan el idioma, como Francisco Sierralta y Sebastián Vegas, y está realizando esfuerzos por comprender un poco más de español. “Ben se ha ido adaptando, no hablaba ninguna palabra en español, más allá de su madre chilena. Se ha adaptado, estamos intentando que aprenda un par de palabras por día; va mejorando, hace un gran esfuerzo, sus compañeros lo hacen sentir a gusto”, comentó el seleccionador nacional.

De todas maneras, en el cuerpo técnico están seguros de que Brereton “va a funcionar”, pero están enfocados en llevarlo paso a paso y en que esté tranquilo. Tras el debut, cuentan desde la selección nacional, quedó contento por su debut, el aporte y el buen resultado ante un gran equipo como el argentino. Lo reconoció abiertamente. Su familia, a miles de kilómetros de distancia, vio el partido en Inglaterra con una guirnalda chilena y se emocionó con la actuación de uno de los suyos, lo mismo que sus parientes de Concepción, quienes esperan que ante Bolivia pueda tener más minutos y, por qué no, convertir su primer tanto con la camiseta de la Roja.

El mismo atacante reconoció la emoción del debut: “Estoy muy contento, fue un gran momento para mi familia y una gran experiencia para mí”, comentó en un video divulgado por la Federación. Reconoció que se sintió muy “emocionado” cuando Lasarte lo llamó para entrar a la cancha contra Argentina y quedó más contento todavía con el resultado. Detalló también las instrucciones que recibió del DT: “Me dijo que colaborará en defensa y que aguantara la pelota arriba. También que aprovechara el espacio y jugara el uno contra uno”. Ya pensando en el siguiente partido con Bolivia, Brereton no se detuvo en la opción de ser titular, pero sí destacó que confía en un buen resultado y en que pueda volver a jugar. “Lo primero es ganar y quedarnos con los tres puntos”, cerro.

