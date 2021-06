El positivo debut de Ben Brereton que entusiasma a la Roja

Benjamin Brereton Díaz guardará este lunes 14 de junio por siempre en su corazón. Hoy, el delantero inglés nacionalizado chileno debutó como jugador de la selección de Chile, el país natal de su madre, en el duelo entre la Roja y Argentina por la primera fecha de la Copa América de Brasil. Y aunque jugó muy poco tiempo, le bastó para dejar una buena imagen y sensaciones positivas de cara al futuro, que entusiasman en el camarín nacional. De paso, perdió cualquier chance de jugar por la selección de Inglaterra.

El atacante del Blackburn Rovers ingresó a los 77′, en reemplazo de Carlos Palacios, cuando el marcador estaba igualado 1-1. Fueron 13 minutos que aprovechó al máximo, en los que entró muy enchufado, entendiendo el momento exacto por el que transcurría el partido. La Albiceleste estaba volcada en ataque y Chile estaba replegado, defendiendo a muerte el empate.

El británico no tuvo problemas en ayudar en el fondo, con sacrificio, despejando uno que otro centro, con entrega. Llevaba apenas cinco minutos en la cancha y parecía que hubiese jugado toda la vida en la Selección, porque se complementó muy bien con sus compañeros, en todos los sectores y en todas las facetas del juego.

Ben Brereton conduce el balón ante Argentina, en el debut de Chile en la Copa América. FOTO: THIAGO RIBEIRO/AGIF/AGENCIAUNO

Y aunque el equipo de Martín Lasarte estaba concentrado en defender, el ariete no descuidó su labor central, que era atacar. Y lo hizo bien, pese a que Chile prácticamente no tenía la pelota y estaba completamente asediado por Lionel Messi y compañía.

Aun así, se las arregló para ser un desahogo y generar peligro en el área transandina. De hecho, cuando el combinado nacional pudo salir de contragolpe en un par de ocasiones, Ben Brereton tuvo mucho protagonismo, exhibiendo una gran rapidez y habilidad. En esa última jugada y como un 9 experimentado, el atacante aguantó muy bien una pelota en el área contraria, que luego Charles Aránguiz remató y falló desde la medialuna.

En apenas 13 minutos, Brereton cumplió. Y aunque es temprano para sacar conclusiones definitivas sobre su desempeño y lo que puede llegar a ser su real aporte, la imagen que dejó en Río de Janeiro es más que positiva. Y también esperanzadora, porque en Chile no abundan centrodelanteros de sus características. Más de alguno podrá criticarle a Lasarte -y con razón- no haberlo hecho jugar ante Bolivia, cuando el partido exigía un atacante neto.

El delantero que eligió a Chile sobre Inglaterra

Ya lo había adelantado el propio Ben Brereton en El Deportivo, en la primera entrevista que concedió como jugador de la Roja. Él quiere jugar de 9, porque donde se siente cómodo es dentro del área. “Crecí como un delantero centro. Era el delantero centro de la selección Sub 17 y Sub 19 de Inglaterra, entonces siempre he jugado como delantero centro. Últimamente, en mi club (Blackburn Rovers) me han puesto en la banda izquierda y derecha, pero donde quiero jugar es como nueve, donde pueda anotar la mayor cantidad de goles”, sostuvo.

Ben Brereton, en sus primeros días en Chile, compartió con Bravo y Alexis Sánchez en San Carlos de Apoquindo, donde presenciarn un partido de la UC.

Así se definía el inglés nacionalizado chileno. “Me defino como un futbolista que le gusta estar en contacto con la pelota. Algunos pueden pensar que por mi envergadura no es así, pero a mí me gusta tener la pelota y atacar la línea defensiva, hacer movimientos al espacio, entrar en el último tercio del campo y crear ocasiones de gol, porque soy un jugador netamente ofensivo”. Tenía razón.

Con su debut con la camiseta roja de la Selección, el atacante del Blackburn de la Championship ya no puede jugar por Inglaterra, país al que alcanzó a defender en torneos de series menores. Sin embargo, Brereton aseguró en estas páginas que vino a Chile absolutamente convencido y que perder la opción de jugar en el equipo de Los Tres Leones no le genera ningún conflicto.

“Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile”, sentenció.

Seguramente, a estas alturas, Ben Brereton ya se aprendió buena parte del himno nacional, el que ha estado ensayando en su pieza del hotel, en los momentos de encierro. Si confirma lo mostrado esta tarde ante Argentina, sin duda que entonará la canción nacional mucho más seguido en el futuro.