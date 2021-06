Lasarte: “No es para hacer una fiesta, pero el empate es valioso”

Martín Lasarte se mostró satisfecho por el empate conseguido frente a Argentina, en su estreno por la Copa América, aunque reconoció que el primer tiempo fue de lo más bajo desde su conducción.

“Estamos enfrentando a un equipo muy grande, Argentina es una selección de nivel mundial. En el primer tiempo nos costó, empezamos bien y después nos costó. De lo que hemos jugado hasta ahora estando yo, creo que es lo más flojo. No le agarrábamos la vuelta, más allá del inicio. Lo sufrimos. Por suerte fuimos al vestuario y pudimos acomodar alguna posición, el equipo se vio mejor y además entró con otra intensidad, que a las claras habla del nivel de competitividad de este grupo, que no quería ser vencido, aun no jugando bien, y eso es muy importante”, expresó.

En ese contexto, explicó cuál fue la modificación que efectuó: “El cambio a nivel táctico fue que manejamos dos líneas de cuatro, con Palacios por la derecha y Meneses por la izquierda, soltando a Arturo y sacándolo del mediocampo, aunque con la función defensiva de controlar a Paredes, pero desde ahí con la cualidad ofensiva que él tiene. La gente se olvida, pero en Barcelona en algunos partidos jugó de delantero centro. De ahí, el equipo se sintió más cómodo, Arturo se soltó y su responsabilidad de correr muchos metros era menor”.

Precisamente, Machete valoró el despliegue del jugador del Inter tras su recuperación. “Ante cualquier caso de una enfermedad como el Covid y pocos días de preparación es muy significativo, y por lo que es él como deportista y por lo que significa para la Selección, por su entrega, por su cariño. Hizo un grandísimo esfuerzo. De hecho, el gol viene de una situación generada por él. Su participación, más allá de que tiene momentos mejores, desde el punto de vista de cómo venía fue muy buena”, manifestó.

Asimismo, destacó el compromiso de sus pupilos frente a la adversidad. “Es un grupo de futbolistas que tiene rebeldía, en la segunda parte el equipo salió a no guardarse nada. Se notó que fue un equipo rebelde, competitivo, que logró el empate. Sufrimos en alguna situación, pero tuvimos alguna clara”, señaló, para luego apuntar: “El fútbol tiene una serie de números y estadísticas. Argentina es una grandísima selección, lleva bastante tiempo el entrenador a cargo. Tiene al mejor o sino al segundo o tercer mejor jugador del mundo y tiene una serie de futbolistas muy importantes. A pocos días de competir con ellos y haber empatado de atrás y hoy hacer otra vez lo mismo no me parece una cosa poco importante. Estamos generando dificultades ofensivas equipos que tienen una riqueza muy grande”.

“Justo o no justo, esa clasificación no está; está la clasificación de la realidad. Si algo tiene el fútbol, veces el más pequeño le puede poner las cosas difíciles al más grande y eso es lo que hace rico este juego. Si no, sería todo muy cantado. Que gane Argentina o Brasil gane siempre. Un equipo como el nuestro puede pelear”, añadió, con respecto a la ponderación del resultado.

Por último, resaltó la adaptación del equipo, pese a la escasez de preparación en conjunto. “Llevamos muy poco tiempo de trabajo, Vidal por ejemplo estuvo dos entrenamientos con nosotros, con su enfermedad. Estoy muy satisfecho con el esfuerzo que están haciendo para afiliarse. Es un empate valioso, no es para hacer una fiesta, pero estamos en un nivel de competitividad”, cerró.