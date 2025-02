Camila Davagnino, concejala (PC) de Santiago: “Lamento que se entreguen cifras de seguridad que no cuadran (...) los delitos han aumentado”

La concejala comunista Camila Davagnino, quien en la administración de Irací Hassler ocupó la presidencia de la Comisión de Seguridad, reaccionó con preocupación respecto a los dichos del actual jefe de Seguridad, Arturo Urrutia, quien el lunes pasado -en conversación con La Tercera-, aseguró que en dos meses han bajado un 30% de los delitos, lo que coincide con el arribo del alcalde (RN) Mario Desbordes.

A juicio de la edil “las cifras no calzan” con los que registra Carabineros en su “Sistema Táctico de Operación Policial” (S.T.O.P) y que abarca las cuatro comisarías que existen en esa zona de la capital. Junto con esto, apuntó a que las actuales autoridades están ocupando una metodología distinta para su conteo de delitos y con ello sería imposible comparar ambos periodos.

La Tercera volvió a insistir con el municipio para ver si existía algún error en la cifra entregada por Urrutia, ante lo cual explicaron que la nueva administración contabiliza los hechos policiales todas las semanas, en cambio en la era Hassler este análisis se hacía cada 28 días.

Este cambio de metodología, según Davagnino, es lo que va a generar inconsistencias en las cifras que se vayan entregando. “Entiendo que aquí el objetivo es comparar con el periodo anterior, pero no se puede comparar si se está ocupando una metodología diferente”, sostuvo.

¿Cuál es su postura frente a los dichos del director Urrutia en relación a que “los delitos han bajado un 30%”?

Primero comentarte que yo lamento que se entreguen cifras efectivamente que no cuadran, sobre todo por los vecinos de Santiago, que sabemos que su principal preocupación es la seguridad de la comuna. Hay que hablar con los datos en mano, y los datos efectivamente indican que en el global de delitos lo que se puede observar incluso es un aumento, sobre todo en algunas de las comisarías de Santiago que son las que se llevan la pega más pesada por decirlo de alguna manera; como por ejemplo en la Cuarta, que atiende a más de 200.000 personas. Entonces lamento por los vecinos que se entreguen cifras que no son acorde a la realidad y a los datos que los mismos carabineros tienen.

¿Dónde cree que puede estar el error?

Revisando los datos del S.T.O.P., uno puede ver que en lo que corresponde a la Primera Comisaría hay una disminución de más o menos el 30% de los delitos de robo, que se desglosan también en varios delitos, entonces si uno analiza solamente esa comisaría, sí efectivamente hay una disminución, lo que es positivo, pero no es el dato global de la comuna, entonces puede que haya habido una confusión respecto a tomar esos datos como globales de la comuna.

¿Emplazaría al director Urrutia a corregir sus dichos?

Justamente en pos de que la ciudadanía esté informada, él debería aclarar si las declaraciones que dio respecto a la disminución corresponden al total de la comuna o corresponden al sector de la Primera Comisaría, y además que aclare a qué delitos se refiere.

Como concejala, ¿qué le parece que haya un cambio de metodología en el análisis de los delitos?

En el entendido de que ellos lo están haciendo de otra manera, yo creo que eso deberían aclararlo. Lo que están haciendo ahora es usar los mismos datos de Carabineros, que son los datos del S.T.O.P, pero contados semana a semana. A mí me parece que es mucho mejor contarlo de los 28 días, y si no aclarar que el periodo que están usando es menor y que por eso es más complejo comparar.

¿Qué propondría usted a las nuevas autoridades como integrante del Concejo Municipal?

Yo creo que es importante que se entreguen datos certeros y que además se transparente cómo se está midiendo. Yo creo que eso es clave, o sea, para que las personas entiendan bien estas cifras que no son fáciles de interpretar. Es importante que se aclare de dónde se sacan, cómo se sacan, para también poder hacer una comparación que sea justa con el periodo anterior, porque entiendo que aquí el objetivo es comparar con el periodo anterior, pero no se puede comparar si se está ocupando una metodología diferente.

¿Ustedes habían visto una situación similar en administraciones anteriores?

La verdad es que no, no lo habíamos observado anteriormente. Cuando se entregaban datos, la administración anterior siempre lo hacía utilizando las cifras y las metodologías oficiales, que son las que tiene el Estado para medir los casos policiales y todo lo que sucede. No había visto que hubiera estas inconsistencias, por lo menos en datos que entrega la municipalidad, y menos de esta envergadura. Por eso creo que es importante que se aclare y que si se cometió un error, también que se pueda enmendar.