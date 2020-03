Carolina Garrido (Red de Politólogas) y la trastienda de la paridad: ”Me sorprendió que parlamentarias de RN se atrevieran a dar la pelea en su sector”

“Para luchar contra el machismo en la academia y promover el trabajo de las cientistas políticas”. Esa fue una de las principales razones por las cuales, en 2016, nació la Red de Politólogas, una iniciativa latinoamericana que reúne a cerca de 350 mujeres de esta profesión.

Y su capítulo chileno comenzó a ser nombrado con más frecuencia luego del 15 de noviembre, el día en que los partidos políticos acordaron avanzar hacia un proceso constituyente. Desde esa fecha, la Red, y principalmente Carolina Garrido, Javiera Arce y Julieta Suárez-Cao trabajaron en una propuesta para asegurar paridad en la convención constituyente. Con esa formula en mano, en diciembre, fueron al Congreso, sumaron apoyos de parlamentarias y fue finalmente esa iniciativa el origen de lo que finalmente se aprobó el miércoles pasado en el Congreso.

En esta entrevista, Garrido relata cómo fue la negociación de la fórmula de paridad en el Congreso, sus conversaciones con partidos oficialistas y da su visión sobre la paridad en los escaños reservados para pueblos originarios, aún en tramitación.

Carolina Garrido de la Red de Politólogas.

¿Desde cuándo comenzaron a trabajar una fórmula de paridad para la convención?

Apenas se firmó el acuerdo empezaron a saltar varias voces criticando el sistema electoral de la posible convención. En el sentido que lo que se iba a formar era un órgano constituyente y no un Congreso y al parecer el sistema como estaba se podía quedar corto, considerando que este órgano debería ser lo más representativo posible. Y ahí empezó a surgir lo de la paridad, la inclusión de listas de independientes y los escaños reservados para los pueblos originarios. En ese momento, empezamos a conversar entre nosotras y nos dimos cuenta que ese órgano tenía que ser paritario. Y ahí empezamos a pensar una fórmula. Y ahí empiezan a surgir voces de parlamentarias respecto a que debe ser paritaria la convención y otras voces, contrarias a ésto, dicen que el acuerdo no podía ser tocado, que estaba escrito casi que en piedra.

Que fue la postura de Chile Vamos...

Claro. Y no es que nosotras tengamos más afinidad con el Frente Amplio o con la izquierda, lo que pasa es que la derecha, o gran parte de ella, no quería hacer ningún tipo de modificación. Entonces cuando se nos dijo que el acuerdo no se podía tocar, nosotras nos dimos cuenta que teníamos proponer algo que cambie lo menos posible el actual sistema electoral. Y ahí se nos ocurrió la asignación paritaria. En paralelo, las organizaciones de mujeres se organizaron para promover la paridad: ahí estaba Comunidad Mujer, Corporación Humanas, Abofem, Chile Mujeres, eramos cerca de 15 organizaciones.

¿Y luego de eso se reunieron con partidos?

Sí, todas las organizaciones nos juntamos, al principio, con los partidos. Por ejemplo, nos juntamos con el presidente de RN, nos juntamos con Matías Walker como presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, nos juntamos con autoridades.

¿Solo se juntaron con RN de la derecha?

No, con RN y Evópoli. No nos juntamos nunca con la UDI. Y con los partidos de izquierda no nos juntamos porque no había que ir a convencer a nadie ahí, por eso priorizamos partidos de derecha. A esas reuniones le sumamos autoridades del Congreso, por eso nos juntamos con el diputado Walker y nos interesaba mucho que pusiera el tema en tabla.

¿Por qué no se reunieron con la UDI?

No nos dieron nunca una reunión. En un momento nos dijeron que nos teníamos que reunir con la senadora Ena Von Baer pero nunca se concretó. No quisieron reunirse.

¿Cuándo le presentan su fórmula de paridad a las diputadas y diputados?

En paralelo a esas conversaciones entre las organizaciones de mujeres y los partidos, nosotras como red de politólogas sacamos una propuesta que era la asignación parlamentaria de escaños. Y ya con eso, en diciembre, nos invitaron a exponer a la comisión de Constitución de la Cámara. De todas las organizaciones, nosotros presentamos una propuesta concreta y el resto de las organizaciones fueron a explicar lo importante que era tener paridad en el órgano constitucional.

¿Y qué tomaron en cuenta para esa desarrollar esa propuesta?

Lo que solo existe en el mundo es la paridad de entrada que se hace con ley de cuotas y hay muchos tipos. Pero no existe y no está generalizada la paridad de salida. En Ciudad de México hay una corrección que es parecida a lo que se aprobó ahora pero no tanto porque ahí hay lista cerrada. Así que nos pusimos innovadoras pero dentro del sistema electoral existente. Y ahí se nos ocurrió la asignación paritaria de escaños que era una asignación en la última etapa de asignación de escaños del sistema D'Hondt y la presentamos en la comisión de Constitución. Y las parlamentarias ya sabían que íbamos a exponer una fórmula y fueron a escucharnos a la comisión y desde ahí comenzamos a trabajar en conjunto.

¿Y eso incluyó a parlamentarias de RN?

Sí, siempre, desde el día uno estuvo la diputada Marcela Sabat conversando y trabajando con nosotras.

¿Y esas parlamentarias se plegaron de inmediato a la propuesta de ustedes?

Esto siempre se discutió solo con parlamentarias, sin ningún diputado, y Sabat siempre estuvo involucrada en esto. Ella ya tenía una propuesta inicial, que era muy parecida a la nuestra pero todo se conversó. Se sumaron las otras diputadas de RN como Ximena Ossandón, Paulina Nuñez y Erika Olivera.

¿Te sorprendió ese apoyo de parlamentarias de Chile Vamos?

No tanto porque al menos la diputada Sabat no es primera vez que apoya políticas relacionadas con equidad de género así que no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió que ella y todas las otras se atrevieran a dar la pelea con su sector. Que tuvieran la valentía de en este momento, con un ambiente super polarizado, promoverlo. Eso me sorprendió gratamente porque sin los votos de ellas y de parlamentarios de derecha, esto no lo sacábamos.

El fin de semana Desbordes dijo que ellos no se plegaron a la postura de la izquierda sino a la fórmula de ustedes, que se había conversado con varios partidos. Durante la tramitación, ¿se reunieron en más de una ocasión con el presidente de RN?

Sí, tuvimos conversaciones con ellos pero para ser sincera esto no pasó, para nada, con presidentes de partidos. Él (Desbordes) era un actor clave porque es diputado y además estaba embarcado en esto. Él apoyaba, independiente de que podíamos no estar de acuerdo en la misma fórmula, el diputado Desbordes siempre tuvo claro que el órgano tenía que ser paritario. Pero no negociamos con ellos, esta discusión fue siempre a nivel de parlamentarias. Los presidentes de partidos estuvieron completamente ausentes, fueron las diputadas y senadoras las que fueron protagonistas de todo esto.

“En los escaños reservados de pueblos originarios no está contemplada la paridad”

Algunos dirigentes del oficialismo ya han dicho que están por “perfeccionar” y modificar la fórmula aprobada. ¿Crees que hay espacio para ver eso?

No, creo que no hay ningún espacio porque ya hubo espacio para eso. Además, no sé a qué se refieren porque la fórmula se corrigió.

En la comisión mixta...

Claro, porque lo que nosotros aprobamos no fue la asignación paritaria, aprobada en la Cámara y rechazada en el Senado. La fórmula se corrigió en la comisión mixta para poder hacernos cargos de algunas críticas de la derecha. Y dijimos “ok, modifiquemos la fórmula” y, en palabras de ellos, perfeccionemos lo que estábamos proponiendo. A mi me gusta más la asignación paritaria porque es transversal y afecta a todos los partidos, lo que quedó finalmente es una corrección: se verá el resultado en el distrito y si no da paritario ahí se corrige. No se me ocurre cómo se puede perfeccionar eso que ya está aprobado.

¿Cómo lidiaron con el argumento de “la mano en la urna” cuando la mayoría de los sistemas electorales tienen una que otra distorsión?

Ninguno. Ningún sistema electoral en el mundo no tiene algún grado de distorsión, ni mayoritario ni proporcional, ninguno.

¿Están analizando alguna fórmula para garantizar paridad en la convención mixta? Porque como está hasta ahora planteado, en ese órgano no habrá paridad...

Ese tema es muy complejo porque el problema, para que sea convención sea paritaria tendrían que irse todas las mujeres del Congreso a trabajar al órgano constitucional. Todas. Diputadas y senadoras. Entonces como no sabemos cómo va a funcionar la convención mixta, no resulta razonable que todas las diputadas y senadoras se vayan para el órgano constitucional y el Congreso se quede sin mujeres. No veo cómo pueda ser paritaria la mixta. Sería insostenible que existan comisiones y sesiones sin mujeres en el Congreso. Vamos a estar solucionando un problema y creando otro.

Un tema que está pendiente son los escaños reservados de los pueblos originarios. ¿Se puede asegurar paridad en esos cupos?

Nada está descartado porque eso todavía no es ley y está pendiente. Nosotros en algún momento dijimos que nos gustaría mucho que esos escaños fueran paritarios el problema es que no hay consenso entre los pueblos mismos. Y en mi opinión personal, tengo un conflicto entre querer que esos escaños sean paritarios pero al mismo tiempo me pasa que creo que hay que respetar la forma en que los pueblos eligen a sus representantes. Entonces me parece que hay que tener cuidado en cómo le imponemos cosas a ellos. Y eso tiene que ver desde la paridad hasta donde van a elegir a sus representantes.

Lo ves difícil...

Cuando lo conversamos en la comisión de Constitución se nos dijo que era poco probable que esos escaños fueran paritarios porque los propios pueblos originarios no se iban a poner de acuerdo en ese punto y se iba a convertir en otro problema. Lo que tengo entendido es que hoy, en los escaños reservados no está contemplada la paridad a pesar de que me encantaría que así fuera. Incluso he hablado con dirigentas mapuche y de otras etnias y ellas están super de acuerdo con que esos escaños sean paritiarios. Pero ninguna de ellas, lamentablemente, están en la mesa de negociación.

Es probable, además, que por la historia de algunos pueblos sea más complicado implementar una paridad...

Claro. Me encantaría que fueran paritarios pero antes de eso, hay que asegurar que existan escaños reservados para nuestros pueblos originarios, eso es prioritario. Si lamentablemente, por alguna razón, no serán paritarios igual será un gran triunfo.