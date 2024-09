Carolina Tohá: “He visto actitudes en mis cercanos de un nivel de deslealtad que me ha impresionado”

Hasta el auditorio de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) llegó el viernes pasado la ministra del Interior, Carolina Tohá, para participar del ciclo “Mujer y Política”, organizado por el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos (MCP) de la UAI y La Tercera.

En la instancia -a la que también han asistido la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la expresidenta, Michelle Bachelet- la jefa de gabinete repasó parte de su trayectoria política y las dificultades que ha enfrentado mientras se ha desempeñado como diputada, alcaldesa y hoy ministra.

Así, para partir, la secretaria de Estado afirmó que uno de los aspectos que más afecta a las mujeres en política es la liviandad con que se las crítica. “Yo creo que las traiciones y la disposición a hacer chuecuras tienen que ver con que soy mujer, con suponer que no voy a tener estrategias de venganza, que no voy a pasar cuentas por ciertas actitudes que se tienen y creo que eso se da especialmente en los más cercanos”.

En esa línea, explicó que “los más cercanos están dispuestos a tener un tipo de actitud y un tipo de trato que no se acepta entre personas que son parte de un mismo partido o mismo sector, generalmente porque se consideran actitudes desleales. Pero además porque cuando tu eres cercano y entras en ese tipo de dinámicas sabes que te puede tocar de vuelta, y en general yo creo que las mujeres somos poco dadas a organizar ese tipo de operaciones, de pasar las cuentas y cosas de ese tipo. Y eso ha generado que yo he visto actitudes en mis cercanos, en algunos cercanos, impresionantes en este tiempo, de un nivel de deslealtad que me ha impresionado”.

Según apuntó Tohá, lo anterior le ha tocado en varias ocasiones mientras se ha desempañado como ministra del Interior y, si bien, aclaró que el asedio que ha tenido que enfrentar en el cargo no es solamente por su género, sí aseguró que esto se ha evidenciado cuando hay incidentes graves en materia de seguridad como la balacera ocurrida hace unos días en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

“(Cuando hay) un incidente grave y hay persona muertas, hay lugares donde hay pánico, empieza el festival de ideas, al día siguiente, y de cosas que ninguna tiene ningún norte, ningún destino, ni ningún fundamento. Eso creo que es transformar en una oportunidad de negocios, los delitos. De negocios políticos (…). Y no digo con eso que no haya que hacer críticas. Yo entiendo que en un tema como este hay que estar dispuesto a escucharlas”, criticó la ministra.

En ese sentido, si bien para la exministra se han normalizado formas de responder en política que aseguró “no son aceptables”, sí reconoció que “el cargo en el que yo estoy y el tipo de tema que me toca tomar están en un asedio muy grande, y están en un asedio se quien sea el ministro o la ministra. No voy a asumir que el asedio es porque soy mujer”.

Tohá, en todo caso, no dudó en resaltar que ha habido avances importantes para que la mujer pueda ejercer en la política. Así, por ejemplo, recalcó que hoy día, a diferencia de hace algunos años, la ciudadanía reconoce los liderazgos femeninos. “Hace tiempo ya que el electorado y la gente valora especialmente a las mujeres. Hubo un tiempo en que se decía que eso no era así, que el problema de las mujeres es que los ciudadanos no las veían como líderes, que las podían valorar en ciertas dimensiones, pero a la hora de verlas como personas que iban a tomar el timón no se convencían. Eso cambió hace mucho rato. Empezó a cambiar y cambió radicalmente con la presidenta Bachelet”, indicó.

Al respecto, agregó que hoy “las personas no tienen una adhesión muy grande a los modelos tradicionales de liderazgo. Entonces están dispuestos o abiertos a ver modelos de liderazgo distintos porque no están conformes con las formas tradicionales. Entonces eso no solo le ha abierto un espacio a nosotras las mujeres, sino que nos ha vuelto como una necesidad”.

Ahora bien, la jefa de gabinete reconoció que hay cosas que todavía no han cambiado y que complican que las mujeres -no solo en política- pueden ejercer cargos de poder. En ese contexto, aseveró que “lo que menos cambia es que cuando las mujeres están en un momento de la vida en que tienen responsabilidades de crianza y que tienen hijos, la dinámica de la política se les vuelve muy difícil y muy cuesta arriba hacer convivir las dos cosas. Ahora (…), eso le pasa a las mujeres en las empresas, le pasa a todas las mujeres que piensan en tomar responsabilidades grandes”.

En el encuentro, Tohá también se mostró crítica de la estrategia de victimización que se ha asumido en la político que -aseguró- no se lo endosaría solo a los liderazgos femeninos.

“La victimización es un tema, no se lo achacaría solo a las mujeres. Hoy día la forma más fácil de construirte como un personaje es ponerte en un rol de víctima. En general es algo que socialmente hoy día está muy instalado, a veces se ocupa con el tema mujer, pero a veces se ocupa con el tema de ser de región, con el tema de cualquier cosa. Y creo que no mueve nada, no es una cosa que realmente potencie transformaciones”, apuntó la ministra, quien concluyó que “ponerse de víctima no es un factor que ayude en la política”.

Carrera presidencial

En la instancia, la ministra también abordó la posibilidad de asumir una candidatura presidencial, esto en un contexto en que -junto a la expresidenta Michelle Bachelet- aparece como una de las principales cartas del oficialismo.

Al respecto, aseguró que “en este momento estoy en el lugar donde siento que más puedo aportar y donde estoy convencida que me corresponde estar. Cuando llegue el momento en que esto se defina (la presidencial) va a haber que tomar una decisión, va a haber que ponderar todos los factores y va a haber que emprender un camino. Y el que sea que emprenda lo voy a emprender de verdad”.

En esa línea agregó que “no es una decisión que haya tomado y no es una decisión fácil”.

Tohá, además, recalcó que aún queda tiempo para eso comicios, por lo que -dice- todavía podrían aparecer nuevas figuras en el sector.. “En todas las últimas elecciones hemos tenido algún grado de sorpresa (…). La última elección fue una lotería, nadie de los que se apostaba quedó, los más improbables quedaron, o sea cambió todo a último minuto”, aseveró.

Respecto a cuándo tomará la decisión de presentarse, aseguró que “ahora no es ese momento y personalmente pienso que voy a tomar esa decisión cuando primero tenga una claridad, y segundo, cuando sea claro que es el momento, cuando sea claro que ese es el centro de la discusión política en que estemos como país”.