Cartas varias, acusaciones cruzadas y relaciones dañadas: las heridas abiertas que deja el violento Superclásico entre Colo Colo y la U

El último Superclásico del fútbol chileno dejó varias heridas. Así quedó claro este lunes, un día después del soporífero partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Monumental. No hubo emociones ni buen juego, pero sí muchos hechos de violencia de los que hasta ahora nadie se hizo cargo formalmente. Como suele ocurrir luego de esto eventos, los clubes involucrados se culpan mutuamente de diversas situaciones, aunque no de manera pública, mientras que la ANFP prefiere el camino de la cautela, a la espera de todos los antecedentes para realizar la denuncia correspondiente contra el organizador, en este caso, Blanco y Negro.

Desconfianzas

La relación entre la concesionaria que administra al Cacique y Azul Azul no quedó bien tras el duelo del domingo. Michael Clark, presidente de la U, le envió una dura carta a Alfredo Stöhwing, timonel albo, en la que exigía disculpas públicas y que le entregara las imágenes de los incidentes ocurridos ese día en el recinto de Pedreros.

Y aunque públicamente ByN lamentó los hechos ocurridos y anunció que le pedirá una reunión al fiscal regional, de forma privada culpaban a los estudiantiles de varias situaciones, por ejemplo, de los piedrazos que sufrieron los dos buses del elenco estudiantil. Según los albos, no estaba previsto que las máquinas tomaran avenida Departamental, donde se encontraron con una masa de barristas colocolinos.

Al respecto, en la U apuntaron a Carabineros por lo que consideraron poco resguardo policial y porque la patrulla que los guiaba los llevó a esa ruta, de la que tuvieron que desviarse ente el riesgo que representaba, según afirman en el CDA.

La agresión a Cecilia Pérez

Sin embargo, una de las cuestiones más delicadas tuvo que ver con la agresión que sufrió Cecilia Pérez en la entrada del sector Océano. Tanto en el Monumental como en la ANFP deslizaron que no había pruebas del golpe en la cara que había recibido la exministra, cuyo parte médico era claro: contusión malar y temporal derecha, con momentos de mareos y confusión.

En la U existe mucha molestia con esta situación. No solo por el intento de sembrar la duda al respecto, sino por la poca preocupación que hubo de parte de la ANFP, según ellos. Esto motivó a que Michael Clark emplazara fuertemente a Pablo Milad, presidente de la sede de Quilín.

“Quisiera expresar mi molestia particular por la poca deferencia de tu parte con Cecilia Pérez, con quien -al momento de redactar esta carta- no te has comunicado para conocer su estado de salud. Hubiese esperado una reacción más rápida de tu persona, el mismo domingo, previo a tu viaje a Ruanda por obligaciones federativas. No te has comunicado para conocer su estado de salud. Hubiese esperado una reacción más rápida de tu persona, el mismo domingo, previo a tu viaje a Ruanda por obligaciones federativas”, fue el duro mensaje del empresario.

En la ANFP sintieron el golpe y aseguraron que sí hubo preocupación de la entidad por lo ocurrido en las inmediaciones del hall de Océano. Desde Quilín indicaron que, luego de ocurridos los hechos, Milad llamó a Felipe de Pablo, gerente de operaciones y seguridad de la ANFP, quien se encontraba en el Monumental en su rol de apoyo a la organización dispuesta por Colo Colo, para instruirlo a subir al sector Rapa Nui para saber cómo estaba la ex vocera de gobierno de Sebastián Piñera.

Por otro lado, en Pedreros se lavan las manos y culpan a la seguridad de Azul Azul por haber llevado a la vicepresidenta de la U por dicha zona, con cientos de colocolinos alrededor, exponiéndola a posibles agresiones. Según los albos, fue responsabilidad del visitante no haber coordinado una vía expedita.

¿El “Beto” en Rapa Nui?

En esta misma línea, desde Colo Colo aseguraron que Gonzalo García, alias “Beto”, exlíder de la barra Los de Abajo, estuvo presente en el sector de Rapa Nui, junto con otros hinchas azules que habían ingresado con entradas de cortesía.

La U reconoce que el “Beto” estaba en dicha zona preferencial del estadio Monumental, pero rechaza categóricamente que se le haya entregado una entrada de cortesía de las que recibió el club de parte de Blanco y Negro. Es más, en Azul Azul aseguran que el excabecilla de la barrabrava estudiantil compró una entrada de manera particular para estar en ese sector.

Por ahora, las culpas por lo sucedido en el Superclásico van y vienen, sin que ninguna entidad involucrada asuma responsabilidades de manera formal. No obstante, los hechos ocurridos el domingo en Pedreros generaron desconfianza y dañaron las relaciones entre la U, Colo Colo y la ANFP. A esta historia, seguramente, aún le faltan capítulos por contar.