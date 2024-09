Caso Audio: cómo la mención de Hermosilla a Elizalde puso foco en el sistema de elección de fiscales nacionales

“(Álvaro) Elizalde se está jugando a mil por Valencia”, dice Luis Hermosilla. “Así es… al igual que De Urresti”, responde Francisco Feres (abogado cercano al PS). La conversación vía WhatsApp que reveló La Tercera corresponde al 12 de noviembre de 2022. El contexto: la elección del nuevo fiscal nacional.

El abogado Luis Hermosilla mientras participó de la comision revisora de la acusacion contitucional contra el ex ministro Andres Chadwick. Foto: Raul Zamora/Aton Chile

A casi 10 meses de ese intercambio, el ruido que generó la mención del actual ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, provocó que la mañana de este jueves el secretario de Estado contestara preguntas de la prensa en el Patio de los Cañones del Palacio de La Moneda.

“No voté por el señor Valencia, y ustedes pueden ver mi intervención, señalando explícitamente que no lo hacía precisamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes”, recordó Elizalde.

Y aprovechó de descartar que haya tenido contacto con Hermosilla: “Yo no me tengo por qué hacer cargo de los whatsapps que envía a una persona que está privada de libertad, con prisión preventiva. (...). No tengo su teléfono, no he hablado con él, nunca hemos intercambiado whatsapps. Soy mencionado en un whatsapp que él envía a un tercero y al respecto, bueno, mi conducta está avalada por los hechos”.

05/09/2024 ALVARO ELIZALDE, MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Esos hechos que menciona son los argumentos que esgrimió cuando era presidente del Senado, y al cerrar las intervenciones durante la votación para ratificar o no a Ángel Valencia como fiscal nacional anunció que se abstendría. Esto, en el tercer nombre que se sometía al escrutinio de los congresistas; en los dos anteriores el entonces senador había votado a favor.

“Y pese a estar convencido de que (Ángel Valencia) tiene las capacidades más que suficientes para el cargo porque lo conozco muy bien desde hace mucho tiempo, he decidido no votar en su favor y abstenerme, y mi voto no se considerará para efectos del quorum, porque ustedes saben que abstenerse para efectos prácticos en las votaciones de quorum equivale a votar en contra”, argumentó Elizalde el 9 de enero de 2023.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió en el Congreso a declaración de Luis Hermosilla. Foto: Fiscalía de Chile.

Pero junto con las explicaciones que Elizalde se vio obligado a dar, lo cierto es que el tema también puso el foco en la manera en que interviene el Senado en la elección del fiscal nacional. Actualmente, luego de que la Corte Suprema genera una quina de postulantes, el Presidente de la República selecciona uno y este es sometido a votación en el Senado.

Para el senador de la Federación Regionalista Verde Social Esteban Velásquez “este mecanismo, en teoría, representa de buena forma la democracia, en teoría. Pero sin duda que ante un momento institucional de desconfianza, de conflicto y de interés, vale la pena, no solo revisarlo, sino que desde mi punto de vista personal, modificar y cambiar”.

¿De qué manera? Velásquez detalló a La Tercera que su propuesta es que “el nuevo mecanismo que sea la dirección pública con altísimas exigencias académicas y éticas de los postulantes a fiscal nacional mucho cargo y, finalmente, que la terna, la quina, según corresponda, sea el Ejecutivo, el Presidente de turno que, finalmente, seleccione. Que no intervengan el Senado ni la Corte Suprema, porque hoy, debo decirlo, no está en la garantía ética política”.

El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que “el mecanismo de nominación podría independizarse, eventualmente, del Poder Legislativo, y así centrar en dos poderes la definición última, Ejecutivo y Judicial. El factor “político” debiera limitarse cuanto sea posible”.

El senador Fidel Espinoza (PS) compartió que “respecto al tema de los fiscales tendrán que mejorarse los mecanismos” y agregó que “tendrá que haber prohibiciones para los postulantes de hacer lobby, porque hoy día eso no está prohibido desde el punto de vista legal. (...). Yo creo que la prohibición de hacer lobby para sus candidaturas debiese ser un elemento que se pudiese agregar a algunas modificaciones que pudiesen generarse en el marco de la nominación de los fiscales”.

Valparaiso, 19 de junio de 20 El senador Fidel Espinoza ofrece un punto de prensa en el Senado. Raul Zamora/Aton Chile

El también senador socialista Gastón Saavedra dijo que “es evidente que hay que hacer los análisis con la templanza necesaria para tomar decisiones acertadas y que nos permitan hacer los ajustes y las correcciones a la elección de autoridades, en este caso del Poder Judicial. ¿Cuál es la mejor? Eso es un tema que se tendrá que reflexionar y se tendrá que resolver. Lo que no podemos es mantener la actual situación”.

18/04/2023 SENADORES PARTIDO SOCIALISTA SE REUNEN CON MINISTRA DEL INTERIOR CAROLINA TOHA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Mientras que el senador Daniel Núñez (PC) apuntó a que “obviamente este es un tema en que tenemos que profundizar mucho el análisis, porque la justicia está enfrentando una crisis muy profunda y yo no solo me referiría al fiscal nacional en el caso de su nombramiento, al Senado también le trata de votar por jueces de la Corte Suprema”.

Para el parlamentario comunista “el Senado tiene que transparentar toda la forma de relaciones que tiene con los candidatos a ser nombrados tanto a fiscal nacional como a jueces de la Corte Suprema, y mi opinión es que eso debería hacerse a través de la ley del lobby, pero también tiene que hacerse con audiencias públicas (...). La gente tiene que saber bajo qué criterios y bajo qué argumentos se propone uno u otro nombre para la Corte Suprema, fiscal nacional”.