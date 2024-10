Catalina San Martín, candidata a alcaldesa por Las Condes: “Quiero representar una nueva derecha que enfrenta a la corrupción, que convoca y no que obliga a la unidad ”

La candidata a la alcaldía por Las Condes, Catalina San Martín (independiente, exmilitante de Evópoli), dice que no ha tenido oportunidad de dialogar con su principal contendora, la independiente -respaldada por la UDI, RN y el Partido Republicano- Marcela Cubillos. Fuera de ello, la actual concejala dice estar confiada pues su postulación ha logrado apoyos transversales. Y es que tal como publicó La Tercera, dirigentes oficialistas la respaldaron en desmedro de la candidata del Frente Amplio, Constanza Schönhaut.

Usted respaldó a Daniela Peñaloza cuando compitió para la alcaldía, ¿cuál fue el punto débil de su administración?

El gran punto débil fue pensar que una administración municipal, una alcaldía, se sustenta por sí sola y no se hace en equipo. Desde el concejo municipal tratamos de ser bien colaboradores con esta administración: no solo en decirle que todo estaba bien, sino también diciéndole cuándo habían graves falencias y problemas que estábamos detectando. Los casos que son públicos en Las Condes son la punta del iceberg. Hay un montón de otros asuntos que logramos frenar, licitaciones, porque efectivamente había conflictos de interés.

¿La dejó sola su partido, la UDI, a la alcaldesa Peñaloza? ¿Faltó que la dotaran de un mejor equipo?

Más que un partido te dote de equipo, es saber hacer equipo con los elementos que tú tienes. En la Municipalidad de Las Condes hay funcionarios de carrera, que saben hacer la pega. Es confiar en los funcionarios para que hagan un buen trabajo, más que llegar a instalar operadores de partidos políticos.

Las Condes es un municipio privilegiado en cuanto a recursos destinados a seguridad, por ejemplo. ¿Se comparte la preocupación por la seguridad, o es un problema secundario?

Es una preocupación nacional que en Las Condes también se vive. Tenemos mejores índices -sin duda- que el año pasado, pero es una preocupación constante de los vecinos porque los delitos también están siendo más violentos (...). También la cantidad de denuncias de microtráfico, de prostitución y de narcotráfico más VIP. Hoy no se están tomando medidas preventivas respecto a estos temas y una de las cosas que yo quiero reforzar es la seguridad comunitaria. Hay una cifra negra, que no se denuncia. Por ejemplo, hoy la prostitución no está en las calles, está en los edificios. Entonces yo recibo -como concejala- denuncias de comités de administración. La gente no se atreve a denunciar o por miedo, o porque ya no confía en el sistema.

Algunos candidatos han manifestado que quieren realizar auditorías a la gestión saliente, de llegar al municipio. ¿Está entre sus planes?

Debido a los casos (en Las Condes) que yo denuncié en Fiscalía, y que también están en Contraloría, en un concejo municipal presenté una carta con firmas de algunos concejales solicitando una auditoría externa al municipio amparada de la ley. La ley municipal me permite como concejal exigir una auditoría externa. Lo hicimos, la votamos, a regañadientes de algunos concejales, eso fue en diciembre del 2023 y recién se licitó hace tres meses. Tengo la tranquilidad de que mi trabajo como alcaldesa lo empecé a cimentar antes como concejala. Es importante una auditoría, independiente del color político que uno tenga. La primera medida, sin duda, será revisar el preinforme que va a llegar de la auditoría.

¿Ha pecado su sector político de dar por sentados algunos municipios del sector oriente como Las Condes?

Hay un gran pecado de la UDI y es que se olvidó de los vecinos. Dieron por hecho que iban a hacer administración por muchos años y dejaron que pasaran muchas cosas durante muchos años que hoy están siendo denunciadas.

Usted apunta al mismo sector que Marcela Cubillos, a un votante similar, ¿por qué el vecino de Las Condes debiese votar por usted?

Marcela Cubillos representa una derecha muy distinta a la que yo quiero representar. Yo quiero representar una nueva derecha que se enfrenta a los casos de corrupción, que convoca y no que obliga a la unidad. Lo que hizo Cubillos, y es cosa que recordemos las discusiones que tuvo con todas las directivas durante las negociaciones, es que doblegó a Chile Vamos y al Partido Republicano. Somos candidaturas muy distintas y estamos convocando transversalmente gente a muy distinta. Incluso los vecinos de Las Condes que no comparten mi posición política ven una alternativa en mi candidatura de alguien que de verdad va a trabajar por los vecinos de Las Condes. Tengo apoyo desde Gonzalo de la Carrera, Sebastián Keitel, Iván Poduje, gente del Centro Democrático y vecinos de la comuna que van como candidatos también del Partido Liberal, del Partido Radical.

¿Por qué plantear su candidatura desde fuera de los partidos? Usted es exmilitante de Evópoli.

Yo soy independiente de partidos políticos, pero tengo un domicilio político que es la centroderecha. No es que yo sea independiente sin posición política. No, yo represento a la centroderecha y de ahí vengo. Pero cuando en mi rol de concejala me doy cuenta del fondo de los casos que existen en la municipalidad y que esconde, otros que son posibles delitos, yo renuncio. Quiero ofrecerle a mis vecinos un proyecto político que los represente a ellos como vecinos y que no dependa de los operadores políticos que han mantenido esta comuna en las condiciones en las que está hoy.

¿Ha podido debatir con Marcela Cubillos?

Me he topado con ella de pasada dos veces. Lamentablemente, no hemos podido debatir. Eso demuestra lo que decía de los diferentes liderazgos y las distintas derechas que representamos. Para mí, algo totalmente básico en democracia es confrontar ideas. Tomar la actitud de no ir a ningún debate, de hacer como que tus otros contendores no existen, es una actitud de altanería que no representa lo que las personas están esperando hoy de quienes estamos en política. Tenemos que dar la cara. Tenemos que decir qué es lo que pensamos y tenemos que atrever también a defender nuestras posiciones. Su ausencia habla más de cómo ella sería como alcaldesa que otra cosa.