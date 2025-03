Crespo defiende su inocencia en el caso de Gustavo Gatica: “La Fiscalía me lo atribuye a mí, pero habían más carabineros con escopeta”

Hace algunos días en el Sexto Tribunal Oral de Santiago la Fiscalía presentó una de las evidencias clave que tiene en contra del ex carabinero Claudio Crespo, quien está acusado de percutar perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, estudiante de psicología que tuvo daño ocular permanente durante las manifestaciones del 8 de noviembre de 2019 en el contexto de estallido social.

Pese a la exhibición de un video, que es la base de un peritaje más amplio que desarrolló la PDI, el ex oficial dijo sentirse confiado en que logrará demostrar su inocencia, ya que -a s u juicio-, el Ministerio Público no podrá derribar la presunción de inocencia.

“Ellos (la Fiscalía) me atribuyen a mí toda la responsabilidad, pero ese día, y en ese momento habían más carabineros con escopeta. Pudo ser cualquiera”, dijo en conversación con La Tercera.

Ante la imputación, el acusado permaneció 420 días, desde el 20 de agosto de 2020 hasta el 12 de octubre de 2021, privado de libertad en el Centro de Detención Sucre, un recinto especial para carabineros involucrados a casos de violación a los derechos humanos. Sin embargo hoy camina libre por los pasillos del Centro de Justicia que se han convertido en su segundo hogar, ya que hace 85 días que debe asistir al juicio oral en su contra, junto a su defensor Pedro Orthusteguy.

En las últimas jornadas, los fiscales Francisco Ledezma y Ximena Chong, mostraron una evidencia que para los acusadores es clave. Se trata del video 273, donde se muestra un registro visual y de audio del momento exacto en el que el ex carabinero dispara en contra Gatica, que para los investigadores demostraría su responsabilidad en los hechos. En la oportunidad, además, se presentó como testigo al subcomisario PDI, Cristián Lizama, quien ha encabezado los peritajes en esta causa.

La investigación ha reunido más de 600 documentos, 50 peritos y 100 testigos, entre los que se encuentra el propio Gustavo Gatica.

Evidencia actual

Con una duración de 3 minutos y 35 segundos, el clip muestra los eventos ocurridos a las 17:51:56, momento en el que se habría producido la lesión de Gatica. El archivo, que incluye audio, ha sido contrastado con otras fuentes para verificar su autenticidad y consistencia con los hechos. En el juicio, se le fue exhibido al propio Crespo quien -al salir de la sala-, responde a algunas preguntas que le hizo La Tercera.

¿Qué opina sobre la evidencia que exhibieron en su contra?

Lo que está haciendo aquí el fiscal con el PDI es el descarte, porque en el momento exacto de la lesión de Gustavo Gatica, en ningún video que ha expuesto la fiscalía, yo salgo manipulando un arma y disparándola, sino que ellos están interpretando una imagen.

Pero, en el video aparecía un carabinero que tenía la escopeta hacia arriba y el otro hacia abajo, y se muestra que al final usted es el que dispara, ¿Qué dice al respecto?

Lo que pasa es que en el video, que es una cámara GoPro de uno de los acompañantes del coronel, justo cuando se escuchan tres disparos, él hace un giro y no me enfoca a mí, por lo tanto, yo no salgo disparando. Desde el arma tiene que salir fuego por el cañón, tiene que botar un cartucho por la recámara y tiene que haber un movimiento, y eso no está.

¿Y en relación con el sonido y su coincidencia en la posición en la que estaba?

Ese sonido me lo atribuyen a mí, pero en ese entorno, habían más carabineros con escopeta, entonces aquí lo que se está haciendo es jugando al descarte. Lo más esencial que nuestra defensa ha promovido, y lo dijo el doctor, Santiago Ibacache, testigo desde fiscalía que operó a Gatica en la clínica Santa María, dijo que una de estas balas que dañaron el ojo del joven venían de la derecha, y yo estaba a la izquierda a 21 grados de la posición de Gatica.

En el video, se muestra cuando una de las balas se perpetra hacia él, ¿Cómo puede asegurar que no fue usted quien le perpetró el perdigón?

Porque justo se ve cuando el desciende y mira hacia el poniente. En ningún caso gira su cabeza, ni mira para otro lado, él estaba participando en la primera línea, y de repente se escucha algo y baja su cabeza.

¿Usted en qué sector estuvo en ese día de la marcha?

Nos quedamos en la esquina de calle Corvalán para acudir ante cualquier emergencia. Pero llegaban a atacarnos encapuchados con indumentaria, protecciones, molotov y nosotros nos defendíamos.

¿Y en el caso de Gatica?

Lamentablemente Gatica, que al principio habían dicho que estaba tomando fotografía y no estaba participando, sale en las imágenes en la primera línea arrojando las piedras. Yo no justifico en nada su lesión, pero él se puso en riesgo. Por lo tanto, en ese sentido, existiendo la grabación razonable, hay varias cosas por las que hablar sobre mi situación ese día, como por ejemplo que mi escopeta estaba mala.

¿Su escopeta estaba mala?

Estaba fallando ese día. De hecho, hay un audio que lo mostró la fiscalía, en el que yo pido a la central que necesitaba cambiar mi escopeta porque se soltaba una tuerca.

¿Cómo explica entonces los balines perpetrados en los ojos de Gatica?

Fueron dos en cada ojo. Y lo raro es que Gatica, cuando recibe el impacto, solamente le penetraron los ojos y en ninguna otra parte de su cuerpo, y eso es súper extraño. La PDI hizo pruebas de balística, pusieron una figura, le dispararon 40 veces apuntándole a la cara, y no le pegaron ni un tiro en el ojo.

En torno a las características de los balines, ¿estos efectivamente eran de carabineros?

Sí, pero yo no puedo decirlo con total convicción. De hecho, cuando los trajeron para acá en el juicio eran polvo. La PDI hizo las pruebas y a lo que llegaron, era que efectivamente era munición similar a la que usan los carabineros.

¿Entonces usted culpa a Carabineros?

Yo no culpo absolutamente a nadie. No es mi responsabilidad decir quién fue el posible autor. A mí no me interesa, eso no es cuento mío.

Postas de “goma”

Durante el estallido social, Carabineros utilizó escopetas con postas de goma para la defensa propia. Sin embargo, a través de un estudio de la Universidad de Chile en noviembre de 2019, se logró identificar que el material eran 80% hechas de metal y 20% de caucho o goma, causando un mayor daño a las personas que eran baleadas por la policía.

Los carabineros que utilizaban estas armas durante las marchas del estallido, no estaban al tanto de la situación, según incluso ha manifestado Crespo en la indagatoria, ya que del alto mando les proporcionaban el armamento de defensa con las características que ellos conocían.

Posta de goma utilizada por carabineros en enfrentamientos

¿Cuál era el principal problema de las balas?

Yo era usuario, nunca participé en la compra de esta munición, y nunca supe que tenía metales, hasta que al alto mando le dijeron, que suspendan el uso, elevándolo a categoría 5, que refiere a arma mortal o letal. Ahí, ellos asumieron que hubo un error porque esa munición no era de goma para antidisturbios, por lo que la sacan de la nomenclatura.

¿Es culpa de Carabineros?

Nosotros los usuarios, los que estamos con el tema del uso de escopeta, desconocíamos la procedencia de esas balas.

¿Se le ha hecho alguna investigación?

La única que está vigente, que la tiene la Fiscal Chong, es contra los generales directores, está Rosa, el general Ricardo Yañez y Olate, que en ese tiempo era el subdirector, donde se les están atribuyendo responsabilidad por derechos humanos. Aquí hubo un error en el tema de la munición que se utiliza.

El problema lo tienen que asumir los que compraron eso, autorizaron y lo dieron al servicio, esto era lo que ocupaban, pero nosotros estábamos confiados que disparábamos gomas.

¿Quién es el culpable?

Aquí el culpable es el Estado, porque Carabineros depende de ellos. El representante legal de Carabineros es el Ministerio del Interior y Seguridad.