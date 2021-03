Cómo funcionará la 29 Comisaría de la Convención Constitucional: 100 policías, detector de elementos explosivos y análisis de riesgo de constituyentes

Durante la próxima semana ya será oficial la creación de la 29 Comisaría de la Convención Constitucional de Carabineros. Se tratará de una resolución que formalizará esta sección policial que ya comenzó a funcionar, esta semana, con la repartición de funcionarios en el Palacio Pereira y en el ex Congreso Nacional.

Para estructurar esta comisaría -como también todo el plan de seguridad que Carabineros tiene en marcha para asegurar el proceso-, la institución elaboró una Plana Mayor con 14 oficiales para echar a andar la iniciativa. Se elaboró un organigrama, además, el cual está a cargo, en su parte operativa, del jefe de la Zona Metropolitana Occidente, el general Enrique Monrás.

El general Monrás explicó a La Tercera PM que “desde diciembre del año pasado estamos trabajando en este por orden de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y el Ministerio del Interior. En enero comenzaron los estudios de seguridad del Palacio Pereira y del ex Congreso Nacional, los lugares donde funcionará la convención. Con esos estudios finalizados, pedimos una serie de elementos tecnológicos al gobierno, los que están en proceso de compra”.

Los elementos a los que hace referencia el alto oficial son rastreadores de elementos explosivos, para poder hacer un barrido diariamente en distintos puntos de riesgo; artículos de rayos X; sensores de metales portátiles y cámaras de seguridad de largo alcance en el exterior del Palacio Pereira (en las afueras del ex Congreso ya hay).

La comisaría contará con 100 carabineros: 95 funcionarios y cinco oficiales, a cargo en terreno de un teniente coronel. En lo práctico, estos servicios se dividirán en dos: uno, apostado en el ex Conngreso en una guardia que estaba habilitada en el lugar por las labores cotidianas en el Parlamento, y la otra estará apostada en el Palacio Pereira. Como en ese lugar no había protección, se habilitó una oficina especial para los policías.

Pero estos nos serán los únicos carabineros que colaborarán en el funcionamiento de la convención. El general Monrás explicó que, “además, estarán los servicios especializados. Es decir, habrá personal del Gope en el exterior por si ocurre alguna emergencia, por si hay algún temblor o algún incidente de tipo explosivo; también habrá un apoyo preventivo de Inteligencia, y del personal de Control de Orden Público (COP), si es que hay una manifestación violenta. ¿Si hay intento de ingresar a las oficinas a la fuerza? Tendrá que ser la asamblea la que nos dé la orden de desalojar o no el lugar”.

En cuanto a los perímetros y anillos de seguridad, estos serán tres. De acuerdo al plan de Carabineros se aplicará un resguardo similar a lo que ocurre en La Moneda o incluso, dependiendo la situación, podría haber cercos a unas tres cuadras de los edificios en cuestión. “Tenemos claro que los tres primeros meses serán los más álgidos, donde habrá mucha efervescencia por el proceso”, dijo Monrás.

Perfiles y “rodear la convención”

Pero el trabajo de la Plana Mayor para asegurar el proceso constituyente no solo dispondrá de funcionarios para evitar desmanes. También, una vez que se escojan los integrantes de la convención, Carabineros comenzará un análisis de riesgo de cada integrante para determinar si es necesario o no entregarles escolta.

“Si este estudio arroja que hay alguno que tenga alguna amenaza, se le brindará el servicio. O también puede ser que una persona lo pida, se hace una evaluación y se decidirá en su minuto. ¿Solo para quienes tengan amenazas? No, dependerá, además, si tiene un tipo de perfil de que pueda ser agredido, o que sea constantemente hostigado. Pero no solo se le podría brindar escolta, sino que también un tipo de vigilancia más cercana o aproximada. Todo se conversará con el involucrado. La idea es no crear un clima hostil, ni de temor, dada la importante función que ellos deben cumplir”, dijo Monrás.

¿Habrá un impacto en el funcionamiento de la ciudad?

No lo creo, salvo que haya manifestaciones en puntos de mucho tránsito. Eventualmente, podría haber algunos desvíos, pero estamos preparando una protección y un Plan de Tránsito para fortalecer el flujo vehicular del transporte público y privado. Pero en el casco histórico no debería verse afectado el tránsito de las personas.

¿Hay sectores que llaman a “rodear la convención”, eso puede ocurrir en la práctica?

Eso no lo podemos permitir, porque las personas que estarán trabajando en la Constitución necesitan tranquilidad y la gente que está en el exterior también tiene que hacer su vida normal. Para eso, garantizaremos la seguridad en el interior y en el exterior del Palacio Pereira y en el ex Congreso.