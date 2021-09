Cómo Gaspar Rivas hizo match con Parisi y terminó como candidato del Partido de la Gente

Gaspar Rivas (43), ex diputado y ex Renovación Nacional, no conoce en persona a Franco Parisi. Y hasta julio de este año jamás había cruzado palabra con él. Eso hasta que el exparlamentario contactó vía whatsapp al presidenciable del Partido de la Gente para hablar de la posibilidad de competir en su lista parlamentaria.

Para entonces el Partido de la Gente había aparecido de lleno en la escena política local al inscribirse el 26 de julio en las 16 regiones del país con más de 40 mil militantes inscritos. La colectividad estaba pronta a inscribir a Parisi en la papeleta de noviembre y a competir para llegar al Congreso. Al teléfono Rivas le reafirmó a Parisi que quería ser parte de eso.

Hasta entonces lo último que se sabía públicamente del ex parlamentario en que 2014 renunció a RN y luego enfrentó un proceso judicial por insultar al empresario Andrónico Luksic era su intento por reconvertirse en un referente nacionalista a través del Partido Social Patriota que llegó presidir, pero que no consiguió las firmas necesarias para legalizarse. En ese marco, el ex parlamentario se convirtió también en un activista antiinmigrantes.

El match entre Rivas y Parisi se selló en una llamada de 15 minutos.

El ex diputado repasa por La Tercera PM ese diálogo: “analicé sus planteamientos, y me parecieron bastante interesantes… se aleja de los ejes binarios tradicionales de la política tradicional chilena que se divide en izquierda y derecha, muy ideologizados y muy atrincherados”.

Ese discurso crítico a la política dividida entre derecha e izquierda fue el mismo que el exdiputado del distrito 11 enarboló cuando renunció a RN por primera vez en 2012 y cuando marcó su salida definitiva en 2014. “Chao con RN”, dijo entonces, criticando al partido por ser conservador.

Hoy Rivas dice que con el Partido de la Gente se siente cómodo y por eso va como candidato a diputado por el Distrito 6 que comprende las comunas de Cabildo, Calle Larga y Los Andes, entre otras.

¿Qué pasó con el Movimiento Social Patriota? El abogado ahora dice que eso no tenía futuro y por eso en 2019 dio un paso al costado.

Para allegarse al partido de Parisi, Rivas contactó primero al presidente de la colectividad Luis Moreno “No estábamos posibilitados de poder llevar independientes, así que le dije que, si le interesaba participar, tenía que ingresar al partido”, relató Moreno.

Al ex RN se le dio, al igual que a los otros militantes, la oportunidad de competir en elecciones internas para definir quienes iban a ir a las elecciones.

El Partido de la Gente se plantea como un partido de independientes, pero aseguran que el pasado de Rivas como militante de un partido oficialista no es tema. “Tengo entendido que él estuvo militando en otros partidos, pero lo que a nosotros nos interesa es que trabaje con la gente y con los principios del partido”, comentó Moreno

Desde el partido aún no tienen certeza de cuándo Franco Parisi arribará al país, pero debería ser dentro de este mes o comienzos del próximo, según informó el presidente del partido. Ahí será el momento de agendar la sesión de foto del presidenciables con su lista parlamentaria, incluyendo a Rivas. “Todos aquellos que deseen tener una fotografía conmigo, yo con el mayor agrado de poder ayudarlos, poder aconsejarlos también. Si alguno quiere hacer uno de un corte más independiente, esa independencia y esa decisión hay que respetarla”, comentó el ex diputado con respecto a esto.

El Partido de la Gente

Fundado por Franco Parisi y Gino Lorenzini -que rompió con la colectividad-, el partido apuesta por tener representantes en el Congreso que hasta ahora no tiene. Con 30 candidatos al Senado y 148 a la Cámara de Diputados, la lista se compone de ex candidatos a alcaldías, ex candidatos constituyentes, economistas, profesores y académicos, todos independientes.

En la Región Metropolitana lanzaron seis candidatos al Senado: Valeska Oyarce, Erna Perez, Rodrigo Silva, Rodrigo Diaz, Carolina González y Roberto Cofre. Esta disposición de múltiples propuestas al parlamento se repite en la mayoría de las comunas del país, donde la lista del partido llega a tener nueve aspirantes a diputados en algunos distritos.