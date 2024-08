Con foco en el Plan Nacional de Búsqueda: los preparativos de La Moneda para conmemorar los 51 años del Golpe

El lunes, en una de las habituales reuniones que encabeza el director de la Secom, Pablo Paredes, con los equipos de las distintas subsecretarías surgió una inquietud entre los presentes: qué hará La Moneda para conmemorar los 51 años del Golpe de Estado. La respuesta, según presentes, fue escueta y se les transmitió que se entregarían detalles durante la próxima semana.

Sin embargo, lo cierto es que en Palacio dicen que sí o sí habrá una actividad para esa jornada, pero que todavía se están afinando los detalles.

De hecho, no fue casualidad la actividad en la que participó el Presidente Gabriel Boric, relacionada con el Golpe Militar. El foco fue la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esto, porque se aprovechó dicha fecha para también recordar el primer aniversario del inicio del Plan Nacional de Búsqueda.

Y es que dicha iniciativa de gobierno será uno de los principales focos a relevar en la conmemoración de los 51 años. En el Ejecutivo cuentan que el tenor será el mismo que el año pasado y ya preparan la ceremonia para el 11 de septiembre. Advierten que no buscan innovar en esto y, por lo tanto, la ceremonia para esa fecha no será tan rimbombante como el año pasado cuando el Mandatario además convocó a los expresidentes de la República a un compromiso con los derechos humanos, un hito que no fue fácil de concretar y en el cual se involucró directamente el propio Boric.

Esa declaración contenía cuatro puntos a los que los firmantes adhirieron en conjunto, más allá de sus “legítimas diferencias”. Dicho documento se denominó “Compromiso: por la democracia, siempre”. Pero tuvo el título tentativo de “Compromiso de Santiago”.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, dijo a La Tercera que “a través del Plan Nacional de Búsqueda, estamos trabajando para asegurar que este propósito no se quede solo en un gobierno, sino que se convierta en una política pública que perdure en el tiempo”.

Para la autoridad, “mantener viva la memoria no solo honra a las víctimas y el trabajo de agrupaciones y familiares, sino que también es un pilar para construir un país más justo, donde las futuras generaciones vivan en una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.

Otra actividad relacionada que se realizó este viernes fue organizada por el Ministerio de Bienes Nacionales, su titular, Marcela Sandoval, estuvo en el sitio Hornos de Lonquén de Talagante. Se trata del monumento histórico donde a fines de 1978, mediante una denuncia en la Vicaría de la Solidaridad, se comunicó la presencia de restos humanos de 15 personas que fueron detenidas en 1973.

Las dudas y expectativas sobre el Plan

Luego de la entrevista que dio a La Tercera Sandro Gaete, el exPDI que renunció al Plan Nacional de Búsqueda, la Contraloría General de la República (CGR) inició los trámites relacionados con el requerimiento que presentaron parlamentarios de la UDI sobre la millonaria licitación a una empresa para el desarrollo de una plataforma informática que permita gestionar los datos de las personas que están calificadas como “detenidas desaparecidas”.

Gaete explicó que su salida tuvo que ver con eso. “Yo no podía seguir ahí. Mire, se están pagando más de $700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares, se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio, evitaron la toma de razón de la CGR y el trabajo de establecer las trayectorias ya está hecho y no lo elaboró Unholster”, reveló.

Y agregó que “a días de cumplirse el primer aniversario del PNB, solamente se puede presentar el listado de 1.469 víctimas DD. DD., los 47 sitios de interés y las trayectorias, todos productos realizados por analistas de investigación del Programa de DD. HH.; y los sitios en que se está trabajando en terreno”.

En la CGR explicaron que actualmente están a la espera de un informe que solicitaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos y que todavía está en plazo de ser presentado. Una vez recibida la documentación, resolverán las acciones que tomará el organismo sobre este requerimiento.

La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Fríes (FA), destacó positivamente el plan, pero agregó que “a los 51 años aún hay muchas cosas pendientes y claramente la primera deuda es esta, ya que los protagonistas, tanto perpetradores como los familiares de los detenidos desaparecidos, también están llegando a edades altas donde la información cada vez se hace más difícil”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, también elogió la iniciativa y agregó que “hasta aquí vamos caminando en el tema y avanzando en el tema de derechos humanos con algunas cosas que se nos quedan, por ejemplo, la ley de los sitios de memoria. Nosotros somos parte de la exigencia que hace la Red de Sitios de Memoria”.

Mientras que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, cree que “respecto al Plan Nacional de Búsqueda, consideramos que se deben redoblar los esfuerzos. Debe haber mayor transparencia y mejor comunicación de la toma de decisiones. Aún se está en deuda con integrar más a las agrupaciones, porque sin los familiares el plan no funciona”.

¿Qué hará el oficialismo el 11 de septiembre?

Los partidos de la alianza de gobierno, en tanto, tienen actividades que tradicionalmente desarrollan en Chile y el mundo.

Por ejemplo, la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodaovic, sostuvo a La Tercera que “todos los años, nosotros como partido ponemos una ofrenda floral en el monumento al Presidente (Salvador) Allende y además participamos de la marcha que pasa por Morandé 80. Además de actividades que se realizan en la sede del partido y a nivel de los comunales o regionales también hay harto e incluso en el exterior se colocan ofrendas florales en distintas partes del mundo”.

La presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba, adelantó que realizarán un encuentro partidario regional.

Mientras que en Acción Humanista, están definiendo el programa de actividades que harán para conmemorar los 51 años del Golpe. Su presidente, el diputado Tomás Hirsch, dijo que este año esperan replicar lo que tradicionalmente hacen, como colocar “una ofrenda floral al Presidente Allende, una caminata frente a Morandé 80. Probablemente también estemos en Villa Grimaldi, que es un punto emblemático y forma parte de mi distrito. Y normalmente nuestra gente va también y participa de los actos que se desarrollan en el Estadio Nacional”.

Tanto en el PPD como en el Partido Liberal están planificando lo que va a ser el cronograma de actividades para esa jornada. En el Partido Radical, en tanto, la encargada de la planificación para esa jornada es su secretaria general, Lorenna Saldías.

Precisamente Saldías indicó que “este año hemos tomado la definición de abordar el mes completo para la memoria. (...) Este año el reconocimiento va a estar para Tucapel Jiménez, se va a realizar un día de reconocimiento, se va a invitar a la familia de Tucapel Jiménez y se va a realizar un acto de fotografía y memoria”.

También agregó que están pensando en realizar un conversatorio con la subsecretaria de Derechos Humanos para que se pueda dar a conocer el detalle Plan Nacional de Búsqueda, entre otras iniciativas.