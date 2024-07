Concejo de Recoleta estira la teleserie del sucesor de Jadue hasta el final: sesión será la próxima semana y asoman tres candidatos

A solo horas del plazo fatal para que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sea cesado en su cargo debido a su prisión preventiva por varios delitos que se le imputan y que fueron originados en el marco del caso Farmacias Populares, su reemplazante provisoria, la administradora Gianina Rippetti, ya tiene definido el cronograma para zanjar el futuro de la casa edilicia. Un concejo extraordinario durante la mañana del viernes de la próxima semana será el día clave.

En esa instancia podrían haber al menos tres candidaturas, aunque hasta aquí todo apunta a que el concejo se decantará por Fares Jadue (PC) como sucesor.

Como ha indicado la propia defensa del aún alcalde Daniel Jadue, la cuenta regresiva para el cese del cargo del edil llegará durante esta jornada. Según se ha argumentado, en base al artículo 62° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, si un alcalde se ausenta de su puesto por más de 45 días por incapacidades temporales deberá ser removido del sillón municipal y se tendrá que nombrar a un nuevo jefe comunal. Por eso es que sus abogados, Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, activaron una serie de recursos que hasta la fecha no lograron humo blanco.

Por eso es que desde la Municipalidad de Recoleta ya comenzaron a concretar lo que en un minuto era impensado. Entre reuniones con los concejales del Partido Comunista y consultas de otros concejales realizadas directamente a Rippetti, se ha ido compartiendo el paso a paso que llevarán a cabo durante esta y la próxima semana, encuadrado en los 10 días que tiene como plazo la edil subrogante para citar al concejo extraordinario desde cumplidos los 45 días de incapacidad temporal.

Según la norma, “el secretario municipal citará al efecto al concejo con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo alcalde así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido. Mientras no sea elegido nuevo alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero”, que hace referencia a la suplencia de la subrogancia de la administradora municipal”.

La inhabilidad de Jadue resulta ser un duro golpe del cual los concejales de su mismo partido han dado a conocer en los últimos concejos municipales. En sus pantallas de computador siguen colgados afiches con el escrito “Jadue Libre”. Frente a esto, desde hace algunos días ya han comenzado a asumir que Jadue no regresará al edificio municipal como máxima autoridad, ante lo cual están preparando una salida comunicacional conjunta para el jueves durante la mañana.

Esto, acorde a entendidos, será encabezado por Fares Jadue. Según conocedores de esta primera puesta en escena, el discurso apuntará a aspectos formales, donde hablará de la vacancia y lo que procede, aunque no se descarta que responda a temas relativos al complejo futuro judicial del actual edil.

Sin embargo, algunos de los integrantes del concejo adelantan que habrán al menos tres candidaturas para suplir el cargo de Daniel Jadue, aunque también asumen que es imposible superar la mayoría absoluta que tiene el Partido Comunista en la instancia.

“Sí, me voy a postular, es algo más bien simbólico porque, lógicamente, hay un acuerdo dentro de la alianza que reconoce estas circunstancias y condiciones que afectan públicamente desde el punto de vista de la expulsión por delitos. No va a haber un apoyo exclusivo en Recoleta. Lógicamente, en Chile se analizará, pero aquí, los partidos que integramos la alianza no vamos a apoyar la nueva candidatura”, adelanta José Luis Salas (PS) a La Tercera, caracterizando esto como un símbolo de su contrariedad a la administración de Jadue.

Por su parte, el único concejal de oposición, que también va en la papeleta en las elecciones municipales de octubre, Felipe Cruz (RN), dijo algo similar: “Formalmente la municipalidad no ha informado nada respecto del cronograma que ha trascendido en los medios. Yo espero sinceramente que mañana se cite el Concejo Municipal para nombrar al nuevo alcalde. Me voy a postular como candidato para ser el suplente del alcalde Jadue porque creo que esta municipalidad no resiste más y necesitamos un cambio en el rumbo de la administración”.

Pero en paralelo también ha comenzado a rondar la idea de que los concejales no se presenten al concejo. ¿Por qué? “Es para estirar el chicle”, dicen algunos. Y es que en caso de que ante el concejo extraordinario no se presenten al menos cinco concejales y no haya un quorum de mayoría absoluta, la norma dice que “si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse, asumirá como alcalde aquel concejal en ejercicio que hubiere obtenido el mayor número de sufragios en la elección municipal correspondiente”. En este caso también es Fares Jadue.

El revés judicial

Si bien tras el fracaso en la audiencia de revisión de medidas cautelares que tuvo lugar el pasado 8 de julio la defensa del jefe comunal activó una serie de recursos en tribunales para lograr que se aplicaran restricciones menos gravosas a su respecto, éstos no tuvieron el efecto deseado.

El amparo presentado fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones el jueves 11 y, a la fecha, la Suprema no ha fijado día para revisar la apelación presentada por los abogados del militante comunista con miras a que se le de curso a dicha acción.

Tampoco se ha resuelto la apelación presentada respecto de la resolución que determinó mantener al alcalde en prisión preventiva, la cual se ingresó ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la tarde del sábado 13.

La instancia no ha elevado los antecedentes al tribunal de alzada, por lo que aún no hay fecha para que la Corte se pronuncie sobre una eventual rebaja de las medidas cautelares.