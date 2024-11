Corte confirma que Monsalve constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y mantiene su prisión preventiva

Luego de alegatos que se extendieron por aproximadamente dos horas y medias, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien fue formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual.

De esta forma, el tribunal de alzada capitalino dio por descartada la petición de la defensa -que tras la renuncia de María Inés Horvitz está integrada sólo por los abogados Lino Disi y Cristián Arias-, que aspiraba a que se revocara dicha medida y dictara su arresto domiciliario total.

“Esta Corte, teniendo especialmente en consideración, la gravedad de los hechos, la gravedad de las penas, la gravedad de los delitos, se estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo la prisión preventiva la más adecuada”, sostuvo el ministro Antonio Ulloa.

La defensa

Durante la jornada, la argumentación de los abogados del ex militante socialista se centraron en principalmente en dos asuntos. Que los peritajes forenses realizados en el marco de la indagación no son suficientes para acreditar que hubo violación y que la denunciante nunca le transmitió al imputado que ella no consentía el acercamiento entre ambos más allá de la esfera laboral.

Sobre el primer punto, Arias fue enfático en sostener que el Ministerio Público ha interpretado de manera incorrecta los hallazgos que se indican en la pericia sexológica, pues según destacó, este es claro en indicar que “no se encontraron elementos objetivos que permitan establecer que hubo actividad sexual con penetración”.

Agregó, en el mismo sentido, que el supuesto hematoma que habría presentado la denunciante en la zona genital según el examen, no sólo podría ser atribuible a un acto de connotación sexual, sino que también podría ser ocasionado por una infección. Por lo mismo, el penalista remarcó que “hay explicaciones alternativas a lo que ha señalado el Ministerio Público” para acreditar la existencia de delitos.

Respecto de la prueba realizada a los restos de fluidos, la defensa volvió a insistir en que no es concluyente y que del examen de ADN se puede concluir que los restos dan cuenta de una mezcla de material genético de tres personas distintas.

De la misma forma, volvieron a plantear la idea de que Manuel Monsalve se comportó en línea con la creencia de que con la víctima constituían una “pareja en formación” y que actuó pensando en que ella siempre estuvo de acuerdo con el acercamiento y que, por lo demás, le correspondía.

Así, manifestaron que si bien ella, en su fuero interno, pudo haber rechazado el contacto, nunca se lo hizo saber. El hecho de que el 1 de septiembre ella le “respondiera” un beso, remarcaron, le indicaba todo lo contrario al imputado.

Adicionalmente, la Arias hizo presente que si bien ambos habrían estado bajo los efectos del alcohol, la denunciante no habría estado totalmente privada de sentido en el momento de los hechos denunciados.

La fiscalía y la querellante

Pese a que la defensa del ex subsecretario insistió en este no habría actuado “aprovechándose” desde el Ministerio Público recalcaron que este realizó la actos por los que se le acusó a sabiendas de que ella estaba bajo los efectos del alcohol, que incluso había vomitado y que no estaba en condiciones de consentir nada.

Si bien la denunciante había salido con el imputado a comer antes del 22 de septiembre -cuando se habría producido la violación-, Nicolás Calvo, de la unidad Jurídica de la Fiscalía Centro Norte, manifestó que él no realizaba gestos que denotaran demasiada cercanía entre ambos. Eso dio un giro, de acuerdo con lo relatado, posterior a esa noche. Pues cuando ambos despiertan el día 23 en la habitación del hotel, este le besa la muñeca dando cuenta de que algo había cambiado.

“Monsalve, como si algo hubiese ocurrido, con confianza, le toma el brazo y se lo besa. Luego de eso se sube encima de ella e intenta tener relaciones sexuales con ella ¿Es esa una conducta de alguien que desconoce haber tenido un contacto sexual con la otra persona?”, indicó el abogado haciendo referencia a que Manuel Monsalve claramente sabía que habían mantenido relaciones sexuales.

Esa relación no consentida, agregó Calvo, se dio con dolo, pues subrayó el hecho de que Monsalve sabía que ella estaba bajo los efectos del alcohol y que aún así la accedió carnalmente.

En línea agregó que a pesar de que la defensa rebate las conclusiones de los peritajes, de ellos sí señalan que “se rescatan elementos clínicos a partir del relato, que pueden ser explicados por las acciones mecánicas observadas por una actividad sexual con penetración vaginal”, por lo que insistió en que el acceso carnal sí estaría confirmado.

Por su parte, la abogada que representa a la denunciante, María Elena Santibáñez, hizo mención a que el acceso carnal se encuentra acreditado, también, porque ella así se lo relató a su entorno más cercano y que amaneció desnuda, sólo cubierta por un chaleco sin mangas, junto al imputado, quien también yacía sin su vestimenta.

A ello hay que sumar, complementó la querellante, que ella desde el momento en que despierta siente ardor en la zona genital y nota diversas manchas de sangre. No podían constituir sangrado producto de su periodo menstrual, refirió, porque éste había cesado dos días antes, el día 21 de septiembre.

Manifestó, en línea, que hay diversa evidencia que da cuenta de que penetraciones profundas pueden movilizar el útero y generar descamación, lo que provoca sangrados de hasta cinco días, lo que se condice por lo enfrentado por la denunciante.

Eso no pudo haber sido consentido, remarcó Santibáñez, porque dado el consumo de alcohol que habría tenido, más allá de que no la dejara totalmente incapacitada, no le permitía dar su aprobación.