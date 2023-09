Cronología de una quema de dos buses y un ruco que terminó con Santiago autorizando el ingreso de carabineros al Liceo de Aplicación

Pocas horas después de la quema de dos buses del transporte público en las inmediaciones del Liceo de Aplicación, cuyo sostenedor es la Municipalidad de Santiago a través de la Dirección de Educación (DEM), el coronel de Carabineros Pedro Álvarez hacía un punto de prensa en el que revelaba que al menos por segunda vez en menos de dos meses la fuerza policial terminaba al interior del tradicional establecimiento educacional. “Acabamos de hacer ingreso al Liceo de Aplicación, primero por una situación flagrante y grave, y también en coordinación con la Dirección de Educación”, decía.

Pero, ¿qué pasó esta vez que, menos de dos meses después de aquel 24 de julio, otra vez Carabineros está adentro del recinto educativo? ¿Cómo se dieron los hechos?

La información con la que inicialmente cuentan en la DEM santiaguina, acorde a sus primeras conversaciones con la dirección del establecimiento, es que cerca de las 8 de la mañana un grupo de personas vestidas con overoles blancos salieron del recinto y controlaron el portón de entrada bajo amenazas a los funcionarios.

Acto seguido, un grupo de ellos quemó dos buses del transporte público, primero uno en las cercanías de Avenida Cumming con Romero, donde el chofer dice haber sido amenazado con armas, aunque sin detallar si blanca o de fuego, y casi inmediatamente después otro entre Maturana y Cumming con la Alameda. “Es una situación bastante planificada de estas personas, no sé si son estudiantes -me imagino que sí- porque nosotros reportamos la salida muy rápida de aproximadamente 50 estudiantes, se dividieron en dos grupos, muy rápidamente intimidaron a los conductores y los hicieron descender, también a unos pasajeros. Inmediatamente rociaron un líquido acelerante y procedieron a quemar estos buses, que se quemaron en su totalidad”, detalló el coronel Álvarez.

Posteriormente, y según la información que manejan en la DEM de Santiago, parte de este grupo, que fue visto en la quema de estos buses del servicio público, hizo ingreso a la fuerza a las instalaciones del liceo. “Hasta el momento no es posible confirmar si todos los participantes en este condenable acto son alumnos del Liceo de Aplicación. Esta situación está en verificación, pero el reporte de las autoridades del liceo es que regularmente hay personas externas (adultas) que se suman e incentivan estos hechos delictuales”, señalan desde la propia DEM.

Como sea, lo cierto es que al encontrarse el grueso de los estudiantes del liceo comenzando sus clases, el equipo directivo tuvo que dar por finalizada la jornada escolar y enviar a los alumnos a sus hogares por resguardo. Todo, dicen conocedores, ocurrió demasiado rápido, tanto así que apenas 31 minutos después -08:31- de iniciados los hechos violentos, la DEM solicitó el ingreso de la fuerza policial a las instalaciones del liceo “como parte de las acciones para contener la acción y esclarecer las responsabilidades en ese delito”, según explican desde la dirección educativa.

En tal sentido, según aseguran conocedores de la medida, la idea del ingreso policial es para lograr detener a los alumnos que no estaban en clases y que causaron los desórdenes en el exterior.

La medida, en todo caso, no es primera vez que es solicitada por la DEM ni tampoco un hecho nuevo en el Liceo de Aplicación, toda vez que el 24 de julio ya había ocurrido en el mismo recinto. La comisión de delitos, dicen conocedores de la interna, es el punto de inflexión que pondera Santiago para establecer la necesidad de contar con Carabineros.

“La violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo es inaceptable. Ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases) hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables. Tomaremos también acciones judiciales para que no quede en impunidad. No podemos tolerar la violencia en nuestra vida cotidiana”, dijo al respecto la alcaldesa Irací Hassler.

Desde la DEM, en tanto, complementan que su dirección “está en coordinación con el equipo directivo del Liceo de Aplicación y Carabineros para enfrentar la acción criminal de un grupo de overoles que incendió dos buses del servicio público en las inmediaciones del establecimiento educacional”, y que respecto de aquellos estudiantes del establecimiento que estén involucrados se deberán activar los debidos procesos correspondientes a faltas gravísimas conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, RICE.

Pero los buses no fue lo único que quemó el grupo violentista. Y es que según un reporte de Carabineros de las 09:07, de igual forma incendiaron un ruco (vivienda que construyen personas en situación de calle) cerca de Maturana, haciendo también necesaria la presencia de bomberos.

Con todo, al menos hasta 11 de la mañana los reportes policiales no señalaban detenidos y la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, condenó los hechos y anunció una querella “para poder perseguir a todos quienes resulten responsables”, dijo.