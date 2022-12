Cuándo, cómo y en qué: el dilema de Bachelet con su rol en proceso constituyente

Tras la firma del “Acuerdo por Chile” que reinicia el proceso constituyente, no pocos actores políticos han manifestado la intención de que los expresidentes tengan un rol incidente. El partido en formación Demócratas -liderado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker- se reunió en las últimas dos semanas con todos los ex jefes de Estado, concluyendo durante esta jornada con Sebastián Piñera. Pero en particular, entre los socialistas -y parte del mundo allegado a la Nueva Mayoría- han visto con buenos ojos la irrupción de la exmandataria Michelle Bachelet a su regreso al país tras dejar el Alto Comisionado de Derechos Humanos. De forma paulatina -y “sin prisa”, aseguran en su entorno-, Bachelet ha retomado algunas actividades como presentaciones de libros y otros encuentros con dirigentes políticos.

Precisamente ayer martes, en el lanzamiento del libro “Profesión: soldado. Apuntes de un general del Ejército de Chile”, Bachelet dijo que “uno está disponible a contribuir, pero de qué manera es la pregunta que decidiré en el futuro. Aunque creo que los expresidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos que escribiendo una Constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones, ese creo que debiera ser el rol de los expresidentes y no ser expertos. Esa es mi opinión personal”.

“Yo en el futuro diré cuál es la mejor manera de contribuir, pero también estamos en una democracia que necesita nuevas caras, nuevas voces, nuevas ideas. Yo estoy dispuesta siempre a contribuir, pero se necesita gente nueva”, agregó.

Sus declaraciones se dieron a solo días de que desde el Partido Socialista, tienda donde Bachelet milita, se le solicitara formalmente a la exmandataria involucrarse en el proceso constituyente en curso, ya sea como parte del comité de expertos que redactará el anteproyecto constitucional o como postulante a uno de los 50 cupos del Consejo Constitucional.

De acuerdo a fuentes del PS, fue Paulina Vodanovic, la presidenta del partido, quien hizo la petición directamente. Sin embargo, desde la mesa ejecutiva del partido descartan haber hecho una petición institucional a la expresidenta para involucrarse en el proceso, aunque los mismos consultados no desestiman que Vodanovic esté sosteniendo conversaciones de corte más “personal” con Bachelet, dada la buena relación entre ambas.

“Desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso. Ella lo evaluará en su momento”, afirmaron la semana a través de un comunicado enviado desde su oficina.

Por lo demás, actualmente dentro del PS evalúan la posibilidad de proponer una indicación al proyecto de reforma constitucional que habilitará el nuevo proceso constituyente para que se cree un “consejo consultivo”, que pueda estar integrado por los ex presidentes de la República, del Banco Central y del Tribunal Constitucional, entre otras instituciones que asesoren al comité de expertos.

“Madre” del primer proceso constituyente

Como sea, algunas voces cercanas a la presidenta sugieren que ven conveniente esperar algunos hitos para ver cómo ella reacciona, como la redacción de la reforma constitucional, el desarrollo de la discusión y perfil de expertos que busquen los partidos.

Así como lo ha señalado la expresidenta, desde su fundación Horizonte Ciudadano, también manifiestan voluntad de participar en el proceso constituyente. Su director ejecutivo, Xavier Altamirano, sostuvo que “al igual que la expresidenta siempre estamos disponibles para colaborar con un proceso muy necesario para nuestra democracia. Lo haremos como siempre lo hemos hecho, en forma colectiva con los otros centros de pensamiento y anteponiendo lo prioritario a lo accesorio”.

En cuanto a la posibilidad de utilizar el proyecto de nueva Constitución que redactó Bachelet como insumo, -una alternativa que desde distintos sectores plantearon cuando incluso funcionaba la anterior Convención-, cercanos a ella enfatizan que la expresidenta anteriormente ha dicho que ese texto corresponde a otro escenario.